Выделяясь среди соседей: нестандартный загородный дом

House in the Orchard - дом в окрестностях Праги.
Согласно последним архитектурным тенденциям, загородные дома строятся таким образом, чтобы максимально гармонировать с природным ландшафтом. Но бывают и исключения из правил. Так, в окрестностях Праги появился дом довольно своеобразной формы. Одни сравнивают его с космическим кораблем, а другие – с жилищем мультяшных смурфиков.
Проект загородного дома от чешского архитектора Jan Sepka.
Чешский архитектор Ян Сепка (Jan Sepka) спроектировал и реализовал строительство загородного дома под названием House in the Orchard. Конструкция установлена на одном бетонном столбе. Архитектор утверждает, что такое нестандартное решение было вызвано особенностями рельефа, т. к. дом находится на склоне. Войти в него можно только через пристроенный мостик.
Дом, установленный на одном бетонном столбе.
Деревянный каркас из треугольников создает дополнительную прочность.
Снаружи бетонный фасад имеет обтекаемую форму, а внутри стены состоят из деревянных треугольных каркасов. Такие очертания стен визуально увеличивают площадь дома, а «треугольники» создают дополнительную прочность. Фасад изолирован полиуретаном и обработан водонепроницаемым спреем.
House in the Orchard. Интерьер.
Двух больших окон в House in the Orchard достаточно, чтобы естественный свет беспрепятственно проникал внутри дома. На первом этаже расположена гостиная, кухня и ванная комната. Наверху находятся спальни и рабочий кабинет.
House in the Orchard - дом в окрестностях Праги.
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