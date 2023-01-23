Почему английские телефонные будки красные, или Как появился один из главных символов Великобритании

Телефон – изобретение шотландского учёного Александра Белла, которое быстро обрело мировую популярность и широкое распространение. Несмотря на то что он был создан в 1876 году и, очевидно, изначально был доступен далеко не каждому, только спустя восемь лет в Великобритании установили первый в мире общественный телефон. Современному туристу трудно представить свой визит в Британию без фото со знаменитой красной телефонной будкой. Она стала неотъемлемой частью городской архитектуры и символом Соединённого Королевства наравне с двухэтажным автобусом и английским завтраком.
Кто и когда придумал типичную английскую телефонную будку
Александр Грейам Белл (1847—1922) — американский и канадский учёный, изобретатель телефона.
С момента изобретения телефона инновационное аппаратное устройство активно внедрялось в жизнь обычных людей. Но с этим были связаны и определённые проблемы, при этом главный вопрос – как сделать телефонную связь доступной для всех жителей Лондона в любое время суток?
Наиболее оптимальное решение предполагало установку общественных телефонов, которыми могли пользоваться практически все. Сначала телефонные аппараты устанавливались на вокзалах, в магазинах и гостиницах. Их отделяли от шума и внимания города лишь тонкой тканевой занавеской. Но помимо этих факторов, мешающих разговору, главным недостатком подобных телефонных установок было ограниченное время работы общественных зданий.
Первые телефонные будки имели в основном практическое значение, поэтому часто нарушали городскую эстетику.
Со временем стало очевидно, что такой тип расположения таксофонов крайне неудобен, поэтому власти города решили оборудовать самые оживлённые места небольшими специализированными будками.
Первые будки были деревянными, что не оправдало ожиданий, но идея получила развитие, и в 1924 году муниципалитет Лондона организовал конкурс на лучший дизайн кабинки телефонной будки для столицы Британии. Его выиграл сэр Джайлз Гилберт Скотт со своим проектом чугунного киоска серебристого цвета с толстыми стеклянными окнами и арочной крышей. Скотт также известен такими работами, как Кафедральная церковь Христа в Ливерпуле и башня университетской библиотеки Кембриджа.
Почему лондонская телефонная будка стала красной?
Сэр Джайлз Гилберт Скотт и его творение.
Конкурс, организованный Окружным столичным объединённым комитетом и Королевской комиссией по изобразительному искусству, был призван положить конец разрозненности телефонных будок по всей стране и унифицировать их внешний вид.
Дизайн архитектора сэра Скотта был единогласно признан лучшим, но спорной всё же оставалась цветовая гамма. Скотт считал, что серебристая коробка будет радовать прохожих тонким сиянием при дневном цвете.
Культовая красная кабинка таксофона.
Главпочтамт всё же настоял на ярко-красном цвете, руководствуясь тем, что такая расцветка будет выделяться в густом лондонском тумане. К слову, в некоторых деревушках жители просили перекрасить вычурные красные будки в менее нейтральный зелёный цвет. Сейчас найти подобные варианты – большая находка для коллекционера.
Некоторые противники утверждали, что красная окраска будет отвлекать водителей и затруднять дорожное движение. Как бы то ни было, британский таксофон пережил своих создателей и уже давно служит не только для того, чтобы помогать людям общаться сквозь километры, но и в качестве временного укрытия от неожиданного дождя.
Зелёная телефонная будка - редкое явления для Англии.
В XXI веке красную телефонную будку всё реже можно встретить на улицах британских городов. Из 150 000 экземпляров в стране осталось чуть более 10 000. Красная телефонная будка теперь скорее антиквариат, символ эпохи, который ныне почивает на лаврах. В Лондоне и сейчас стоит действующий оригинал возле Королевской академии искусств, но большинство из них уже не выполняют своего прямого назначения.
Особенности английского стиля
Купол будки увенчан Тюдоровской короной.
В 1926 году телефонная будка получила в оформление Тюдоровскую корону в верхней части, которая символизировала британскую монархию. Впервые этот элемент декора был использован в проекте сэра Скотта в Kiosk No.2. После 1955 года в Шотландии телефонные будки с Имперской короной заменялись новым дизайном с изображением шотландской короны.
Купол киоска – характерная черта всех проектов Скотта, он служит отсылкой к семейному склепу сэра Джона Соуна – знаменитого палладианского архитектора эпохи георгианского регентства, большим поклонником творчества которого был Скотт.
Склеп сэра Джона Соуна, которому отдал дань Скотт при проектировании дизайна своей красной будки.
Киоск, оформленный в неоклассическом стиле, был современным и функциональным для конца XIX века. В куполе была установлена сложная вентиляционная система (перфорированные отверстия). Стекло разделялось на мелкие кусочки (по 18 штук с каждой из трёх сторон), чтобы его можно было быстро заменить, если оно разобьётся.
К6 – культовая версия английской телефонной будки
Габариты и стоимость – главные различия моделей киосков К2 и К6.
Киоск K6 стал модернизированной версией, спроектированной Скоттом в честь «серебряного юбилея» короля Георга V (25-я годовщина его восхождения на престол) в 1935 году. Он намного компактнее и легче своего «старшего брата» K2 (высота 2,51 м против 2,82 м; ширина 0,9 м против 1,07 м; вес 0,69 т против 1,27 т), а также дешевле в производстве. Двери с ручками-чашечками изготовлены из тика, основание – из бетона, а основные конструктивные элементы – из чугуна. А корона Тюдоров на куполе представляет собой рельефную конструкцию без отверстий.
Вентиляционные отверстия скрыты под подсвечиваемыми табличками из матового стекла. Распределение окон было уменьшено до восьми частей, с большим центральным окном, чтобы обеспечить больше света. Проект полностью соответствовал духу того периода, когда в Британии главенствовал стиль ар-деко. Внешний вид будки лаконичен и прост, с минимумом классических деталей.
Киоск K6 возымел огромную популярность в Соединённом Королевстве, в период с 1935 по 1968 год было установлено около 60 тыс. будок этой модели.
Традиционные красные будки теперь выполняют функцию арт-объектов, а на смену им приходят современные киоски.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии