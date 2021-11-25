Самые дружелюбные города мира

Впечатление от города во многом основывается на его жителях: мало какой путешественник пожелает исследовать самый красивый средневековый поселок, если местные обитатели будут смотреть на него косо — а то и захотят поговорить по душам. Ежегодно всемирно известный путеводитель Conde Nast Traveler публикует рейтинг самых дружелюбных городов планеты, составленный на основе опроса многотысячной аудитории читателей. Итак, вот, куда стоит отправиться в отпуск, если вы хотите привести назад самые лучшие впечатления.









Рейкьявик

Веллингтон

Эдинбург

Брюгге

Краков

Сидней