Почему современные винтовки и автоматы имеют изогнутый магазин

Когда-нибудь задумывались над тем, почему у автомата Калашникова магазин именно такой формы? В оружейном деле не делается ничего просто так. Подобная изогнутая конструкция появилась уже достаточно давно и доказала свою «правильность» и высокую эффективность в реальных боевых столкновениях.
Укладка патронов. |Фото: yaplakal.com.
В разговорной речи изогнутый магазин очень часто ошибочно называют «рожком». В англоязычных странах Запада точно также используется название «банан». В действительности, называть такой магазин «изогнутым» также некорректно, как называть его любым другим фруктом или кондитерским изделием. Магазин подобного строения – секторный, и как уже можно было догадаться, подобную конструкцию инженеры выбрали неспроста. Чем же он лучше магазинов другой формы и конструкции?
Удобство превыше всего. |Фото: reibert.info.
Первая причина «изогнутости» магазинов заключается в используемых во всем мире патронах. Основными винтовочными калибрами были и остаются 7.62 мм и 5.56 мм (как впрочем, и 9 мм). Эти патроны имеют форму конуса. Если попытаться выложить из них прямую линию, в которой каждый патрон будет параллелен другом, то расстояние между боеприпасами получится значительным. Это не только увеличивает размер емкости для хранения боеприпасов в таком виде, но также сокращает скорость их подачи. Пускай, для этого патрона опоздание составляет доли секунды. Но посчитайте задержку для 30. А для 120?
Секторный магазин очень популярен. |Фото: playground.ru.
Оружейники утверждают, что секторный магазин также лучше подает патроны. Они реже (по сравнению с прямой конструкцией) задерживаются и заедают. Не только штурмовые винтовки, но даже многие пистолеты-пулеметы используют секторный магазин. Например, знаменитый по голливудским фильмам HK MP5 ушел от магазина прямой конструкции еще в 1977 году.
Делают их уже очень давно. |Фото: livinghistory.ru.
Вторая причина уже упомянутый вопрос емкости. Если сложить патроны «рожком», то они будут лежать компактнее. Это означает, что такое контейнер для боеприпасов займет меньше места и будет немного меньше весить. Более того, при сопоставимых габаритах с магазинами прямой укладки, в секторный – поместиться больше патронов. Впрочем, «экстремально» большие секторные магазины на практике не прижились. В СССР пытались делать даже на 80 патронов.
Наконец, он просто удобнее, так как эргономика магазина подобной формы на порядок выше. С этим согласится каждый, кому довелось подержать элементы боепитания обоих видов.
Эргономика формы выше. ¦Фото: pohod-lifehack.ru.
Третья причина создания секторного магазина вытекала из реалий боя, в которых находился простой пехотинец. Очень часто ему приходилось стрелять из положения лежа. Делать это с магазином прямой формы совсем неудобно. Такой слишком неудобен и постоянно мешает, упираясь в землю не давая принять комфортное (и безопасное) положение.
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