Частичка зверя. Органы животных, которые пересаживали людям

Так называемая «ксенотрансплантация», то есть пересадка органов и тканей от одного вида живых существ к другому, хоть и оказалась тупиковой ветвью развития медицины, но все же много сделала для развития современной трансплантологии как науки.
На то, что человек издавна интересовался возможностью слияния различных частей животного и человека в одном теле, указывают еще многочисленные древние мифы, где можно встретить и людей с головами животных, и животных с головами людей, и даже людей, которые пришили к своим рукам крылья. В этой статье мы расскажем вам о самых поразительных и необычных случаях, когда тому или иному человеку медики пытались пересадить различные органы животных.
1. Овечья шкура
Такое направление, как пересадка кожи, начало активно развиваться еще в 19 веке. И действительно, различные ожоги и изъязвления, которые разрушали большую площадь кожных покровов, так или иначе, нужно было чем-то закрывать, чтобы избежать инфекций и кровотечений. Наиболее популярным донором кожи в 19 веке выступали овцы, однако, сама процедура значительно отличалась от того, что происходит в операционных сегодня. Пациента клали на операционный стол и рядом помещали обездвиженную овцу, после чего лоскут овечьей шкуры пришивали человеку. Обязательным требованием было то, чтобы тела овцы и пациента оставались соединены друг с другом до тех пор, пока пересаженный участок кожи не приживался и не начинал снабжаться кровью из сосудов человека. Хотя сегодня подобная процедура кажется практически абсурдной, тогдашние хирурги все же заявили о нескольких случаях успеха.
Более перспективной идей оказалась пересадка заранее подготовленных лоскутов кожи лягушки, которую хирурги свежевали заживо. Подобные трансплантаты использовались для закрытия язв и ран, и обеспечивали достаточно надежную защиту от окружающей среды, чтобы собственная кожа человека успевала зажить и зарубцеваться.
2. Радикальное омоложение
Все в том же 19 веке русский эмигрант Серж Воронов, который работал в Париже, разработал довольно радикальную идею, которая была направлена на омоложение и остановку процесса старения в организме мужчин. Хирург придумал пересаживать своим пациентам специально подготовленные трансплантаты, сделанные из яичек бабуинов и шимпанзе. Эта процедура завоевала себе огромную популярность в Америке и Европе, и Воронов выполнил несколько сотен подобных интимных пересадок. В современном мире подобная процедура кажется дикой и совершенно неэффективной, преимущественно за счет некротических, воспалительных и инфекционных осложнений, однако, многие пациенты не только выживали после операции, но и сообщали о «потрясающих благотворных эффектах омоложения».
Кстати, на подобных идеях умудрился обогатиться и знаменитый американский мошенник Джон Бринкли, который, выдавая себя за врача, открыл целую клинику в штате Канзас. Бринкли «лечил» своих пациентов от полового бессилия путем пересадки тестикул от козлов, сексуальную активность которых часто отмечали канзасские фермеры. И хотя мошенничество Бринки в конце концов всплыло наружу, и власти в судебном порядке запретили ему практиковать, «козлиный доктор» успел сколотить себе огромное состояние на бедных доверчивых представителях мужского пола.
3. «Собачье сердце» Бэби Фэй
Хотя речь дальше пойдет не о знаменитом «Собачьем сердце» Булгакова, а о пересадке сердца бабуина, эта история стала наиболее известной попыткой ксенотрансплантации сердца, которая имела место в клинической практике. Хирург Леонард Бейли предпринял попытку пересадить новорожденной девочке с врожденным пороком сердца орган обезьяны, чтобы спасти ребенку жизнь, в 1983 году. Хотя технически операция для Бэби Фэй прошла успешно, у юной пациентки произошло острое отторжение из-за несовместимого типа крови, и, даже невзирая на все старания врачей, малышка скончалась. Однако ее смерть оказалась не напрасной, и эта история, широко освещенная в прессе, привлекла дополнительные ресурсы к исследованиям в данном направлении, и вскоре ситуация с пожертвованием и пересадкой органов новорожденным детям значительно улучшилась.
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