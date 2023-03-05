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Зачем египтяне поднимали древние храмы на высоту 20-этажного небоскрёба и как они это сделали


Зачем египтяне поднимали древние храмы на высоту 20-этажного небоскрёба и как они это сделали

Скальные храмы Абу-Симбела – зрелище незабываемое. Стены этих древних культовых сооружений от пола до полотка покрывавают иероглифы, повествующие о блестящих победах фараона Рамзеса II, который и построил это чудо. Четыре огромные статуи смотрят с фасада на солнце, поднимающееся в начале каждого нового дня над хрустальной гладью озера. Но сложись история несколько иначе, храмы, возведённые в XIII в. до н.э., в середине века XX имели все шансы оказаться под водой, и сегодня эту красоту люди могли бы увидеть разве что на страницах учебников истории.

Как Асуанская плотина едва не погубила древние Храмы Абу-Симбела


Асуанская плотина, которую СССР возвёл в Египте, решила многие проблемы страны фараонов. По советскому проекту ширина плотины составляла 980 метров у основания и 40 метров на вершине, а высота 3600 метров. Главной задачей плотины было поднять уровень воды в искусственном резервуаре на 63 метра, в результате чего должно было образоваться огромное озеро, которое сегодня носит название озеро Насера.
Президент Абдаль Гамель Насер, Генсек Никита Хрущёв и Асуанская плотина.

Президент Абдаль Гамель Насер, Генсек Никита Хрущёв и Асуанская плотина.

 

Кроме египетских земель плотина затопляла также и 160 км территории Судана. К тому же новое озеро отличалось от предыдущего тем, что не пересыхало даже самым жарким детом. Но тут возникла проблема с древними памятникамию. Их нужно было каким-то образом спасать. Или они оказались бы под толщей воды навсегда.

Речь о храмовом комплексе Абу-Симбел, построенном за 20 лет в XIII в. до н.э., который считается одним из величайших древних храмов, уцелевших до наших дней. Есть большой храм, построенный в честь Рамзеза, и Малый – возведённый в честь его жены царицы Нефертари.
Схема, дающая представление об оригинальном местоположении храмов Абу-Симбела и их местонахождении после переноса.

Схема, дающая представление об оригинальном местоположении храмов Абу-Симбела и их местонахождении после переноса.

 

Весной 1959 года египетское правительство обратилось с просьбой в ЮНЕСКО об оказании стране научной, технической и финансовой помощи. Гендиректор этой организации в свою очередь обратился с призывом к различным организациям и фондам, правительствам и всем людям доброй воли. Его обращение заканчивалось такими словами«Для многих ученых первая фраза, которую они переводят с древнего языка: «Египет – дар Нила». Так пускай же люди всего мира объединятся, чтобы Нил, который стал источником энергии и плодородия, не похоронил в своих водах сокровища, которые мы получили от давно ушедших поколений». С этого воззвания и началась Международная компания по спасению памятников Нубии, которая длилась 20 лет, и триумфально закончилась в марте 1980 года.

Чем готов был поделиться Египет с иностранцами


В скором времени после того, как воззвание было обнародовано, в феврале 1960 года Сарват Окаша, министр культуры Египта, создал консультативный совет. Вошёл в него и советский представитель – Борис Пиотровский, в то время заведующий Ленинградским отделением Института археологии АН СССР.
Работы по переносу храма в Абу-Симбеле.

Работы по переносу храма в Абу-Симбеле.

 

Правительством Египта был предпринят ряд мер для привлечения музеев, университетов и исследовательских институтов к весьма затратным исследованиям в далёкой Нубии. Египтяне объявили, что организации, которые будут активно участвовать в компании, смогут получить в дар от правительства Египта один из храмов в Таффе, Дабоде, Эллиссии или Дерре.

Окаша назвал эти храмы «новыми чрезвычайными послами». Кроме этого зарубежные археологические экспедиции получали право на вывоз для экспонирования и хранения в своих национальных музеях 50% артефактов, найденных в Нубии, кроме уникальных.
Древности оказались под угрозой затопления.

Древности оказались под угрозой затопления.

 

На период проведения спасательных работ Служба древностей Египта останавливала любые археологические экспедиции в любых районах, кроме Нубии. Главным проектом всей спасательной кампании стал перенос скальных монументальных храмов рядом с Абу-Симбелом на границе с Суданом. Эти храмы были построены в период правления фараона XIX династии Рамзера II в честь победы над хеттами в сражении при Кадеше. И посвятил фараон эти храмы своей жене – царице Нефертари.

Как предлагали спасть храмы: дамба, купола с лифтами и другие проекты


Окрестности Абу-Симбела.

Окрестности Абу-Симбела.

