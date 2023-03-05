Зачем египтяне поднимали древние храмы на высоту 20-этажного небоскрёба и как они это сделали

Как Асуанская плотина едва не погубила древние Храмы Абу-Симбела

Президент Абдаль Гамель Насер, Генсек Никита Хрущёв и Асуанская плотина.

Схема, дающая представление об оригинальном местоположении храмов Абу-Симбела и их местонахождении после переноса.

Чем готов был поделиться Египет с иностранцами

Работы по переносу храма в Абу-Симбеле.

Древности оказались под угрозой затопления.

Как предлагали спасть храмы: дамба, купола с лифтами и другие проекты

Окрестности Абу-Симбела.

Работы по переносу храма в Абу-Симбеле.

Работы по переносу храма в Абу-Симбеле.

Схематическое изображение храма на новом месте, после переноса.

Как пилили древние храмы

Работы по переносу храма в Абу-Симбеле.

Головы колоссальных статуй Рамсеса II, распиленные и подготовленные к переносу

Работы по переносу храма в Абу-Симбеле.

И сегодня солнечный луч дважды в год проделывает путь, задуманный древними зодчими.с

Голова и торс колоссальной статуи Рамсеса II, воссозданной на новом месте.

Туристы у храма Рамзеса в Абу-СИмбеле.