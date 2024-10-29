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Очень красивые и очень опасные

Мы расскажем от том, куда может завести людей неутолимая жажда приключений и неповторимых (в прямом смысле этого слова) снимков. В нашем фотообзоре — опасные глубины, страшные животные, головокружительные тропы и умопомрачительные виды.

Очень красивые и очень опасные

Болота Манчак, штат Луизиана, США. Помимо слухов о служительнице культа вуду, проклявшей их (именно поэтому, дескать, здесь и пропадают люди), есть и реальная угроза — болота кишат аллигаторами.

Попытки осушить территорию успехом не увенчались

Очень красивые и очень опасные

Гора Вашингтон, США. На ее вершине зафиксированы самые высокие показатели скорости ветра — более 100 м/с (360 км/ч). Рекорд же 1934 года составил 372 км/ч

Очень красивые и очень опасные

Озеро Каинды, Казахстан. Здесь не водится рыба, температура воды в любое время года очень низкая, и озеро не мелеет даже в засуху — вполне достаточно, чтобы получить прозвище «мертвое»

Очень красивые и очень опасные

Кислотное озеро в Йеллоустонском парке, США. Пренебрежение правилами посещения подобных мест может привести к трагедии. Так, летом 2016 года житель Орегона решил проверить рукой температуру воды в источнике, поскользнулся, упал в водоем и растворился (в буквальном смысле) на глазах у сестры

Очень красивые и очень опасные

Озеро Натрон в Танзании. Это феномен, разгадать который ученым так и не удалось. Водоем не только убивает приблизившихся к нему животных, но и мумифицирует трупы. Жертвы выглядят будто околдованными

Очень красивые и очень опасные

Афарская котловина, или Афарский треугольник, Эфиопия. Нахождение здесь сопряжено с ежеминутной угрозой для жизни: за год здесь фиксируется до 160 землетрясений, почва пронизана трещинами восьмиметровой глубины

Очень красивые и очень опасные

Озеро Киву, Центральная Африка. Под озером располагаются огромные залежи метана, равные 55 млрд м³. Рядом расположен действующий вулкан Китуро, последнее извержение которого в 1948 году привело к закипанию озера и гибели всех его обитателей. Несмотря на это, здесь проживает 2 млн человек и место является курортом: природа вокруг весьма живописна

Очень красивые и очень опасные

Большая голубая дыра, Белиз. Воронка диаметром 305 м и глубиной 123 м, полная подводных пещер, узких лабиринтов, сталактитов и морских жителей, в том числе не самых безобидных, прозвана «кладбищем дайверов»

Очень красивые и очень опасные

Огненная гора, Индонезия. Действующий вулкан, извергавшийся уже около сотни раз. Столбы пепла над Огненной горой поднимаются на высоту до 3000 м. Последнее значимое извержение было зафиксировано в 2014 году, тогда погибло около двух десятков местных жителей

Очень красивые и очень опасные

Гуфр-Берже, «пещера мертвых», Франция. При глубине пещеры чуть более 1200 м спуск сюда занимает не меньше суток. Внизу находятся полузатопленное озеро и скальные лабиринты. Проблема в том, что при сильных дождях пещера затапливается

Очень красивые и очень опасные

Пустыня Данакиль (Эфиопия) красива и невероятно токсична. Атмосфера насыщена ядовитыми испарениями, а температура воздуха достигает +50 °С

Очень красивые и очень опасные

Дорога смерти, Боливия. Была проложена в 1932 году. Наличие слепых поворотов, сложный рельеф (с одной стороны дороги гора, с которой спускаются сели, с другой — шестисотметровый обрыв) и отвратительное дорожное покрытие были многие годы причинами множества автокатастроф. Сейчас — при наличии объездной дороги — здесь можно встретить только туристов-экстремалов

Очень красивые и очень опасные

Чернобыль, Украина. Страшная трагедия, произошедшая в 1986 году, стала причиной того, что люди покинули свои дома, побросав имущество

Очень красивые и очень опасные

Остров Комодо, Индонезия. Известен своими обитателями — трехметровыми варанами. Они не только разрывают могилы на местных кладбищах, но и могут напасть на человека, если тот ранен (запах крови вараны чувствуют за километры). Животные находятся под охраной, так что приспосабливаться приходится людям

Очень красивые и очень опасные

Гора Хуашань, Китай. Одна из пяти священных гор в даосизме. Путь на вершину изобилует труднопреодолимыми участками, временами приходится буквально висеть над пропастью. Пущенный фуникулер не отвратил паломников и экстремалов от опасного путешествия по тропе смерти, поэтому теперь на безумцев в обязательном порядке надевают страховки

Очень красивые и очень опасные

Бермудский треугольник, Атлантический океан. Здесь бесследно пропадали морские и воздушные суда, а навигационные приборы отказывались работать. Причина тому — множество отмелей, а также часто зарождающиеся здесь циклоны и шторма

Очень красивые и очень опасные

Долина смерти, Камчатка, Россия. Находиться здесь в течение долгого времени смертельно опасно. Причина кроется в высокой концентрации ядовитых газов: главным образом сероводорода, а также углекислого газа, сероуглерода и др.

Очень красивые и очень опасные

Побережье Калифорнии, США. Это любимые места обитания белых акул, весьма опасных для человека

Очень красивые и очень опасные

Лес Хойя-Бачу, Румыния. Имеет славу паранормального места, где отказываются работать электронные устройства, а НЛО летают как на работу. Ученые уверены, что все это имеет научное объяснение, но пока до разгадки далеко

Очень красивые и очень опасные

Перевал Дятлова, Уральские горы, Россия. До сих пор не раскрыта тайна гибели всех участников экспедиции Дятлова 1 февраля 1959 года

Очень красивые и очень опасные

Змеиный остров, Бразилия. Считается крупнейшим естественным серпентарием в мире: на 1 м² приходится до шести змей

Очень красивые и очень опасные

Дарваза, Туркменистан. Огненный кратер диаметром 60 м расположился посреди пустыни Каракумы. Он образовался в 1971 году после неудачного бурения разведочной скважины в местах скопления природного газа. Чтобы от газа не пострадали люди, кратер подожгли в надежде, что он выгорит за несколько дней. Но он продолжает гореть и сейчас, спустя 46 лет

Очень красивые и очень опасные

Остров Грюинард, Шотландия. Во время Второй мировой стал полигоном для испытаний бактериологического оружия. На остров завезли овец и скинули бомбу со спорами сибирской язвы. Овцы погибли, а язву окончательно уничтожили в 80-х, залив весь остров формальдегидом

Очень красивые и очень опасные

Централия, Пенсильвания, США. Покинутый людьми город, под которым уже больше полувека горят угольные шахты.

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