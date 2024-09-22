14 вещей, которые опасно разогревать в микроволновке

Предметы и продукты, которые нельзя подогревать в микроволновке.
В современном мире многие бытовые вещи упростились благодаря появлению микроволновой печи, но ее использование требует соблюдения минимальных правил безопасности. Понятно, что в ней не стоит сушить домашних животных (были прецеденты) и использовать посуду с золотой каемкой.
1. Яйца в скорлупе
Под воздействием микроволн, в сыром яйце возникает пар, который не находит выхода и скорлупа лопается.
2. Винтажная посуда
Чаще всего, такая посуда содержит в себе соединения свинца и других тяжелых металлов, которые при нагревании могут попасть на еду и нанести серьезный вред организму.
3. Контейнеры из фаст-фуда
Еду на вынос чаще всего упаковывают в контейнеры из пенополистирола, которые отлично сохраняют тепло, однако под воздействием микроволн они выделяют вредные химические вещества, опасные для здоровья человека.
4. Бумажные пакеты
Ни в коем случае не разогревайте еду в бумажных пакетах из супермаркетов, они не только могут спровоцировать возгорание, но и выделяют массу токсичных веществ.
5. Губку для мытья посуды
Чтобы избавится от бактерий, следует подогревать только мокрую губку в микроволновке. А вот сухая губка под воздействием микроволн может запросто загореться.
6. Посуда с металлическими элементами
Даже небольшой металлический ободок на тарелке, под воздействием микроволн, может спровоцировать пожар.
7. Свежая зелень
Не стоит класть в микроволновку свежую зелень, с целью подсушить ее., может случиться возгорание.
8. Фольга
Фольга блокирует действие микроволн, поэтому не стоит разогревать еду, завернутую в фольгу, это может привести к появлению искр и возгоранию.
9. Кружка-термос
Зачастую, для изготовления кружек-термосов используют нержавеющую сталь, а это - верный путь к пожару.
10. Одежда
Подогревать носки в микроволновке - не лучшая идея. Сухая ткань, под воздействием микроволн может загореться.
11. Арбуз
Под воздействием микроволн, внутри арбуза возникает пар, поэтому, если не хотите увидеть, как красиво арбуз взорвется внутри печи - не стоит разогревать целый арбуз в микроволновке.
12. CD-диск
Под воздействием микроволн, CD-диск очень быстро возгорается и может даже спровоцировать взрыв.
13. Пластиковые контейнеры
Большинство пластиковых изделий выделяют вредные эстрогеноподобные вещества, которые способны проникать в пищу при нагревании пластика в микроволновой печи.
14. Брокколи
Этот полезный продукт, разогретый в микроволновке, теряет 97% полезных элементов и витаминов.
