Очень красивые и очень опасные

Мы расскажем от том, куда может завести людей неутолимая жажда приключений и неповторимых (в прямом смысле этого слова) снимков. В нашем фотообзоре — опасные глубины, страшные животные, головокружительные тропы и умопомрачительные виды.







Болота Манчак, штат Луизиана, США. Помимо слухов о служительнице культа вуду, проклявшей их (именно поэтому, дескать, здесь и пропадают люди), есть и реальная угроза — болота кишат аллигаторами.

Попытки осушить территорию успехом не увенчалисьГора Вашингтон, США. На ее вершине зафиксированы самые высокие показатели скорости ветра — более 100 м/с (360 км/ч). Рекорд же 1934 года составил 372 км/чОзеро Каинды, Казахстан. Здесь не водится рыба, температура воды в любое время года очень низкая, и озеро не мелеет даже в засуху — вполне достаточно, чтобы получить прозвище « мертвое Кислотное озеро в Йеллоустонском парке, США. Пренебрежение правилами посещения подобных мест может привести к трагедии. Так, летом 2016 года житель Орегона решил проверить рукой температуру воды в источнике, поскользнулся, упал в водоем и растворился (в буквальном смысле) на глазах у сестрыОзеро Натрон в Танзании. Это феномен, разгадать который ученым так и не удалось. Водоем не только убивает приблизившихся к нему животных, но и мумифицирует трупы. Жертвы выглядят будто околдованнымиАфарская котловина, или Афарский треугольник, Эфиопия. Нахождение здесь сопряжено с ежеминутной угрозой для жизни: за год здесь фиксируется до 160 землетрясений, почва пронизана трещинами восьмиметровой глубиныОзеро Киву, Центральная Африка. Под озером располагаются огромные залежи метана, равные 55 млрд м³. Рядом расположен действующий вулкан Китуро, последнее извержение которого в 1948 году привело к закипанию озера и гибели всех его обитателей. Несмотря на это, здесь проживает 2 млн человек и место является курортом: природа вокруг весьма живописнаБольшая голубая дыра, Белиз. Воронка диаметром 305 м и глубиной 123 м, полная подводных пещер, узких лабиринтов, сталактитов и морских жителей, в том числе не самых безобидных, прозвана «кладбищем дайверов»Огненная гора, Индонезия. Действующий вулкан, извергавшийся уже около сотни раз. Столбы пепла над Огненной горой поднимаются на высоту до 3000 м. Последнее значимое извержение было зафиксировано в 2014 году, тогда погибло около двух десятков местных жителейГуфр-Берже, «пещера мертвых», Франция. При глубине пещеры чуть более 1200 м спуск сюда занимает не меньше суток. Внизу находятся полузатопленное озеро и скальные лабиринты . Проблема в том, что при сильных дождях пещера затапливаетсяПустыня Данакиль (Эфиопия) красива и невероятно токсична. Атмосфера насыщена ядовитыми испарениями, а температура воздуха достигает +50 °СДорога смерти, Боливия. Была проложена в 1932 году. Наличие слепых поворотов, сложный рельеф (с одной стороны дороги гора, с которой спускаются сели, с другой — шестисотметровый обрыв) и отвратительное дорожное покрытие были многие годы причинами множества автокатастроф. Сейчас — при наличии объездной дороги — здесь можно встретить только туристов-экстремаловЧернобыль, Украина. Страшная трагедия, произошедшая в 1986 году, стала причиной того, что люди покинули свои дома, побросав имуществоОстров Комодо, Индонезия. Известен своими обитателями — трехметровыми варанами. Они не только разрывают могилы на местных кладбищах, но и могут напасть на человека, если тот ранен (запах крови вараны чувствуют за километры). Животные находятся под охраной, так что приспосабливаться приходится людямГора Хуашань, Китай. Одна из пяти священных гор в даосизме. Путь на вершину изобилует труднопреодолимыми участками, временами приходится буквально висеть над пропастью. Пущенный фуникулер не отвратил паломников и экстремалов от опасного путешествия по тропе смерти, поэтому теперь на безумцев в обязательном порядке надевают страховкиБермудский треугольник, Атлантический океан. Здесь бесследно пропадали морские и воздушные суда, а навигационные приборы отказывались работать. Причина тому — множество отмелей, а также часто зарождающиеся здесь циклоны и штормаДолина смерти, Камчатка, Россия. Находиться здесь в течение долгого времени смертельно опасно. Причина кроется в высокой концентрации ядовитых газов: главным образом сероводорода, а также углекислого газа, сероуглерода и др.Побережье Калифорнии, США. Это любимые места обитания белых акул, весьма опасных для человекаЛес Хойя-Бачу, Румыния. Имеет славу паранормального места, где отказываются работать электронные устройства, а НЛО летают как на работу. Ученые уверены, что все это имеет научное объяснение, но пока до разгадки далекоПеревал Дятлова, Уральские горы, Россия. До сих пор не раскрыта тайна гибели всех участников экспедиции Дятлова 1 февраля 1959 годаЗмеиный остров , Бразилия. Считается крупнейшим естественным серпентарием в мире: на 1 м² приходится до шести змейДарваза, Туркменистан. Огненный кратер диаметром 60 м расположился посреди пустыни Каракумы. Он образовался в 1971 году после неудачного бурения разведочной скважины в местах скопления природного газа. Чтобы от газа не пострадали люди, кратер подожгли в надежде, что он выгорит за несколько дней. Но он продолжает гореть и сейчас, спустя 46 летОстров Грюинард, Шотландия. Во время Второй мировой стал полигоном для испытаний бактериологического оружия. На остров завезли овец и скинули бомбу со спорами сибирской язвы. Овцы погибли, а язву окончательно уничтожили в 80-х, залив весь остров формальдегидомЦентралия, Пенсильвания, США. Покинутый людьми город, под которым уже больше полувека горят угольные шахты . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)