7 познавательных фактов об иракских зиккуратах, предшественниках египетских пирамид

Величественные пирамиды стали символом Египта, но древняя цивилизация Месопотамии оставила после себя не менее грандиозные архитектурные сооружения под названием зиккураты. При этом первые сооружения появились раньше египетских пирамид и имели они некоторые отличия, которые можно заметить по сохранившимся объектам, ставшим главным историческим достоянием современного Ирака (и частично Ирана). Чтобы понять разницу, авторы Novate.ru подобрали 7 интересных фактов, связанных с появлением и строительством памятников архитектуры, воспевающих гениальность древних зодчих и инженеров, значительно опередивших свое время.
1. Первые цивилизации и появление земных домов для богов
Так мог выглядеть зиккурат, построенный шумерами более 5 тыс. лет назад (цифровая визуализация). | Фото: madainproject.com.
Остатки зиккурата Дур-Унташ – земная обитель месопотамского божества, построенного из глины несколько тысяч лет назад (Ирак). | Фото: gotogethertravel.com.
Между двумя реками Тигр и Евфрат около 7 тысяч лет назад появилась одна из первых цивилизаций мира – Месопотамия, где начали зарождаться истоки государственности и особые культурные традиции. Этому поспособствовали носители убейдской культуры, признанной древнейшей мировой культурой и «колыбелью человеческой цивилизации». Благодаря их знаниям местные жители (шумеры) смогли постичь тайны масштабного строительства зиккуратов (ziggurartu, в переводе с аккадского языка означает «вершина», «высокое место»), которые возводили во всех крупных городах в качестве религиозных объектов, олицетворяющих священные высоты, доступные только божествам.
Хаккурат Чога-Занбиль – один из сохранившихся археологических памятников Ирана, часть которого являлась территорией Месопотамии. | Фото: gotogethertravel.com.
В последующие века, особенно в период Урук (4100-2900 гг. до нашей эры) в каждом городе были построены гигантские (как для тех времен) пирамиды, которые возводились в честь конкретного божества, покровителя населенного пункта, а не в качестве усыпальницы для фараонов, как это происходило позже в Египте. Земной дом для бога, величественный храм, располагающийся на вершине зиккурата не был доступен для рядовых граждан, они могли лишь видеть его издалека, доступ в же в святая святых был только у верховного жреца и его приближенных. Также стоит упомянуть, что оформление храма было более чем скромным, единственным дорогим предметом являлся стол, сделанный из золота. А вот статуи божества, которые чаще всего также отливались из золота, устанавливались в нише нижнего яруса и выносились на храмовую площадь во время праздников.
2. Конструкционные особенности зиккуратов
Ориентировочный план структуры зиккурата, состоящего из трех ярусов.
Чаще всего, зиккураты возводились не на понравившемся участке, а там, где сохранились святилища более древних поколений, которые могли представлять собой простую платформу с алтарем. На священном месте строилась башня пирамидальной формы, имеющая 4 стороны. При этом ее стены были не гладкими, как у египтян, а ступенчатыми и состояли они из поставленных друг на друга монолитных последовательно уменьшающихся платформ в виде усеченных пирамид, образующих ступени, сужающиеся к вершине. Из-за того, что платформы имели большую высоту, в отличие от простых ступенчатых пирамид, здесь предусматривались лестницы, по которым можно было подняться/спуститься на следующий уровень. Количество пирамидальных уровней в разные периоды истории и в разных частях Месопотамии варьировалось от 3 до 7.
Зиккураты являлись главным сооружением любого города, поскольку посвящались богу-покровителю, которому поклонялось население. | Фото: smarthistory.org.
Пример многоярусного храма-зиккурата, возводимого шумерской цивилизацией (цифровая визуализация). | Фото: archeyes.com.
Стоит отметить, что внутри образовавшейся башни не было пустот (только на верхнем ярусе обустраивался храм – жилище для бога), погребальных камер или каких-либо других потайных ходов, что могло бы продлить срок существования, если бы не материал, из которого их возводили. Ядром композиции были массивные платформы, собранные из сырцового кирпича, который изготавливали из глины, воды и соломы. Центральная структура облицовывалась обожженным на солнце кирпичом (при этом толщина наружной стены доходила до 18 метров), который соединяли с помощью секретного компонента – черного вещества под названием битум, более известного как «земляная смола». Именно битум должен был предотвратить размывание водой швов и глиняной кладки, которую прятали еще и под слой краски (преимущественно верхние этажи). Хотя, учитывая возраст архитектурных объектов и недолговечность строительного, в большинстве случаев, хитрость с битумом не спасла.
