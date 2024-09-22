С нами не соску...
14 вещей, которые опасно разогревать в микроволновке


Предметы и продукты, которые нельзя подогревать в микроволновке.

Предметы и продукты, которые нельзя подогревать в микроволновке.


В современном мире многие бытовые вещи упростились благодаря появлению микроволновой печи, но ее использование требует соблюдения минимальных правил безопасности. Понятно, что в ней не стоит сушить домашних животных (были прецеденты) и использовать посуду с золотой каемкой.
А какие еще вещи нельзя помещать внутрь нее даже на минуточку?



1. Яйца в скорлупе


 




Под воздействием микроволн, в сыром яйце возникает пар, который не находит выхода и скорлупа лопается.

Под воздействием микроволн, в сыром яйце возникает пар, который не находит выхода и скорлупа лопается.

 

 

2. Винтажная посуда


 




Чаще всего, такая посуда содержит в себе соединения свинца и других тяжелых металлов, которые при нагревании могут попасть на еду и нанести серьезный вред организму.

Чаще всего, такая посуда содержит в себе соединения свинца и других тяжелых металлов, которые при нагревании могут попасть на еду и нанести серьезный вред организму.

 

3. Контейнеры из фаст-фуда


 




Еду на вынос чаще всего упаковывают в контейнеры из пенополистирола, которые отлично сохраняют тепло, однако под воздействием микроволн они выделяют вредные химические вещества, опасные для здоровья человека.

Еду на вынос чаще всего упаковывают в контейнеры из пенополистирола, которые отлично сохраняют тепло, однако под воздействием микроволн они выделяют вредные химические вещества, опасные для здоровья человека.

 

4. Бумажные пакеты


 




Ни в коем случае не разогревайте еду в бумажных пакетах из супермаркетов, они не только могут спровоцировать возгорание, но и выделяют массу токсичных веществ.

Ни в коем случае не разогревайте еду в бумажных пакетах из супермаркетов, они не только могут спровоцировать возгорание, но и выделяют массу токсичных веществ.

 

5. Губку для мытья посуды


 




Чтобы избавится от бактерий, следует подогревать только мокрую губку в микроволновке. А вот сухая губка под воздействием микроволн может запросто загореться.

Чтобы избавится от бактерий, следует подогревать только мокрую губку в микроволновке. А вот сухая губка под воздействием микроволн может запросто загореться.

 

6. Посуда с металлическими элементами


 




Даже небольшой металлический ободок на тарелке, под воздействием микроволн, может спровоцировать пожар.

Даже небольшой металлический ободок на тарелке, под воздействием микроволн, может спровоцировать пожар.

 

7. Свежая зелень


 




Не стоит класть в микроволновку свежую зелень, с целью подсушить ее. Петрушка, укроп и другие травы содержат слишком мало жидкости и если их передержать, может случиться возгорание.

Не стоит класть в микроволновку свежую зелень, с целью подсушить ее.
Петрушка, укроп и другие травы содержат слишком мало жидкости и если их передержать, может случиться возгорание.

 

8. Фольга


 




Фольга блокирует действие микроволн, поэтому не стоит разогревать еду, завернутую в фольгу, это может привести к появлению искр и возгоранию.

Фольга блокирует действие микроволн, поэтому не стоит разогревать еду, завернутую в фольгу, это может привести к появлению искр и возгоранию.

 

 

9. Кружка-термос


 




Зачастую, для изготовления кружек-термосов используют нержавеющую сталь, а это - верный путь к пожару.

Зачастую, для изготовления кружек-термосов используют нержавеющую сталь, а это - верный путь к пожару.

 

10. Одежда


 




Подогревать носки в микроволновке - не лучшая идея. Сухая ткань, под воздействием микроволн может загореться.

Подогревать носки в микроволновке - не лучшая идея. Сухая ткань, под воздействием микроволн может загореться.

 

11. Арбуз


 




Под воздействием микроволн, внутри арбуза возникает пар, поэтому, если не хотите увидеть, как красиво арбуз взорвется внутри печи - не стоит разогревать целый арбуз в микроволновке.

Под воздействием микроволн, внутри арбуза возникает пар, поэтому, если не хотите увидеть, как красиво арбуз взорвется внутри печи - не стоит разогревать целый арбуз в микроволновке.

 

12. CD-диск


 




Под воздействием микроволн, CD-диск очень быстро возгорается и может даже спровоцировать взрыв.

Под воздействием микроволн, CD-диск очень быстро возгорается и может даже спровоцировать взрыв.

 

 

13. Пластиковые контейнеры


 




Большинство пластиковых изделий выделяют вредные эстрогеноподобные вещества, которые способны проникать в пищу при нагревании пластика в микроволновой печи.

Большинство пластиковых изделий выделяют вредные эстрогеноподобные вещества, которые способны проникать в пищу при нагревании пластика в микроволновой печи.

 

14. Брокколи


 




Этот полезный продукт, разогретый в микроволновке, теряет 97% полезных элементов и витаминов.

Этот полезный продукт, разогретый в микроволновке, теряет 97% полезных элементов и витаминов.

 

 

