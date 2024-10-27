13 мифов о Земле, в которые мы верим ещё со школы

Существует множество «фактов», которые мы с детства принимаем на веру, и нам даже в голову не приходит усомниться, а так ли это на самом деле.
Публикуем мифы и факты о нашей планете, которые помогут взглянуть на наш удивительный мир по-новому и в очередной раз удивиться, сколько в нем всего необыкновенного.
Миф: Эверест — самая высокая гора на планете.
Факт: Технически, самая высокая гора — Мауна-Кеа на Гавайях. Её высота — 10203 м, но большая часть горы скрыта под водой.
Мауна-Кеа
Миф: Китайская стена — единственный рукотворный объект, который виден из космоса невооружёнными взглядом.
Факт: Не виден. Для этого китайская стена слишком узкая — всего 6 метров в ширину.
Миф: Самая большая пустыня на Земле — Сахара.
Факт: Самая большая пустыня — Антарктика. Её площадь — почти 870 тысяч квадратных километров, а осадков в некоторых районах не было около двух миллионов лет.
Миф: Знаменитый Биг-Бен в Лондоне — та самая башня с часами.
Факт: Биг-Бен — колокол в башне, который отбивает время. Башня называется Сен-Стивен.
Миф: Облака невесомые.
Факт: Облака состоят из крохотных водяных капель, суммарный вес которых достигает 500 тонн.
Миф: Молния никогда не бьёт дважды в одно место.
Факт: Бьёт. Например, в шпиль Эмпайр-Стейт-Билдинг молния бьёт в среднем 25 раз в год.
Миф: Самый высокий водопад на Земле — Анхель в Венесуэле.
Факт: Самый высокий водопад находится на дне Датского пролива, под водой, и никак не называется. Его высота — 3505 метров. Да, в океанах бывают водопады, реки и озёра, но сфотографировать их трудно.
Впрочем, одному русскому фотографу всё-таки удалось запечатлеть подводную реку.
Миф: Вода проводит электричество.
Факт: Ток проводит не сама вода, а растворённые в ней минералы. Дистиллированная вода не проводит электричества.
Миф: Алмаз невозможно разрушить.
Факт: «Лёгкий» удар молотка сделает из одного большого алмаза много мелких.
Миф: Все деревья добывают воду при помощи корней.
Факт: В африканской пустные Намиб растёт вельвичия удивительная, листья которой питают водой корень.
Миф: Великобритания — самая дождливая страна в Европе.
Факт: В Лондоне ежегодно выпадает 500 мм осадков, в Риме — 760, в Милане — 1000, а в Генуе — 1100. Но в Италии дожди идут в основном осенью и зимой, а в Великобритании — равномерно в течение года.
Миф: Нил — самая длинная река на Земле.
Факт: Амазонка длиннее Нила на 400 км, её длина — 7100 км.
Миф: Самое солёное озеро на Земле — Мёртвое море.
Факт: Самое солёное озеро — Дон Жуан в Сухих долинах Антарктики. Вода в нём настолько солёная, что не замерзает несмотря на температуру -50 градусов по Цельсию.