 

Различными иностранными компаниями было предложено множество интересных решений. В частности, американцы предлагали соорудить понтоны из бетона под храмами и ждать, когда вода поднимет древние архитектурные сооружения. Поляки предложили оставить древние храмы на месте, а над ними возвести гигантские копола из бетона. Внутри куполов по проекту предполагались лифты, на которых будут перемещаться туристы, желающие осмотреть памятники.
Работы по переносу храма в Абу-Симбеле.

Работы по переносу храма в Абу-Симбеле.

 

Благодаря настойчивости группы египтологов-экспертов ЮНЕСКО, среди которых самую активную позицию заняли Кристиана Дерош-Ноблькур, Серджио Донадони, Абд аль-Муним Абу-Бакр, было выдвинуто одно из главных требований к проектам по спасению храмов Абу-Симбела — сохранение памятников в их изначальной географической, архитектурной и культурной среде. Благодаря этому из конкурса исключили проекты, предполагавшие перенесение храмов в другое место.
Работы по переносу храма в Абу-Симбеле.

Работы по переносу храма в Абу-Симбеле.

 

На суд экспертной комиссии, в которую входили представили Египта, США, СССР, Швейцарии и ФРГ и заседание которой состоялось в Каире в начале 1961 года представили 2 проекта.

Первый французский – инженеров Андре Куан и Жан Белье, которые предлагали окружить храмы дамбой. Но возникала проблема: в случае возведения такой дамбы она скрыла бы фасады храмов от солнечных лучей, а это нарушило бы систему освещения, которая была задумала древнеегипетскими архитекторами. Кроме этого, французский проект требовал постоянной откачки воды, которая бы просачивалась внутрь дамбы. А это также предполагало немалые расходы – примерно 300-400 тыс. долларов за год.
Схематическое изображение храма на новом месте, после переноса.

Схематическое изображение храма на новом месте, после переноса.

 

Второй проект представили итальянцы. Они предлагали выпилить оба храма из скалы, поместить каждый в железобетонный «ящик» и поднять на 62 м над уровнем вод Нила на гидравлических подъёмниках. Это позволяло воспроизвести первоначальную панораму годы, и к тому же межну Нилом и храмами сохранилась бы прежняя перспектива, но уже на более высоком месте.

Египетское правительство одобрило именно итальянский проект, но возникла проблема – стоимость этого мероприятия оценили в 80 млн долларов, что сделало его воплощение в жизнь невозможным.

Как пилили древние храмы


Работы по переносу храма в Абу-Симбеле.

Работы по переносу храма в Абу-Симбеле.

 

Вот тогда-то Египет и предложил альтернативный вариант – распилить древние храмы на части, поднять на 62 метра и собрать на той же горе. Стоимость проекта снизилась до 32 млн долларов. И весной 1963 года Египет сделал официальное заявление, что открывает проект по спасению храмов в Абу-Симбеле.
Головы колоссальных статуй Рамсеса II, распиленные и подготовленные к переносу

Головы колоссальных статуй Рамсеса II, распиленные и подготовленные к переносу

 

Уже осенью 1963 года коллектив инженеров, гидрологов и археологов начал выполнение плана ЮНЕСКО. Предстояло разбить оба храма на блоки определённого размера – малый храм на 235 блоков, а большой на 807. Блоки нужно было пронумеровать, переместить и опять соединить, встроив с подготовленный специальным образом фасад в скале.
Работы по переносу храма в Абу-Симбеле.

Работы по переносу храма в Абу-Симбеле.

 
И сегодня солнечный луч дважды в год проделывает путь, задуманный древними зодчими.с

И сегодня солнечный луч дважды в год проделывает путь, задуманный древними зодчими.с

 

Особое внимание специалисты уделили точному воссозданию угла солнечного освещения. Ведь по задумке древних строителей лучи 2 раза в год – 22 февраля (день восхождения Рамзеса II на трон) и 22 октября (день его рождения) – первые солнечные лучи на восходе проходили через специально вырезанный узкий проём и освещали лицо и еще двух статуй внутри Большого храма. И задумку древних удалось сохранить.
Голова и торс колоссальной статуи Рамсеса II, воссозданной на новом месте.

Голова и торс колоссальной статуи Рамсеса II, воссозданной на новом месте.

 
Туристы у храма Рамзеса в Абу-СИмбеле.

Туристы у храма Рамзеса в Абу-СИмбеле.

 

Сложно даже представить, как велись работы в пустыне в условиях невыносимой жары. Но в сентябре 1968 года проект был завершён и вошёл в историю, как величайшее достижение инженерии и археологии.

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Зачем египтяне поднимали древние храмы на высоту 20-этажного небоскрёба и как они это сделали

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Зачем египтяне поднимали древние храмы на высоту 20-этажного небоскрёба и как они это сделалиПодписаться на мой Instagram
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