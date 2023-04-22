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Американские кукушки сами строят гнёзда и высиживают птенцов

Кукушек всего около 140 видов, и лишь 50 паразитируют на чужих гнёздах и подкидывают детей. Кстати, ответственные кукушки-родители заняли преимущественно Западное полушарие. Лучшие папы и мамы семейства кукушковых — птицы ани и гуйра, а также американские кукушки.
Американская кукушка

Не все кукушки — гнездовые паразиты


Иногда паразитизм заканчивается на захвате чужого гнезда. Например, галапагосские кукушки внимательно следят за яйцами и сами же вскармливают потомство. Но для яиц птицы отбирают чужие гнёзда. У бронзовых кукушек такая же тактика. У калифорнийских бегающих кукушек вообще заведено высиживать и вскармливать потомство парами. В России же ответственные кукушки не водятся.

Больше всего распространены в России обыкновенные кукушки. У этих птиц в ходу «многожёнство». У одного самца, как правило, сразу несколько территорий, куда он прилетает в брачный период. Самки для потомства стараются отыскать своих «родительских» птиц. «Родню» кукушка идентифицирует по голосу. Яйца подбрасываются в недоделанную кладку. Птенцы кукушки вылупляются раньше. Затем они выбрасывают другие яйца. Кукушата, будучи слепыми, «нащупывают» чужие яйца спиной и инстинктивно скидывают. Делают они это для того, чтобы получить всю пищу, которую принесут приёмные родители.

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