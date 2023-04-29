Советы, которые помогут выбрать качественные продукты

Несмотря на огромный выбор товаров в магазинах, мы часто сталкиваемся с просроченными продуктами, недозрелыми фруктами и безвкусными овощами.

Это может вызвать недовольство и разочарование, особенно если потрачено много времени на выбор и покупку. Однако есть несколько хитростей, которые помогут избежать этих проблем.



Оливки

Лососевые

Финики

Чеснок

Свекла

Перепелиные яйца

Авокадо

Квашеная капуста

Гранат

Лимоны

Если вы не знаете, что лучше — оливки с косточками или без, — мы рекомендуем выбирать с косточками. Все очень просто: после удаления косточек оливки погружают в рассол, который проникает внутрь и может сделать текстуру плодов слишком мягкой и похожей на кашу. Кроме того, рассол перебивает настоящий вкус оливок, если они слишком долго находятся в нем.Многие считают, что свежая рыба должна иметь выраженный запах. Парадоксально, но это не так. Если рыба сильно пахнет, это свидетельствует о ее несвежести. Еще важно обратить внимание на цвет. Лососевые, выращенные на ферме, обычно светло-розового цвета, а дикие имеют более темные оттенки. Если же вы заметили наличие серых или коричневых пятен — рыба уже давно хранится и не свежая.Взглянув на финики, можно легко определить, насколько они свежие. Хорошо, если они немного сморщенные и не слишком жесткие на ощупь. Самые свежие финики выглядят мясистыми и имеют слегка блестящую кожуру. Обратите внимание, чтобы на них не было кристаллов сахара и белых пятен, так как это явные признаки порчи.Иногда сложно определить, свежий ли чеснок. Самый лучший способ — это обратить внимание на запах. Если он едва уловим, то продукт можно смело покупать. А когда запах слишком сильный и резкий, то, скорее всего, овощ старый или его хранили неправильно. В таком случае, возможно, уже начались процессы гниения.При покупке свеклы стоит отдать предпочтение корнеплодам с зелеными листьями, так как это свидетельствует о свежести овоща. Однако не всегда удается найти такую свеклу, поэтому следует обратить внимание на размер и корень. Небольшие клубни с гладкими корнями слаще и мягче, чем более крупные с волосатым хвостиком.При выборе перепелиных яиц важно обратить внимание на скорлупу: она не должна иметь повреждений. Также необходимо учитывать срок хранения, который для яиц при комнатной температуре составляет до 30 дней, а в холодильнике — до 60. Если дата хранения не указана, можно определить свежесть по весу: свежее яйцо должно весить 10–12 г. Если же вес слишком мал, значит, яйца начали усыхать, поэтому лучше купить другие.Ярко выраженные пятна, отличающиеся от основного цвета авокадо, указывают на то, что с плодом что-то не так. Лучше не покупать авокадо с темными отметинами на кожуре, потому что, скорее всего, уже начался процесс гниения. Еще один способ проверки свежести авокадо — надавить на область рядом с плодоножкой. Если плод мягкий, то он перезрел, а если же совсем не уступает под давлением, то не дозрел.Если вы любите квашеную капусту не только за ее вкус, но и за полезные пробиотики, то важно знать, что не вся она одинаково полезна. Капуста, которая квасилась более 3 недель, лучше всего. Важно также обратить внимание на наличие уксуса: он может уничтожить многие молочнокислые бактерии. Поэтому мы советуем выбирать квашеную капусту без уксуса.Иногда мы ошибаемся в выборе граната — внутри он может оказаться безвкусным и неспелым.Чтобы избежать подобных ситуаций, следует обратить внимание на несколько признаков зрелости плода: форма должна быть угловатой, а не идеально круглой, а кожица должна быть гладкой и упругой.Чтобы выбрать лимон, нужно обратить внимание на его вес и толщину кожуры. Плод может показаться небольшим, но должен быть достаточно тяжелым. Также признаки хорошего лимона с высоким содержанием минералов — тонкая кожура и ямка в области плодоножки с линиями от нее.