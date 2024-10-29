Еще один развод в королевской семье? Что происходит в отношениях принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл уже 4 года как ушли из королевской семьи Великобритании. Они декларировали приватность, направо и налево твердили, как устали от повышенного внимания прессы. На деле же герцог и герцогиня Сассекские при каждом удобном случае хотели рассказать свою историю и обратить на себя внимание. Будучи публичными личностями, они знали, что их будут обсуждать, за ними будут следить, от них будут чего-то ожидать. И судя по всему, в их паре сейчас сложный период, и как бы они ни пытались это скрыть, информация в прессу все равно просачивается.
На день рождения без жены
Принц Гарри и Меган Маркл. / Фото: Getty Images
О проблемах в паре Меган и Гарри говорят уже не первый год. Но все же до реального развода дело не доходит, да и публично свои отношения бывшие члены БКС пока что не обсуждают. Но такие разговоры не появляются на ровном месте.
Новым поводом заговорить о проблемах в паре стал День рождения принца Гарри. 40-летие, как изначально сообщали источники, герцог отмечал с друзьями, а потом улетел на море с женой Меган и самыми близкими. Но позже стала известна реальная картина и она была далеко не такой радужной, как представлялась первоначально.
По словам друзей пары, принц Гарри ушел в поход с близкими людьми, но Меган Маркл среди них не было. Сообщается что герцогиня сама предложила такой вариант своему мужу и даже забронировала тур. Но вот фанаты БКС имеют свое мнение на этот счет. Они считают, что информация о том, что Меган Маркл сама устроила такой отдых мужу не является правдой.
Снова врозь
Принц Гарри и Меган Маркл. / Фото: Legion-Media
После дня рождения принц Гарри поехал в Нью-Йорк, где выступал с речью о безопасности детей в интернете в ООН. И снова он был один без Меган Маркл. Эта ситуация очень выделялась на фоне того, что обычно на такие громкие мероприятия пара приходит вместе.
Но на Нью Йорке всё не закончилось. Дальше произошла ситуация, которая добавила уверенности фанатам теории о том, что у Меган и Гарри все совсем плохо в отношениях. Сначала герцог Сассекский поехал в Лесото, африканское государство. Ранее при помощи короля этой страны принц Гарри открыл фонд помощи детям Африки, поэтому когда стало известно о его поездке в эту страну визит почитали деловым. И эта версия не вызывала никаких сомнений, пока в сеть не просочились фотографии принца Гарри в компании принцессы Лесото. С принцессой Сиисо герцог Сассекский дружит давно и у них очень теплые отношения. Конечно, никто не говорит о том, что принц Гарри изменяет Меган Маркл причем так открыто. Однако встреча с принцессой на фоне бушующих сплетен о разводе кажется очень неуместной.
В прессе активно следили за путешествиями принца Гарри, поэтому появилась информация о том, что после визита в Лесото герцог Сассекский поехал в Калифорнию к жене и детям. Как минимум, в расписании принца значилась именно такая информация. Но Гарри сделал для всех сюрприз и поехал в Кейптаун. Сначала писали о том, что он делает это для продвижения своего фонда. Но следом появилась информация от источников, что визит был личным.
Гарри поехал навестить друзей и родных. В Африке проживает часть семьи Спенсеров, у них там даже есть собственные особняк. Скорее всего, это и был отпуск в честь дня рождения, о котором изначально говорили инсайдеры. Но загвоздка в том, что ранее сообщалось о совместном отдыхе пары. А оказалось, что принц Гарри сам провел без жены и детей около месяца. Такой отдых порознь наталкивает на отнюдь не оптимистичные рассуждения.
У Гарри кризис
Принц Гарри. / Фото: Hannah Mckay, Reuters
Источники сообщают, что у принца Гарри начался некий личностный кризис. Поговаривают, что внезапно до него дошло, что он имеет некое влияние на окружающий мир.
По мнению многих экспертов, принц Гарри, будучи работающим членом британской королевской семьи, был одним из самых ярких ее членов. Было время, когда принца Гарри даже любили больше, чем в Уильяма. Но после его женитьбы на бывшей актрисе Меган Маркл и того как они скандально ушли из королевской семьи, после всех скандальных заявлений и обвинений в сторону своих же родных людей рейтинг принца Гарри стремительно полетел вниз. Для него стало открытием то, что его больше не так сильно любят, в то время как его брат находится на первом месте в рейтинге одобрения членов королевской семьи. Бывший любимчик публики внезапно стал аутсайдером и только и спустя несколько лет только смог это понять.
Переехав в Великобританию, принц Гарри и Меган Маркл хотели начать новую жизнь. И если в Великобритании у них обоих упали рейтинги и многие их не взлюбили из-за решения покинуть британскую королевскую семью и перестать выполнять обязанности, то в США принц Гарри надеялся построить какую-то успешную карьеру. Но у него не вышло. Да, у Гарри есть какие-то персональные проекты, но они в основном проходят в его родной Великобритании или же в Африке. В США его очень редко приглашают на какие-то выступления.
Меган строит карьеру
Меган Маркл. / Фото: Getty Images
По мнению некоторых инсайдеров, проблемы в паре происходят в основном из-за того, что Гарри неудовлетворен своей реализацией. Возможно по этой причине он пытается проводить некоторые мероприятия без жены, чтобы не находиться в ее тени.
Хотя у Меган Маркл в профессиональном смысле все намного интереснее, чем у ее мужа. Несмотря на то, что в паре явно существует разногласия, герцогиня Сассекская всячески показывает, что она движется вперёд.
Пока ее муж был в Африке, она посетила вечер по сбору средств для детского госпиталя в Лос-Анджелесе. Образ Меган был красноречивым: на ней была красное платье от Каролины Эрреры.
Меган Маркл в "платье мести". / Фото: shutterstock
В прессе уже успели прозвать наряд прозвать «платьем мести», потому что оно имело глубокий вырез в зоне декольте и на ноге. Для стиля Маркл это весьма необычно и вызывающе.
Рождество как камень преткновения
Принц Гарри и Меган Маркл. / Фото: Getty Images
Сразу же подтянулись инсайдеры, которые рассказали о том, что этот красное платье было ответом на ссору с принцем Гарри. Известно, что они никак не могли определиться, где праздновать Рождество.
По информации источника, принц Гарри хотел, чтобы они в семьёй поехали в поместье Элторп, чтобы провести каникулы с братом принцессы Дианы. Принц Гарри очень сильно хотел провести праздники именно там. Но Меган Маркл заявила, что она не хочет туда ехать, потому что якобы в Великобритании она чувствует себя небезопасно. Инсайдеры уверены, что Меган не хочет несколько недель проводить в Англии, потому что переживает, что Гарри захочет встретиться с другими родственниками и ей придется там присутствовать.
