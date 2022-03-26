5 безумно дорогих российских монет, которые все еще можно найти у себя в кошельке

Какие сокровища может скрывать кучка мелочи в кошельке.
Вот перебираешь мелочь в кошельке и даже не задумываешься над тем, что в ней прямо сейчас может лежать настоящее сокровище, и какая-нибудь абсолютно не примечательная на первый взгляд монетка номиналом в 5 копеек на самом деле стоит пять, но уже тысяч, или даже десять, пятнадцать, а то и все пятьдесят. Что же это за сокровища такие? В этом обзоре о самых ценных российских монетах, которые прямо сейчас находятся в обороте.
1. 1, 2 и 5 рублей от 2003 года
Настоящее сокровище.
В тот год массовым тиражом чеканились только копеечные монеты. Рублевые достоинством в 1, 5 и 2 рубля были выпущены ограниченным тиражом. Всего таких монет отбили 15 тысяч. После выпуска они 3 года пролежали в банке в мешках. Только в марте 2006 года перечисленные номиналы вышли в массовый оборот. Стоят такие монетки от 20 до 30 тысяч рублей.
2. 5 рублей от 1999 года
Отыскать такую будет сложно.
Одна из самых редких монет России современного периода. На сегодняшний день известно только о пяти экземплярах в коллекциях нумизматов. Все пять штук были найдены в мешке обычной мелочи. До этого момента отечественные нумизматы в большей массе своей даже не верили в существование этих знаков.
3. 1 рубль от 1997 и 1998 года с широким кантом
Интереснейший образец, который сегодня будет трудно найти.
Особым спросом у отечественных коллекционеров пользуется вот такая особенная монета. В тираже образец с широким кантом встречается примерно 1 раз на 10 тысяч. За одну такую монетку от коллекционера можно получить до 10 тысяч рублей. Не самый плохой стимул чаще приглядываться к тому, что валяется у тебя в мелочи.
4. 2 рубля от 2001 года с Гагариным без монограммы
Эту монету часто подделывают.
Памятная монета с Юрием Гагариным, которую выпустили в 2001 году к 40-летию полета в космос. Выпускалась на московском и петербургском монетных дворах. Тираж монеты оценить сложно. Есть опасность нарваться на подделку, поскольку среди злоумышленников и мошенников данная монета пользуется особой популярностью. Дают за такие около 12 тысяч рублей.
5. 5 копеек от 2002 года
Особенный был тираж.
Еще один очень примечательный тираж. Стоимость данной монеты среди коллекционеров может достигать 9 тысяч рублей. Денежный знак примечателен тем, что на нем отсутствует характерная для большинства монет буква «М» с обозначением места чеканки.
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