Беспроигрышный вариант: 5 блюд для незабываемого романтического ужина

Каждый хотя бы раз в своей жизни устраивал романтический ужин, переживая о том, чтобы всё прошло гладко. Неудивительно, ведь залог хорошего настроения и времяпровождения – правильно подобранные блюда, собранные в нижеприведённой подборке рецептов.
1. Лёгкий салат с креветками
Лёгкий салат с креветками. \ Фото: aflavorjournal.com.
Нет ничего лучше, чем лёгкий, но при этом достаточно сытный салат, приготовленный из свежей зелени, овощей и морепродуктов. Он прекрасно сочетается практически с любым спиртным напитком от вина до мартини, что в свою очередь облегчает задачу при выборе алкоголя.
Ингредиенты:
• Руккола – 1 большой пучок (150 г);
• Томаты черри или коктейльные – 12-16 шт;
• Креветки тигровые очищенные – 0,5 кг;
• Сыр твёрдых сортов – опционально;
• Уксус бальзамический – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Кинза свежая – для подачи;
• Петрушка свежая – для подачи;
• Масло оливковое – опционально.
Салат с креветками и рукколой. \ Фото: atlasfoods.ro.
Способ приготовления:
• Креветки обжарить до золотистого цвета на небольшом количестве оливкового масла;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Остудить;
• Выложить в салатник;
• Рукколу вымыть;
• Откинуть на дуршлаг и дать стечь воде;
• После произвольно нарвать руками (можно нарезать);
• Добавить к креветкам;
• Томаты вымыть;
• Просушить бумажными полотенцами или салфетками;
• Нарезать на дольки;
• Выложить в салатник к остальным ингредиентам;
• Заправить бальзамическим уксусом и оливковым маслом;
• Посыпать тёртым сыром и свежей зеленью;
• Перемешать;
• Дать настояться несколько минут;
• Подать к столу.
2. Камамбер, запечённый в духовке
Камамбер, запечённый в духовке. \ Фото: thewickednoodle.com.
Многие наверняка слышали о том, что сыр Камамбер лучше всего получается, если его запечь в духовке. Делимся оригинальным рецептом, где главной фишкой является клюква и кедровые орешки.
Ингредиенты:
• Камамбер – 1 головка;
• Клюква сушёная – 0,5 стакана;
• Орешки кедровые – опционально;
• Розмарин – 1-2 веточки;
• Мёд – опционально.
Запечённый камамбер. \ Фото: candaceskitchen.co.uk.
Способ приготовления:
• На сырной корочке сделать несколько надрезов;
• Выложить клюкву;
• Посыпать кедровыми орешками;
• Сверху выложить веточки розмарина;
• Полить всё мёдом;
• Выложить на противень, застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на пятнадцать минут;
• Готовый сыр подавать с сухими кислыми винами или же яблочным охлаждённым сидром.
3. Ризотто
Ризотто. \ Фото: lifemadesimplebakes.com.
Это блюдо итальянской кухни станет отличным дополнением романтического ужина. А нежный и тонкий шафрановый аромат и вовсе вскружит голову с первой секунды.
Ингредиенты:
• Бульон куриный – 6 стаканов;
• Шафран – 2 ч.л;
• Рис для ризотто – 2 стакана;
• Лук белый репчатый – 2 шт;
• Масло сливочное – опционально;
• Вино белое сухое – опционально;
• Сыр твёрдых сортов – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Ризотто с шафраном. \ Фото: saveur.com.
Способ приготовления:
• В сотейник с толстым дном влить бульон;
• Добавить две чайные ложки шафрана;
• Довести до кипения;
• Варить на среднем огне несколько минут;
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Обжарить несколько минут на сливочном масле;
• Затем добавить рис;
• Залить небольшим количеством бульона;
• Приправить солью и перцем;
• Готовить до тех пор, пока не впитается жидкость;
• Затем вновь влить бульон и неполный стакан вина;
• Готовить до тех пор, пока жидкость не испарится и рис не станет очень мягким;
• Перед подачей посыпать тёртым сыром;
• Так же можно украсить листочками свежей петрушки.
4. Дорадо
Филе дорадо. \ Фото: s3-eu-west-1.amazonaws.com.
Если вы думаете, что рыба категорически не подходит для романтического ужина, то вы глубоко заблуждаетесь. Поскольку дорадо, запечённая в духовке – то, что идеально вписывается под бокал хорошего вина.
Ингредиенты:
• Дорадо филе – 2-4 шт;
• Соль морская – 1 пачка;
• Лимоны – 2 шт;
• Розмарин – 2-4 веточки.
Дорадо. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Филе проверить на наличие костей и при необходимости удалить их;
• После выложить рыбу на противень, засыпанный солью;
• Лимоны вымыть;
• Нарезать кружочками средней толщины;
• Выложить поверх рыбного филе;
• Сверху положить розмариновые веточки;
• Отправить в разогретую до 220 градусов духовку на двадцать пять-тридцать минут.
5. Груши в вине
Груши в вине. \ Фото: img.taste.com.au.
И напоследок – оригинальный грушевый десерт, который отлично впишется среди других блюд для романтического ужина.
Ингредиенты:
• Груши среднего размера с плотной мякотью – 6 шт;
• Вино сухое красное – 1 бутылка;
• Сахар – опционально;
• Корица в палочках – опционально;
• Бадьян в звёздочках – опционально;
• Ванильное мороженое – для подачи.
Грушевый десерт с мороженым. \ Фото: cravingsjournal.com.
Способ приготовления:
• Груши вымыть;
• Очистить;
• В жаропрочную посуду налить вино, смешанное с сахаром;
• Приправить бадьяном и корицей;
• Выложить груши;
• Довести до кипения;
• После варить на среднем огне примерно полтора-два часа, периодический помешивая;
• Готовые груши как следует остудить;
• После выложить в пиалу или креманку;
• Добавить мороженое и подать к столу.
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