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Американские кукушки сами строят гнёзда и высиживают птенцов
Кукушек всего около 140 видов, и лишь 50 паразитируют на чужих гнёздах и подкидывают детей. Кстати, ответственные кукушки-родители заняли преимущественно Западное полушарие. Лучшие папы и мамы семейства кукушковых — птицы ани и гуйра, а также американские кукушки.
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