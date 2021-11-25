С нами не соскучишься!

8 145 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Roman Tannenberg
    Этому "трюку" уже сотни лет. Верёвку придумали значительно раньше, чем нож, а вместе с ней и необходимость  разделять...Как разорвать люб...
  • Виктор Полуэктов
    Открывал трением крышки об асфальт. А дальше концом лезвия штык-ножа.4 верных способа,...
  • Иван Захава
    Мужики еще яйца чешут🙃25 вещей, которые...

Простые красивые снежинки из бумаги / Снежинка трафарет / Шаблоны и схем...

Простые красивые снежинки из бумаги / Снежинка трафарет / Шаблоны и схем...

 

Запор кишечника? Напиток со слабительным эффектом очистит тело

Промокод OZONMG1D43 дает скидку на 300 баллов для первого заказа (1 балл=1 руб)

  1. Скачайте мобильное приложение Ozon и войдите в аккаунт.
  2. 300 баллов на первый заказ начисляются сразу после ввода кодового слова OZONMG1D43 в мобильном приложении.
  3. Баллами можно оплатить до 25% стоимости покупки.
  4. Внимание! Срок действия баллов 5 дней, после активации.

Вы можете воспользоваться промокодом на Озон не только на первый заказ:

  1. Кодовое слово OZONMG1D43 дает скидку — помогает экономить и при повторных покупках, открывает доступ к скрытым акциям — применяйте его каждый раз.
  2. В закрытых распродажах участвуют покупатели, совершившие заказов на сумму свыше 2500 рублей.
  3. Доставка всех товаров в ОЗОН БЕСПЛАТНО!

 

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх