Если хочется чего-то особенного: 15 странных и необычных мест для свадебного торжества

Такая свадьба запомнится на долго.

1. Нулевая гравитация

Свадьба в невесомости.

2. Домик на дереве

Свадьба в домике на дереве.

3. Ледник на Аляске

Свадьба не леднике.

4. Гора Эверест

Свадьба непальской пары на Эвересте.

5. Замок Татбери

Замок Татбери - роскошное место для свадьбы.

6. Замок Бран

Свадьба в замке Дракулы? Почему бы и нет!

7. Белиз

Храм майя - невероятная площадка для бракосочетания!

8. Хавайи-Волкейнос

Вулкан - место для бракосочетания для самых страстных натур.

9. Юккасъярви

Свадьба в ледяном отеле.

10. Фестиваль Burning Man

Burning Man Festival - такая свадьба запомнится на долго.

11. Пещера

Свадьба в пещере.

12. Противоакулья клетка

Свадьба с акулами.

13. Воздушный шар

Незабываемые впечатления!

14. Банджи-джампинг

Свадебный банджи-джампинг.

15. Тюрьма

Свадьба в тюрьме - недетский экстрим.