6 легендарных ножей, один из которых должен быть у уважающего себя мужчины

Красивые и практичные ножи всегда привлекали мужчин. | Фото: custommade.com.
Женщинам непросто понять, чем притягивает мужчин оружие, но иметь собственный нож – это мечта детства многих. Красивые линии клинка и удобная рукоять – это то, чем можно не только любоваться, но и использовать на охоте, в быту, выбираясь на шашлыки. В нашем обзоре можно узнать о6 известных ножах, один из которых точно придется по душе настоящему мужчине.
1. Финка
Традиционный финский нож пуукко. | Фото: topguns.ru.
Финские ножи (пуукко) стали очень популярными в Российской империи еще в начале ХХ века. Традиционно, они довольно короткие (клинок всего 6-10 сантиметров) с рукояткой, сделанной из дерева. Оригинальная финка не имеет развитых упоров, в отличие от более поздних вариантов.
Советская версия финки - нож разведчика НР-40, 1950-е годы. | Фото: forum.guns.ru.
Второй всплеск популярности финского ножа в СССР произошел после Зимней войны 1939–1940 гг., когда солдаты суоми их успешно применяли. Более того, специально для Красной Армии был разработан и массово выпускался «нож разведчика» НР-40, напоминающий финку, но с большой гардой.
2. Нож Боуи
Ножи Боуи различной формы и размеров. | Фото: rusknife.com.
В 1830-е годы между Мексикой и американцами, живущими на территории Техаса, разразилась война. Одним из ее героев стал полковник Джеймс Боуи, который в сражениях и на дуэлях орудовал большим ножом, который позже назвали его именем. У американцев нож Боуи (Bowie knife) стал одним из символов Дикого Запада. Самый первый клинок (длиной 23,5 см) был сделан из лучшей стали, доступной в то время, а заготовкой стал… напильник.
Нож Боуи работы кузнеца John Cohea. | Фото: fishki.net.
А впервые Джеймс Боуи прославился, когда на дуэли с помощью своего ножа уложил сразу двух человек, вооруженных пистолетами. Более того, он считался одним из лучших бойцов на ножах на всем Юго-западе.
3. Ka-Bar
Ka-Bar – знаменитый нож американских морпехов. | Фото: usmilitariaforum.com.
Нож «кабар» (англ. Ka-Bar) стал одним из символов американской морской пехоты. Он был принят на вооружение в декабре 1942 года и имел двоякую цель. Во-первых, кабар – это оружие ближнего боя, которое не раз спасало морпехов во время ночных стычек с японцами. Также это отличный инструмент, которым можно вскрыть жестяную банку с консервами, нарезать веток, выкопать небольшое укрытие. Нож достаточно длинный (30 см) и тяжелый (около 560 грамм), хорошо сидит в руке благодаря рукояти, сделанной из наборных кожаных колец. Чтобы исключить блеск, клинок зачернен.
Кабары успешно применялись в боях на островах Тихого океана, затем во время войны в Корее, Вьетнаме, Ираке и Афганистане.
4. Нож выживания
Самодельный нож выживания, в рукояти которого помещается немало полезных вещей. | Фото: youtube.com.
Нож выживания – это не просто инструмент для разрезания чего-либо, а, скорее, главный помощник человека, оказавшегося вдали от цивилизации. Такой нож может иметь клинок какой угодно формы, ведь главная его особенность – пустотелая рукоять, в которую спрятаны полезные вещицы: компас, веревка, спички, леска с крючками, таблетки, зеркальце, булавки и т.п. На клинке ножа выживания нередко сделан серрейтор (зубья, как у ножовки).
Нож Джона Рембо, героя боевиков 1980-х и 1990-х годов. | Фото: ru.kisspng.com.
Ножи для выживания стали популярными у военных, особенно среди летчиков, начиная с периода Второй мировой войны.
5. Штык-нож
Штык-нож, которым комплектовались винтовки и карабины Маузера. | Фото: zonwar.ru.
Первое огнестрельное оружие, появившееся в Европе, было очень примитивным, и стреляло очень медленно. В незаряженном виде средневековый мушкет был просто тяжелой палкой, а мушкетер, соответственно, имел мало шансов выжить, сражаясь врукопашную. В XVII веке появился штык, который крепился к мушкету, и тогда тот превращался в своеобразное копье. В то время штык был просто длинной толстой иголкой.
Штык-нож к российским автоматам АКМ и АК74. | Фото: ru.wikipedia.org.
Прошло несколько веков, пока этот элемент вооружения стал намного функциональнее. Штык-нож может не только колоть, но и резать, что очень полезно в повседневной жизни солдат.
6. Кукри
Традиционные непальские ножи кукри. | Фото: pikabu.ru.
Из множества народов и племен Азии одними из самых отважных воинов считаются гуркхи. Это солдаты, набираемые из жителей Непала, небольшой страны, расположенной между отрогами Гималаев. Силу и выносливость гуркхов смогли оценить многие враги Британской империи, а символом этих людей стал их национальный нож кукри.
В руках гуркха нож кукри становится страшным оружием. | Фото: pikabu.ru.
Кукри имеет запоминающуюся внешность благодаря характерно изогнутой форме клинка. Это не только оружие, но и отличный инструмент в повседневной жизни. Традиционно, вот уже более пятисот лет кукри делаются непальскими мастерами из углеродистой стали, причем хороший нож имеет ряд «секретов». Так, кукри имеет различную твердость в разных местах, благодаря чему нож очень упругий, но лезвие прочное и хорошо держит заточку.
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