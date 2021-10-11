Автоматическая поилка и кормушка для домашней птицы

Чтобы «не обслуживать» домашнюю птицу по несколько раз на дню, проще сделать автоматическую поилку и кормушку.

Причем имеет смысл именно сделать их своими руками, потому что покупные поилки с кормушками не вызывают доверия. Есть, конечно, и качественные, но они стоят как-то неоправданно дорого.

Для изготовления автоматической поилки и кормушки можно использовать подручные материалы.

В данном случае — это старые резиновые покрышки. Также потребуется еще цемент с песком для приготовления раствора.

Резиновая покрышка выступает в качестве несъемной опалубки для бетонного основания.

Материалы, которые потребуются для изготовления автоматической кормушки и поилки:

резиновая покрышка;

цемент;

песок;

вода;

пенопласт;

пластиковая бутылка;

пластиковая баклажка;

алюминиевая или медная трубка;

гвозди.

Подготовка резиновой покрышки

В первую очередь нагреваем покрышку газовой горелкой, чтобы резина размягчилась. Затем выворачиваем покрышку внутренней стороной наружу.



По кругу покрышки необходимо просверлить отверстия на расстоянии примерно 10-15 см друг от друга.



В просверленные отверстия вставляем гвозди (а лучше — вкрутить саморезы), которые будут служить армированием раствора.

Заливка цементно-песчаного раствора

Устанавливаем подготовленную покрышку на ровное основание, предварительно застелив его полиэтиленовой пленкой.

Укладываем слой цементно-песчаного раствора.

Чтобы приготовить раствор, смешиваем цемент с песком в соотношении 1:3, добавляем воду, и замешиваем смесь нужной консистенции.

В качестве дополнительного армирования используем металлическую сетку. Сверху добавляем еще слой раствора, и железним его поверхность цементом.



Внутрь покрышки сверху раствора устанавливается опалубка из пенопласта. Внутрь вставляется пластиковая баклажка (предварительно у нее надо отрезать верхушку и дно).



Пространство между покрышкой и наружной поверхностью опалубки из пенопласта заполняем цементно-песчаным раствором. Внутреннюю часть опалубку заполняем песком.



Внутрь баклажки устанавливается пластиковая бутылка. По бокам (примерно посередине бутылки) устанавливаются небольшие кусочки пенопласта. Потом баклажка заполняется раствором.







После застывания бетона удаляем опалубку из пенопласта вместе с песком, баклажку и пластиковую бутылку. Также надо удалить кусочки пенопласта.

Установка емкостей с водой и зерном

В качестве емкостей используются пластиковые бутыли объемом 19 литров. В одну емкость наливаем воду, во вторую — насыпаем зерно.

После этого переворачиваем бутыли, и устанавливаем их в посадочные места в центре автоматической поилки и кормушки.

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