13 мифов о Земле, в которые мы верим ещё со школы

Существует множество «фактов», которые мы с детства принимаем на веру, и нам даже в голову не приходит усомниться, а так ли это на самом деле.



Публикуем мифы и факты о нашей планете, которые помогут взглянуть на наш удивительный мир по-новому и в очередной раз удивиться, сколько в нем всего необыкновенного.

Миф: Эверест — самая высокая гора на планете.

Миф: Китайская стена — единственный рукотворный объект, который виден из космоса невооружёнными взглядом.

Миф: Самая большая пустыня на Земле — Сахара.

Миф: Знаменитый Биг-Бен в Лондоне — та самая башня с часами.

Миф: Облака невесомые.

Миф: Молния никогда не бьёт дважды в одно место.

Миф: Самый высокий водопад на Земле — Анхель в Венесуэле.

Миф: Вода проводит электричество.

Миф: Алмаз невозможно разрушить.

Миф: Все деревья добывают воду при помощи корней.

Миф: Великобритания — самая дождливая страна в Европе.

Миф: Нил — самая длинная река на Земле.

Миф: Самое солёное озеро на Земле — Мёртвое море.