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Безвредная добавка для хорошего урожая и защиты от вредителей

Безвредная, биоразлагаемая, к тому же еще и бюджетная, добавка станет отличным подспорьем для  дачников и огородников.
Используя это доступное средство, легко защитить фрукты, овощи и цветы от ряда грибковых заболеваний и вредителей. Улучшить при его помощи можно и  вкусовые качества овощей. Речь идет об обычной пищевой соде.



Механизм работы пищевой соды связан с изменением РН листьев, а точнее с увеличением этого показателя. Именно благодаря этой особенности и блокируется прорастание грибковых спор. Достаточно обработать посадки содовым раствором и такие напасти как антракноз, черная пятнистость и мучнистая роса будут не страшны. Важно понимать, что сода не убивает грибок, а создает неблагоприятные условия для его развития.
Использование соды поможет обойтись без вредных пестицидов, если дело касается муравьев, гусениц, проволочника, клопов, красного паутинного клеща, тли, долгоносиков, а также улиток и слизней.
Существует несколько вариантов использования соды. Для базового рецепта 1 ст л соды разводим в 0,5 л воды. После полного растворения соды раствор готов к использованию. Опрыскивать пораженные плесенью или грибком растения достаточно 1 раз в неделю. Если посадки находятся в открытом грунте, то целесообразно повторить процедуру после дождя, так как влага благоприятствует развитию грибковых заболеваний.



Сделать средство для опрыскивания можно и иначе. Отличными добавками станут растительное масло. Соду берем из расчета 1 ст л на 1 литр воды, а масла буквально по капле. Масло в данном случае будет способствовать лучшему закреплению раствора на поверхности.
Обработка посадок содой поможет вырастить более здоровые и вкусные овощи. Так, к примеру, слегка посыпав содой землю вокруг томатов, можно уменьшить кислотность почвы. Помидоры в результате вырастут более сочными и будут слаще на вкус.



Пищевая сода поможет справиться с муравьями на участке или внутри дома. Достаточно смешать по 5 ст л пищевой соды и сахара, добавить к ним 1 ст л воды, а затем нанести получившуюся смесью на поверхность по которой курсируют муравьи или добавить непосредственно в муравейник.
Избавиться от крестоцветной блошки, часто атакующей капусту и другие овощи, не прибегая к химии, просто. Достаточно смешать в равных пропорциях муку и пищевую соду, а затем обработать смесью зараженные растения. Блошки оставят посадки в покое.
Добавив немного соды в воду для полива, можно оздоровить клумбу. Цветы станут более яркими и пышными. Обработать такой водой можно и листву. Даже жизнь срезанных цветов легко продлить, если добавить в вазу по щепотке соды и соли.



Использовать соду с молоком целесообразно для обработки картофеля. Взрослый колорадский жук, а также его личинки не переваривают молоко, а сода усиливает эффект. Раствор для опрыскивания делают из расчета 1 чайная ложка соды на 1 л молока и 10 л воды.
Если использовать для мытья покупных фруктов и овощей воду с добавлением пищевой соды, можно значительно уменьшить концентрацию находящихся в них пестицидов.
Использовать соду рекомендуется и для обработки садового инвентаря, особенно после обрезки больных растений. Для приготовления раствора на 1 л воды берем 1 столовую ложку соды и 1 столовую ложку средства для мытья посуды. Состав также подходит для обработки цветочных горшков и ухода за садовой мебелью.

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