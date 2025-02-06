Как самостоятельно разрезать стеклянную бутылку

Сегодня с каждым днем все больше набирает обороты «Hand Made» творчество. Очень часто в своих творениях рукодельники используют стеклянные бутылки. Делают из них вазы, светильники, подставки и т.п.

Я покажу вам очень простой способ как ровно отрезать бутылку практически за несколько секунд.







Все что нам потребуется это нихромовая проволока, аккумуляторная батарея 12 В и холодная вода.

Режем бутылку

Для начало необходимо определить место разреза. Чтобы он получился ровным возьмите листок бумаги и оберните им бутылку. Совместите края листка, чтобы линия получилась ровная. Затем возьмите фломастер или маркер и по краю листка обведите границу. Теперь листок можно убрать.Далее необходимо взять кусок нихромового провода диаметром 0,5 мм, прикрепить один конец к неподвижному предмету. Для этих целей я использую черную гирю. Тут же к нему прикрепляем один провод от аккумуляторной батареи.Делаем виток вокруг бутылки. И выравниваем по следу от маркера.Чтобы не обжечься возьмём проволоку плоскогубцами. Натягиваем совсем немного, чтобы проволока выровнялась.Подаем напряжение на второй конец проволоки.Видно, что проволока раскалилась. В местах соприкосновения с бутылкой проволока не совсем краснеет, так как бутылка отбирает тепло.Ждем не двигая проволоку и держа её в натяжении порядка 30 секунд.Потом быстро убираем проволоку и место нагрева взбрызгиваем водой. Можно также приготовить ведро с водой и окунуть бутылку туда.Вы услышите своеобразный щелчок стекла, и бутылка лопнет точно по той линии где проходила проволока нихрома.Объясняется всё просто: во время нагрева определенного места в стекле возникают внутреннее напряжение. После резкого охлаждения поверхность стекла резко охлаждается, а его внутренняя часть так и остается нагретой. В результате такого резкого изменения появляются микротрещины, которые мгновенно переходят в раскол.Такой трюк можно проделать не только с бутылками круглой формы, но и квадратными, овальными и т.п.Если бутылка не откололась после воды, то просто возьмите за горлышко и чуть-чуть нажмите. Все должно отпасть.Все неровности и острые края после резки можно обработать мелкой наждачной бумагой.При работе со стеклом будьте очень осторожны, не порежьтесь. Особо опасайтесь мелких осколков, примите все необходимые меры, чтобы избежать их распространения.