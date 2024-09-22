14 вещей, которые опасно разогревать в микроволновке

С нами не соскучишься!





Предметы и продукты, которые нельзя подогревать в микроволновке .



В современном мире многие бытовые вещи упростились благодаря появлению микроволновой печи, но ее использование требует соблюдения минимальных правил безопасности. Понятно, что в ней не стоит сушить домашних животных (были прецеденты) и использовать посуду с золотой каемкой. А какие еще вещи нельзя помещать внутрь нее даже на минуточку?

1. Яйца в скорлупе









Под воздействием микроволн, в сыром яйце возникает пар, который не находит выхода и скорлупа лопается.



2. Винтажная посуда









Чаще всего, такая посуда содержит в себе соединения свинца и других тяжелых металлов, которые при нагревании могут попасть на еду и нанести серьезный вред организму.



3. Контейнеры из фаст-фуда









Еду на вынос чаще всего упаковывают в контейнеры из пенополистирола, которые отлично сохраняют тепло, однако под воздействием микроволн они выделяют вредные химические вещества, опасные для здоровья человека.



4. Бумажные пакеты









Ни в коем случае не разогревайте еду в бумажных пакетах из супермаркетов, они не только могут спровоцировать возгорание, но и выделяют массу токсичных веществ.



5. Губку для мытья посуды









Чтобы избавится от бактерий, следует подогревать только мокрую губку в микроволновке. А вот сухая губка под воздействием микроволн может запросто загореться.



6. Посуда с металлическими элементами









Даже небольшой металлический ободок на тарелке, под воздействием микроволн , может спровоцировать пожар.



7. Свежая зелень









Не стоит класть в микроволновку свежую зелень, с целью подсушить ее.Петрушка, укроп и другие травы содержат слишком мало жидкости и если их передержать , может случиться возгорание.



8. Фольга









Фольга блокирует действие микроволн, поэтому не стоит разогревать еду, завернутую в фольгу , это может привести к появлению искр и возгоранию.



9. Кружка-термос









Зачастую, для изготовления кружек-термосов используют нержавеющую сталь, а это - верный путь к пожару.



10. Одежда









Подогревать носки в микроволновке - не лучшая идея. Сухая ткань, под воздействием микроволн может загореться.



11. Арбуз









Под воздействием микроволн, внутри арбуза возникает пар, поэтому, если не хотите увидеть, как красиво арбуз взорвется внутри печи - не стоит разогревать целый арбуз в микроволновке.



12. CD-диск









Под воздействием микроволн, CD-диск очень быстро возгорается и может даже спровоцировать взрыв.



13. Пластиковые контейнеры









Большинство пластиковых изделий выделяют вредные эстрогеноподобные вещества, которые способны проникать в пищу при нагревании пластика в микроволновой печи .



14. Брокколи









Этот полезный продукт, разогретый в микроволновке, теряет 97% полезных элементов и витаминов.



