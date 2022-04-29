История бумажной моды: картонные шляпки и платья из золотой фольги

Бумажное платье для рекламы супа Campbell’s Soup

Обувь из картона и серьги из папье-маше

Веер, шляпка и платье из гофрированной бумаги

Бумажные платья использовались не только для рекламы

Разнообразное применение бумаги

Платья с яркими принтами из бумаги

Модные бумажные платья с геометрическими орнаментами

Униформа стюардесс: платья из золотой фольги

Наряды из бумаги для собак

Платье и купальник из бумаги