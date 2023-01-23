5 вещей, которыми советские граждане хотели показать свою состоятельность

1. Каскадная люстра

Такую люстру можно было найти во многих квартирах. /Фото: daru-dar.org

2. Ковер на стене

Ковры на стене были страшно известным дизайнерским решением. /Фото: italstroy.ru

3. Покрывало для мебели

Сейчас мебель покрывают больше для красоты, а тогда это была необходимость. /Фото: youla.io

4. Картины

Картины также считались показателем статусности. /Фото: triboona.ru

5. Барометры

Раньше барометры были чуть ли не в каждой квартире. /Фото: triboona.ru