5-летняя девочка каждое утро махала машинистам метро, и однажды поезд остановился

5-летняя девочка каждое утро махала машинистам метро.

5-летняя Стелла на перроне в подземке.

Подарок машиниста был для девочки огромной неожиданностью.

Джо Морено: «Для обычного жителя Нью-Йорка мы невидимы, — но не для Стеллы!»