5 вещей, которыми советские граждане хотели показать свою состоятельность

В каждом историческом периоде были те, кому не хватало денег даже на еду, и те, кто свои финансы вообще не считали. Однако почти все хотели продемонстрировать свою состоятельность или попросту пустить пыль в глаза. Сохранилась такая тенденция и в советскую эпоху: даже в условиях дефицита существовали такие вещи, размещение которых в квартире должно было показать достаток хозяина. Вашему вниманию «пятёрка» вещей, с помощью которых советские граждане хотели показать свою состоятельность.
1. Каскадная люстра
Такую люстру можно было найти во многих квартирах. /Фото: daru-dar.org
Такие люстры можно было увидеть у очень многих советских граждан, а кое-где они сохраняются и сегодня. Обладая некоторыми отличительными особенностями, большинство из них именовались «Каскад» и имели несколько идентичных черт: три (иногда два) яруса, которые сужаются книзу и использование пластиковых висящих элементов, которые имитируют хрустальные детали. Трудно сказать, насколько такие люстры подходили под интерьер советских квартир, однако популярность их в те годы это нисколько не умаляло.
2. Ковер на стене
Ковры на стене были страшно известным дизайнерским решением. /Фото: italstroy.ru
О том, что ковры на стенах имели огромную популярность в СССР, обычно объясняется практическими соображениями или просто желанием повесить его «для красоты». Однако, оказывается, что таким образом советские граждане могли и демонстрировать свою состоятельность. Ковры могли повесить только в одной комнате, а кто-то едва ли не заменял ими все обои на стенах. Сегодня их можно встретить в квартирах у людей преклонных лет, но большинство уже от этого символа быта СССР предпочли избавиться.
3. Покрывало для мебели
Сейчас мебель покрывают больше для красоты, а тогда это была необходимость. /Фото: youla.io
В условиях советского дефицита приобретение мебели было непростой задачей, а вот замена её на более новую - практически невыполнимая задача. Поэтому диваны и кресла берегли от повреждений и загрязнений, чтобы они могли прослужить как можно дольше. С этой целью мебель покрывали специальными чехлами, которые часто шили своими руками. Они не только прятали заурядный дизайн диванов и кресел, но и придавали им более дорогой вид.
4. Картины
Картины также считались показателем статусности. /Фото: triboona.ru
Кроме ковров, на стенах своей квартиры советские граждане частенько развешивали картины или портреты. Чаще всего это были репродукции знаменитых полотен, но иногда выбор хозяев жилплощади мог пасть и на работы малоизвестных авторов. Причём трудно сказать, что каждый, кто использовал в интерьере своих квартир картины, был знатоком изобразительного искусства, но претензия на состоятельность, а не только и желание привнести нотку прекрасного в собственную обитель, становились причинами популярности данной тенденции в СССР.
5. Барометры
Раньше барометры были чуть ли не в каждой квартире. /Фото: triboona.ru
Ещё одна оригинальная вещица, которая была частым гостем в советских домах - это барометр. Он был своеобразным личным синоптиком для членов семьи, ведь в те времена разузнать прогноз погоды было куда труднее, чем сейчас. А с помощью этого научного гаджета можно было точнее выбрать, что надеть на улицу сегодня. Барометры выступали и как оригинальный элемент интерьера, причём мог заиметь уникальный дизайн, если, к примеру, был настенным и с лёгкой руки хозяев обзаводился необычной рамкой. А некоторые его варианты были настольными и разбавляли привычный натюрморт вещей.
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