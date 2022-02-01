5-летняя девочка каждое утро махала машинистам метро, и однажды поезд остановился

5-летняя девочка каждое утро махала машинистам метро.
История, которая произошла с 5-летней девочкой по имени Стелла, живущей в Нью-Йорке, - ещё одно подтверждение того, что наш мир полон доброты, нужно только замечать ей. Малышка подружилась с машинистами метро, хотя видела их только в окне электрички, а 14 февраля, в День всех влюблённых, получила от одного из них неожиданный сюрприз.
Каждое утро для 5-летней Стеллы начинается с того, что она с отцом приходит на станцию метро «Лонгвуд-авеню» в Бронксе и ждёт поезд №6. Когда электричка приближается к платформе, девочка машет машинистам рукой, а они машут ей в ответ, а иногда и сигналят.
5-летняя Стелла на перроне в подземке.
И так каждый день на протяжении уже 6 месяцев, с тех пор, как Стелла стала школьницей 14 февраля почему-то поезд выехал из тоннеля медленнее, чем обычно, и девочка даже спросила у отца, почему так. Папа высказал предположение, что всё это из-за задержек в расписании городского транспорта.
Подарок машиниста был для девочки огромной неожиданностью.
Но тут произошло действительно неожиданное: вагон машиниста остановился напротив девочки и её отца. Машинист открыл окошко и протянул малышке коробку шоколада в виде сердечка со словами: «С Днем святого Валентина! Каждый раз, когда я вижу маленькую девочку, стоящую на платформе и машущую рукой, мой день становится лучше».
Джо Морено: «Для обычного жителя Нью-Йорка мы невидимы, — но не для Стеллы!»
Местные СМИ разыскали машиниста. Это 47-летний Джо Морено. Он работает в подземке уже 20 лет. Джо рассказал, что когда покупал подарки для своей дочери и девушки, то вспомнил и про девочку на платформе и решил порадовать и её. «Для обычного жителя Нью-Йорка мы невидимы, — но не для Стеллы!», - сказал Джо в интервью.
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