3. Озеленение террас зиккуратов
Так могли выглядеть благоухающие террасы зиккуратов во времена процветания Месопотамии. | Фото: worldhistory.org.
Озеленение террас зиккуратов сродни висячим Садам Семирамиды, появившимся в Южной Месопотамии. | Фото: worldhistory.org.
Поскольку жители Месопотамии свято верили, что в храмах обитают боги, они старались сделать их существование более приятным, а жилище привлекательным. Еще во время строительства создавались ниши, лестницы, пандусы, которые окрашивались в разные цвета. Учитывая, что блочное расположение параллелепипедов и усеченных пирамид позволяло организовывать обширные террасы, на каждом из уровней организовывали роскошные сады, несмотря на сложности, связанные с пустынным климатом (спасала инновационная оросительная система). Процессу озеленения уделялось особое внимание, ведь в стране запрещалось выделять земли под декоративное садоводство, а задействование божественного дома давало возможность наслаждаться красотой экзотических садов всем, у кого была возможность приблизиться к храмовому комплексу.
4. Гениальные внедрения первых шумерских зодчих и инженеров
Зиккурат Ура, который может похвастаться инновационными внедрениями, поспособствовавшими сохранности архитектурной достопримечательности, возведенной из глины. | Фото: smarthistory.org.
Поскольку в Месопотамии нет ни многовековых лесов, ни высоких гор, ни скрытых в глубине почвы туфовых запасов, строительные материалы изготавливали из глины, сухой травы и небольших запасов земляной смолы. Учитывая, что имеющиеся компоненты являются недолговечным материалом, несмотря ни на какие ухищрения жителей этого региона, зодчим и инженерам, проектировавшим и строившим гигантских размеров зиккураты, приходилось применять новаторские методы, чтобы сохранить строения для своих потомков.
Вентиляционные шахты обеспечили испарение влаги, накапливающейся внутри сооружения, ядро которого сложено из кирпича-сырца. | Фото: smarthistory.org.
Особенно много инновационных внедрений ученые обнаружили в зиккурате Уры, который полностью был перестроен в VI веке до нашей эры. Поскольку главным ядром, удерживающим все строение являлся кирпич сырец, была внедрена вентиляция, позволяющая отводить, скопившуюся внутри структуры влагу наружу. Для этого были оставлены узкие шахты, уходящие в центр строения, заканчивающиеся квадратными отверстиями на наружных стенах, через которые вода и испарялась, не допуская деградации кирпича, которая поспособствовала бы разрушению всего объекта.
Небольшой наклон стен позволяет воде быстро стекать, не повреждая глиняные кирпичи.
Также был предусмотрен небольшой наклон стен, что позволяло потокам дождя быстрее стекать по граням зиккурата, не нанося урон кирпичам. При этом площадки террасы располагались под углом, чтобы не образовались лужи. Кстати сказать, если смотреть на строение, у которого стены сужаются кверху, то кажется, что оно гораздо выше. Такой зрительный эффект умело использоваться древними мастерами, которые подчеркивали величие сооружения, а в некоторых случаях, еще и способствовали запугиванию врагов.
Обожженный кирпич способен выдерживать неблагоприятные погодные условия много веков подряд.
Глину смешивали с битумом и заполняли швы между кирпичами, обеспечивая водонепроницаемость стен. | Фото: ancient-origins.net.
И, наконец, технология строительства верхних уровней имела свои особенности. Базовая сердцевина из обожженного кирпича (сырец не использовался вовсе) скреплялась битумом. Верхний шар кирпичей глазуровали краской, швы также заливались битумом, что создавало защитный слой, предотвращающий просачивание воды внутрь строения.
5. Вавилонская башня – самый известный зиккурат в истории человеческой цивилизации
Люди, вознамерившиеся построить башню до небес, разгневали Всевышнего, который заставил их говорить на разных языках. | Фото: 1chudo.ru.
Интересный факт: Мало кто знает, что Вавилонская башня является ни чем иным, как Великим вавилонским зиккуратом, более известным как Этеменанки – «Дом, где сходятся небеса с землей». Того самого, о котором упоминается в библейской истории – Бытии 11:1-9, повествующей о желании людей построить башню до небес, за что бог и наказал («там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле»). Видимо после этого события, те, кому довелось оказаться в Египте, решили продолжить начатое дело, принявшись строить величественные пирамиды, которые превзошли зиккураты.
Такой Вавилонскую башню представляли художники многие века подряд. | Фото: techinsider.ru.
