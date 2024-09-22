Почему китайцы и корейцы не любят японцев, которыми восхищается остальной мир

В мире хватает примеров, когда соседствующие народы с презрением относятся друг к другу. На Востоке по сей день наблюдается захватывающее противостояние. Японцы считают, что существует лишь одна культура - японская. При этом китайцы для них – примитивные варвары, а корейцы – на самом деле китайцы, которые стремятся походить на японцев.
Порабощение китайцев и недопонимания с корейцами
Завоевание Маньчжурии. /Фото: images.ua.prom.st
До конца 19 века преуспевающие сегодня японцы впитывали китайский опыт: религию, письменность, архитектуру. Но когда Поднебесная стала уступать европейцам войну за войной, Япония переключилась на заимствования европейской цивилизации. Когда Китай потерпел поражение в Японо-китайской войне 1894-1895-х, страны поменялись ролями. Теперь китайские интеллектуалы учились в Японии. Сформированное в Токио общество «Тунмэнхой» стало двигателем Синьхайской революции-1912. Но с началом в Китае анархии гражданской войны в 1931-м японцы захватили Маньчжурию, объявив о создании марионеточного государства Маньчжоу-го. К 1936-му милитаристы в японской верхушке окончательно победили.
По схожему сценарию развивались и взаимоотношения с корейцами. На заре 20 века Япония не церемонилась со своими колониями, в числе которых с 1910 по 1945 была Корея. С одной стороны, японские интервенты представляли квалифицированных специалистов и инженеров, оставивших Корее стабильную экономику и успешную систему образования. Но этот факт не покрывает драконовские методы правления и жесткие расправы с несогласными. Искореняя традиционную культуру соседей, японцы на века вселили обиду в головы корейцев, для которых национализм составляет основу государственной идеологии.
Нападение во Вторую мировую и химическое оружие
Японо-китайская война, 1937 год. /Фото: kt.kz
Ненависть между китайцами и японцами сформировала Вторая мировая война. Те шаги, которые позволяли себе японские войска в 1937-1945-м, в Китае считают геноцидом. По данным китайских историков, за этот период от рук Императорской армии пали не менее 7 млн военных и свыше 17 млн гражданских лиц.
Одним из страшнейших эпизодов считается Нанкинская резня. Выдвинувшись на китайскую столицу Нанкин, японцы позволяли себе настоящие зверства. Входя в беззащитные города, они соревновались в числе убийств, что бойко комментировалось в японских газетах. Происходящее чуть позже непосредственно в Нанкине китайские историки называют планомерным истреблением. Тогда в считанные дни были убиты все мужчины-горожане призывного возраста. Точное число жертв неизвестно, но китайцы называют ужасающие цифры до полумиллиона человек.
Еще один несмываемый «подвиг» - химическое оружие. В Китае работал Департамент предотвращения эпидемий, занимавшийся, помимо прочего, исследованиями в этой области. Японские военные намеренно распространяли среди людей холеру, оспу, тиф, травили их газами, тестируя на них медпрепараты. Подопытными для прогрессивных японских ученых выступали местные мирные жители и пленные солдаты. Последние практически не имели шансов выжить. Достаточно привести одну цифру: после капитуляции японцев из лагерей освободили лишь 56 пленных китайцев.
В качестве испытаний японцы сбрасывали на позиции китайцев керамические бомбы с зараженными блохами. Но чаще всего японская авиация устраивала масштабные бомбардировки с использованием зажигательных снарядов. С 1938-го по 1943-й японские самолеты совершили минимум 5 тыс. рейдов на густонаселенные китайские города. Японская пехота действовала согласно стратегии генерала Окамуры «санко сакусен», что трактуется, как «все жги, все убивай, все грабь». Японцы отбирали урожай, сносили деревни и насильно загоняли китайцев на саперную работу, расправляясь с каждым подозрительным. Историки допускают, что жертвами идей Окамуры стали 2,5 млн человек.
В 1935-м появился «Отряд 731», сформированный на базе японской Квантунской армии. Цельюэтого подразделения выступала разработка биологического оружия, а испытания традиционно проводились на мирных людях. «Отряд» работал до самого конца войны, но применить новое оружие против американцев японские военные просто не успели. Во многом благодаря интенсивному наступлению войск Советского Союза в августе 1945-го. Причем, японское командование готовилось к применению биологического оружия против американского десанта, даже не беря во внимание гражданское население самой же Японии. Планировалось, что армия и высшее руководство эвакуируются в Манчьжурию - на запасной аэродром.
«Станции утешения»
Современные антияпонские демонстрации в Китае и Корее.
Кроме массовых убийств мирных жителей, японские власти замешаны ещё в одном военном преступлении по отношению к соседям – создании крупной сети солдатских борделей. Насилие над женщинами в захваченных китайских селениях было обычной практикой. Но с момента создания так называемых «станций утешения», слабую половину еще и уводили с собой, делая узницами борделей.
Решение о создании таких мест японское командование приняло в 1932 году, обосновав их необходимость решением сократить антияпонские настроения из-за беспорядочных изнасилований, заботой о солдатском здоровье и предотвращении венерических болезней в армии. Первые «станции» появились в китайской Манчьжурии, а позже открывались по всем захваченным территориям – на Филиппинах и Борнео, в Бирме и Корее, в Малайзии и Вьетнаме. В общей сложности через бордели прошли несколько сотен тысяч женщин, весомая часть которых были несовершеннолетними. К концу войны выживших среди них оказались от силы четверть. Их унижали морально и физически, травили антибиотиками. Существовал и суточный план обслуживания: в первое время – 29 «клиентов», а позже – 40. Сегодняшние японские власти отрицают эти факты, хотя еще недавно вели речь о добровольной проституции китаянок в военные годы.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии