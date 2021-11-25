С нами не соскучишься!

8 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил
    как здесь оставлять свой комментарий3 секрета приборн...
  • Анатолий Федоров
    Мир Тесен, если до конца недели я по-прежнему буду лишён возможности комментировать, у я покидаю вас.«Ваш дом Гулаг!»:...
  • Роман Ударцев
    Надо понимать, остальные были только ретушированные и кадрированные? Не смешите мои тапки)Фотографии без ре...

Самые дружелюбные города мира

Впечатление от города во многом основывается на его жителях: мало какой путешественник пожелает исследовать самый красивый средневековый поселок, если местные обитатели будут смотреть на него косо — а то и захотят поговорить по душам. Ежегодно всемирно известный путеводитель Conde Nast Traveler публикует рейтинг самых дружелюбных городов планеты, составленный на основе опроса многотысячной аудитории читателей. Итак, вот, куда стоит отправиться в отпуск, если вы хотите привести назад самые лучшие впечатления.

Самые дружелюбные города мира

Рейкьявик


Исландия

С тех пор, как Icelandair запустили весьма доступную программу Layover, о красоте страны узнали десятки тысяч европейцев и американцев. Рейкьявик стал настоящим местом паломничества всех, кому дорог не только внешний облик города, но и отношение местных жителей. Местные улицы безопасны даже глухими зимними ночами, а люди с удовольствием знакомятся и общаются с приезжими.

Самые дружелюбные города мира

Веллингтон


Новая Зеландия

Веллингтон представляет собой совершенно потрясающий портовый город, с весьма оживленной набережной, прекрасными ресторанами и дружелюбными жителями. Здесь очень внимательно относятся к экологии, а в архитектуре старых районов заметно влияние культуры маори.

Самые дружелюбные города мира

Эдинбург


Шотландия

Чудесное сочетание древней архитектуры и современного подхода к реальной жизни.
Шотландская столица служит настоящей меккой тем, кому не безразлична хорошая кухня и интересен правильный подход к подаче алкоголя — не зря же именно Эдинбург славится своими пабами и винокурнями.

Самые дружелюбные города мира

Брюгге


Бельгия

На границе Брюгге будто расположен скрытый портал, переносящий путешественника прямиком в средневековую сказку. Описывать этот небольшой городок, где не так уж много достопримечательностей, можно часами: все дело в неуловимой атмосфере, которую Брюгге удивительным образом сумел сохранить на протяжении многих веков.

Самые дружелюбные города мира

Краков


Польша

Сложная история Кракова накладывает на путешественника свои обязательства: час езды, чтобы почтить память жертвам Освенцима должен выделить каждый. Классическая европейская архитектура, узкие улочки, набережная, похожая на подарок доброго волшебника — сюда хочется не просто приехать на пару дней, а задержаться на всю жизнь.

Самые дружелюбные города мира

Сидней


Австралия

Сидней остается нашим фаворитом. Красивейший приморский город возглавлял список Conde Nast и в прошлом году: прекрасный образчик современной архитектуры и настоящий пример того, какой должна быть общественная культура каждой страны.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх