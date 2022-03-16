Частичка зверя. Органы животных, которые пересаживали людям

Так называемая «ксенотрансплантация», то есть пересадка органов и тканей от одного вида живых существ к другому, хоть и оказалась тупиковой ветвью развития медицины, но все же много сделала для развития современной трансплантологии как науки.







На то, что человек издавна интересовался возможностью слияния различных частей животного и человека в одном теле, указывают еще многочисленные древние мифы, где можно встретить и людей с головами животных, и животных с головами людей, и даже людей, которые пришили к своим рукам крылья. В этой статье мы расскажем вам о самых поразительных и необычных случаях, когда тому или иному человеку медики пытались пересадить различные органы животных.



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