Чем окончилось строительство всем известно, из-за непонимания друг друга процесс так и остался незавершенным, но это не останавливало людей. Доподлинно известно, недостроенную Вавилонскую башню несколько раз разбирали до последнего кирпичика, а потом пытались заново построить. Первым известным случаем строительства считаются 1792-1750 годы до нашей эры, хотя это было очередная реконструкция, до него зиккурат уже успели разобрать.
Ученые предполагают, что последняя версия Вавилонской башни выглядела именно так. | Фото: architectureguru.ru.
Зиккурат Этеменанки, которым в действительности была пресловутая Вавилонская башня. | Фото: ancient-origins.net.
Самым же легендарным строением считается зиккурат, возведенный в период правления царя Вавилонии Набупалассара и его преемника Навуходоносора (600-е года до нашей эры). Тогда была построена башня высотой около 100 метров, диаметром 90 м и посвящалась она богу-покровителю Вавилона – Мардуку (согласно древней мифологии бог Солнца). Этот вариант пирамиды более всего напоминал конструкцию зиккурата, состоящего из 7 усеченных пирамид, установленных друг на друга (такая конструкция присуща Южной Месопотамии). Только в этом случае нижней в части храмового комплекса была установлена 2,5-тонная статуя бога Мардука, вылитая из чистого золота.
6. Великий зиккурат в Уре – наиболее хорошо сохранившаяся древняя достопримечательность
Великий зиккурат в древнем городе Ур во время раскопок в 1923-1924 годах (Ирак). | Фото: cdn1.matadornetwork.com.
В древнем городе Ур, столице Месопотамии, строительство последнего зиккурата, посвященного покровителю города богу Луны и мудрости Нанна началось уже после того, как на территории Египта появились гигантские усыпальницы-пирамиды. Возведение зиккурата, попавшего во все учебники истории, началось во времена правления царя Ур-Намму (2047-2030 гг. до нашей эры), а завершал строительство уже его сын и преемник Ур-Шульги (2029-1982 гг. до н.э.). Несмотря на то, что это сооружение не было таким масштабным, как самые большие египетские пирамиды, эта башня считается уникальнейшим строением древнего мира.
Великий зиккурат Ура во время раскопок и в наши дни после реставрационных работ (Ирак).
В отличие от большинства зиккуратов с квадратным основанием, башня Ура имеет форму прямоугольника с такими параметрами: длина – 64 м, ширина – 45 м, ориентировочная высота 30 метров. Хотя последняя величина остается предметом споров, потому что до наших дней сохранился только фундамент более позднего строения, ведь храмовый комплекс спустя чуть более тысячи лет пришел в упадок и последний властелин Нововавилонской империи, царь Набонид в VI веке до нашей эры издал указ о строительстве нового зиккурата на оставшемся основании.
Цифровая визуализация Великого зиккурата в Уре, который был построен по приказу царя Ур-Намму.
Зиккурат Ура имеет еще одну особенность, которая натолкнула некоторых исследователей на мысль, что он выполнял не менее значимое предназначение – выступал в роли обсерватории, где зародилась астрология. Оказывается, само расположение огромного храма основано на шумерских знаниях о лунных и солнечных циклах. Каждый из четырех углов сооружения с точностью до градуса указывают на части света, заменяя компас, а вот парадная лестница, ведущая на верхние уровни, в свое время (на данный момент остались только ярусы основания), в день летнего солнцестояния вся освещалась первыми лучами восходящего солнца.
7. Как Великий зиккурат в Уре превратился в государственное учреждение
Среди руин древнего города Ур можно увидеть нижний ярус Великого зиккурата, который стал мировой достопримечательностью.
Это, пожалуй, единственный случай, когда храм, возведенный для бога превратился в обитель для земного правителя. И случилось это на последнем этапе строительства зиккурата, которым руководил царь Ур-Шульги, оказавшимся амбициозным правителем, совсем не страдающим скромностью. После того как взошел на трон, он провозгласил себя одновременно и царем Ура, и царем Шумера и Аккада, а также объявил себя богом – «королем четырех сторон вселенной».
Множество зиккуратов, построенных в античную эпоху, превратились в монолитные глиняные глыбы, мало похожие на величественные храмы. | Фото: ancient-origins.net.
Несмотря на эксцентричное поведение царя Шульги, ему удалось превратить Ур в столицу региона, которому подчинялась почти вся Месопотамия, что поспособствовало превращению зиккурата в государственное учреждение, своеобразную ратушу . Существуют свидетельства, что за 48-летнее правление амбициозного царя на территории Месопотамии было построено множество зиккуратов, но время не пощадило их, ведь возводились они из недолговечного материала.
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