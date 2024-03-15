Засыхающая, увядающая орхидея, потерявшая тургор — всё это свидетельствует о гибели корней, которые уже не в силах поглощать влагу и питательные вещества. К этому привело, как ни парадоксально, большое количество поливов, душ, опрыскивание и т. д.

Орхидея и правда любит повышенную влажность, но это не равно переливы! Даже если цветок начать увядать на глазах, его ещё можно спасти. Покажем хитрый способ восстановления орхидеи с помощью пластиковой бутылки!







Обрабока орхидеи

Алоэ для орхидей

Пересадка в бутылку

Достаньте орхидею из коры. Осмотрите корни. Все сухие и безжизненные удалите острым, обеззараженным инструментом. Поместите орхидею в таз с тёплой водой. Хорошенько промойте листья. Достаньте из воды, переложите на полотенце и оставьте на сутки, чтобы она подсохла.Алоэ — спаситель для увядающих растений! Он помогает избежать обезвоживания, питает цветок микроэлементами. Срежьте 1 лист алоэ. Разрежьте напополам. Протрите листья орхидеи с обеих сторон.После процедуры остатки алоэ не выбрасывайте! Переложите в блендер. Залейте 100 мл воды, измельчите. Затем процедите через мелкое сито. Разбавьте 1 л чистой воды. Полученным раствором поливайте все имеющиеся цветы и комнатные растения (включая орхидеи). Это крайне полезно. Раствор алоэ восстанавливает, питает, даёт силы на рост и развитие!Теперь приступим к пересадке увядающих орхидей! Подготовьте чистую 5 л бутылку и небольшой горшок. Поставьте бутылку на бок, обведите дно горшка и вырежьте. Установите один горшок с корой и высаженной орхидеей в бутылку. Через второе отверстие налейте воду так, чтобы она слегка касалась дна горшка. Установите второй горшок. Переставьте в хорошо проветриваемое место без сквозняков и прямых солнечных лучей.Раз в 2 недели доставайте горшок и поливайте раствором алоэ (рецепт выше). Дополнительно воду не подливайте в бутылку. Она будет медленно испаряться и постоянно поддерживать необходимый уровень влажности без поливов! То, что нужно, чтобы нарастить хорошую корневую систему.Примерно через месяц вы увидите у орхидеи новые корешки. Продолжайте поливать её раз в 2 недели водой, затем — раствором алоэ (чередуйте), а также держать в поддоне из пластиковой бутылки, чтобы она скорее восстановилась!