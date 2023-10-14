7 познавательных фактов об иракских зиккуратах, предшественниках египетских пирамид

1. Первые цивилизации и появление земных домов для богов

Так мог выглядеть зиккурат, построенный шумерами более 5 тыс. лет назад (цифровая визуализация). | Фото: madainproject.com.

Остатки зиккурата Дур-Унташ – земная обитель месопотамского божества, построенного из глины несколько тысяч лет назад (Ирак). | Фото: gotogethertravel.com.

Хаккурат Чога-Занбиль – один из сохранившихся археологических памятников Ирана, часть которого являлась территорией Месопотамии. | Фото: gotogethertravel.com.

2. Конструкционные особенности зиккуратов

Ориентировочный план структуры зиккурата, состоящего из трех ярусов.

Зиккураты являлись главным сооружением любого города, поскольку посвящались богу-покровителю, которому поклонялось население. | Фото: smarthistory.org.

Пример многоярусного храма-зиккурата, возводимого шумерской цивилизацией (цифровая визуализация). | Фото: archeyes.com.

3. Озеленение террас зиккуратов

Так могли выглядеть благоухающие террасы зиккуратов во времена процветания Месопотамии. | Фото: worldhistory.org.

Озеленение террас зиккуратов сродни висячим Садам Семирамиды, появившимся в Южной Месопотамии. | Фото: worldhistory.org.

4. Гениальные внедрения первых шумерских зодчих и инженеров

Зиккурат Ура, который может похвастаться инновационными внедрениями, поспособствовавшими сохранности архитектурной достопримечательности, возведенной из глины. | Фото: smarthistory.org.

Вентиляционные шахты обеспечили испарение влаги, накапливающейся внутри сооружения, ядро которого сложено из кирпича-сырца. | Фото: smarthistory.org.

Небольшой наклон стен позволяет воде быстро стекать, не повреждая глиняные кирпичи.

Обожженный кирпич способен выдерживать неблагоприятные погодные условия много веков подряд.

Глину смешивали с битумом и заполняли швы между кирпичами, обеспечивая водонепроницаемость стен. | Фото: ancient-origins.net.

5. Вавилонская башня – самый известный зиккурат в истории человеческой цивилизации

Люди, вознамерившиеся построить башню до небес, разгневали Всевышнего, который заставил их говорить на разных языках. | Фото: 1chudo.ru.

Такой Вавилонскую башню представляли художники многие века подряд. | Фото: techinsider.ru.

Ученые предполагают, что последняя версия Вавилонской башни выглядела именно так. | Фото: architectureguru.ru.

Зиккурат Этеменанки, которым в действительности была пресловутая Вавилонская башня. | Фото: ancient-origins.net.

6. Великий зиккурат в Уре – наиболее хорошо сохранившаяся древняя достопримечательность

Великий зиккурат в древнем городе Ур во время раскопок в 1923-1924 годах (Ирак). | Фото: cdn1.matadornetwork.com.

Великий зиккурат Ура во время раскопок и в наши дни после реставрационных работ (Ирак).

Цифровая визуализация Великого зиккурата в Уре, который был построен по приказу царя Ур-Намму.

7. Как Великий зиккурат в Уре превратился в государственное учреждение

Среди руин древнего города Ур можно увидеть нижний ярус Великого зиккурата, который стал мировой достопримечательностью.

Множество зиккуратов, построенных в античную эпоху, превратились в монолитные глиняные глыбы, мало похожие на величественные храмы. | Фото: ancient-origins.net.