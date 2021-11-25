Самые дружелюбные города мира

Впечатление от города во многом основывается на его жителях: мало какой путешественник пожелает исследовать самый красивый средневековый поселок, если местные обитатели будут смотреть на него косо — а то и захотят поговорить по душам. Ежегодно всемирно известный путеводитель Conde Nast Traveler публикует рейтинг самых дружелюбных городов планеты, составленный на основе опроса многотысячной аудитории читателей. Итак, вот, куда стоит отправиться в отпуск, если вы хотите привести назад самые лучшие впечатления.
Рейкьявик
Исландия
С тех пор, как Icelandair запустили весьма доступную программу Layover, о красоте страны узнали десятки тысяч европейцев и американцев. Рейкьявик стал настоящим местом паломничества всех, кому дорог не только внешний облик города, но и отношение местных жителей. Местные улицы безопасны даже глухими зимними ночами, а люди с удовольствием знакомятся и общаются с приезжими.
Веллингтон
Новая Зеландия
Веллингтон представляет собой совершенно потрясающий портовый город, с весьма оживленной набережной, прекрасными ресторанами и дружелюбными жителями. Здесь очень внимательно относятся к экологии, а в архитектуре старых районов заметно влияние культуры маори.
Эдинбург
Шотландия
Чудесное сочетание древней архитектуры и современного подхода к реальной жизни. Шотландская столица служит настоящей меккой тем, кому не безразлична хорошая кухня и интересен правильный подход к подаче алкоголя — не зря же именно Эдинбург славится своими пабами и винокурнями.
Брюгге
Бельгия
На границе Брюгге будто расположен скрытый портал, переносящий путешественника прямиком в средневековую сказку. Описывать этот небольшой городок, где не так уж много достопримечательностей, можно часами: все дело в неуловимой атмосфере, которую Брюгге удивительным образом сумел сохранить на протяжении многих веков.
Краков
Польша
Сложная история Кракова накладывает на путешественника свои обязательства: час езды, чтобы почтить память жертвам Освенцима должен выделить каждый. Классическая европейская архитектура, узкие улочки, набережная, похожая на подарок доброго волшебника — сюда хочется не просто приехать на пару дней, а задержаться на всю жизнь.
Сидней
Австралия
Сидней остается нашим фаворитом. Красивейший приморский город возглавлял список Conde Nast и в прошлом году: прекрасный образчик современной архитектуры и настоящий пример того, какой должна быть общественная культура каждой страны.
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