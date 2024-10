15 мимимишных иллюстраций животных, живущих рядом с человеком

Очаровательные зверюшки Синди Хансон.

Разные варианты слоненка.Автор: Syndey Hanson.

Стич на воде. Автор: Syndey Hanson.

Паучок. Автор: Syndey Hanson.

Пчела. Автор: Syndey Hanson.

Ослик. Автор: Syndey Hanson.

Морская свинка. Автор: Syndey Hanson.

маленькие поссумы. Автор: Syndey Hanson.

Сказка на ночь для летучих мышек. Автор: Syndey Hanson.

Зайчик. Автор: Syndey Hanson.

Мышка. Автор: Syndey Hanson.

Пчелка. Автор: Syndey Hanson.

Летучая мышка. Автор: Syndey Hanson.

Рядом с тобой. Автор: Syndey Hanson.

Все животные прекрасны - и жучки , и паучки, и мышки, и ослики. По крайней мере, это именно так для Синди Хансон, художницы, которая с помощью обычных цветных карандашей и акварельных красок создает иллюстрации, уровень мимимишности которых просто зашкаливает.Для(Syndey Hanson) не существует некрасивых или неприятных животных - она твердо убеждена, что все создания по-своему милы. И потому на ее иллюстрациях даже летучие мышки и ядовитые пауки выглядят, как самые очаровательные существа на земле. Некоторые из представленных в сегодняшнем обзоре иллюстраций были созданы для детской книги Лори Хаскинс Хоран "Next to You: A Book of Adorableness" (Рядом с тобой: книга очаровательности), рассказывающей маленьким детям об "очаровательных зверюшках".