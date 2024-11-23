Как медведь с Аляски стал суперзвездой, и Почему миллионы людей со всего мира наблюдают за ним

Уже больше 10 лет миллионы зрителей со всего мира внимательно наблюдают за медведями в национальном парке и заповеднике Катмай на Аляске. Большинство из них признают, что бурый медведь, которого зовут Отис — это настоящая легенда. Каждый год он становился чемпионом онлайн-соревнования по ловле лосося.
Ленивый Отис
Камеры в национальном парке Катмай установили 2 октября 2012 года, а через два года начали проводить онлайн-конкурс. В этом году на нём отсутствовал его четырёхкратный чемпион Отис. Этого бурого медведя считают настоящей легендой парка. Он самый популярный здесь мишка. Дело в том, что пока остальные медведи ловили у водопада рыбу, набрасываясь на неё, Отис сидел в сторонке и терпеливо ждал, когда рыба сама приплывёт к нему. Его ленивый стиль настолько позабавил зрителей, что он стал самым популярным медведем парка Катмай. Поклонники даже наградили его соответствующим прозвищем - «мастер дзен».
Отис практикует свою фирменную технику рыбной ловли «Дзен» в бассейне, который его поклонники называют его «офисом», 2 июля 2018 года. / Фото: smithsonianmag.com
Отис умеет проявлять терпение и всегда избегает конфликтов. Пока более крупные и молодые медведи сражаются за лосося в бурлящих водах водопада Брукс, терпеливый мишка сидит на мели, в отдалении от основного театра действий и ожидает, пока лосось подплывёт прямо к нему. Кажется, Отис олицетворяет собой дух умиротворённости парка. Именно за это его так полюбили миллионы зрителей со всего мира.
Отис, справа, охотится на лосося в своём любимом месте для рыбалки, известном как его «офис», недалеко от водопадов Брукс в национальном парке и заповеднике Катмай на Аляске в августе 2022 года. / Фото: smithsonianmag.com
Отис каждый год стабильно появлялся у водопадов, начиная с 2001 года. Тогда его впервые идентифицировали как 4-6-летнего полувзрослого детёныша. С тех пор каждое лето зрители, наблюдающие за жизнью медведей через специально установленные для этого в парке камеры, с нетерпением ждут его возвращения. К сожалению, годы идут, а живут мишки 20-30 лет. Поклонники очень переживают за Отиса.
Куда пропал Отис?
Каждый год зрители и поклонники Отиса, видя своего любимчика, вздыхали с облегчением: «Отис в офисе — значит в мире всё в порядке». Но этим летом он исчез. Рейнджеры не знают, где он находится и жив ли он. Дело в том, что камеры есть не на всей территории парка и зрители вот уже 3 месяца задаются вопросом о том, куда подевался их любимый мишка?
Отис исследует низовья реки Брукс на закате 4 сентября 2022 года. / Фото: smithsonianmag.com
Натуралисты говорят, что Отис мог приспособиться к другому месту рыбалки. Такие случаи бывали, ведь парк Катмай — огромен. Только возраст любимчика миллионов наводит на грустные мысли о том, что он уже не вернётся.
Впервые Отис победил в онлайн-конкурсе в 2014 году, набрав наибольшее количество лайков под своими фотографиями. С тех пор конкурс стал доброй традицией. Он не учитывает количество пойманной рыбы, это скорее соревнование личностей. Отис очаровал всех сразу же и стал суперзвездой. Его поклонники говорят, что его светло-коричневая шерсть и висячее правое ухо напоминают каждому его любимого плюшевого мишку из детства. Например, в течение сезона 2023 года за ним и другими мишками наблюдали более 16 миллионов зрителей со всего мира.
Трагедия на водопадах Брукс
Отис никогда не вступал в противостояние с другими медведями. Когда он был молодым, то его от нападок соперников защищали размеры. Когда же Отис стал стареть, то перешёл на уникальную технику ловли рыбы, которую зрители назвали «Дзен». Это позволяло ему тратить минимум энергии и защищало от возможных нападений более молодых особей.
Медведи соперничают между собой за добычу. / Фото: globalnews.ca
В этом году, кроме Отиса не досчитались ещё нескольких знакомых мишек. Ещё 5 лет назад медведица Дивот стала жертвой браконьеров. Подрос новый самец по имени Чанк. Многие считали его будущим чемпионом. В этом году произошло неприятное событие. Один маленький медвежонок поскользнулся на скользких камнях и воды бросили его прямо к лапам Чанка. Медведь напал на малыша и тот не выжил. Всё это видели зрители и инцидент шокировал их.
Грейзер — не только один из самых толстых медведей в национальном парке и заповеднике Катмай, но и победитель 2023 года. / Фото: eu.usatoday.com
Работникам парка пришлось успокаивать аудиторию, объясняя, что это дикие звери и такие события — это суровая реальность. Это необходимо понять и принять, несмотря на то, что людям это очень нелегко. Также очень тяжело принять тот факт, что Отиса, скорее всего, нет в живых. Фанаты надеются только на то, что кончина их любимого мишки была мирной. Хотя, некоторые зрители всё ещё продолжают верить, что встретят Отиса, пирующего рыбой, в одной из многих других охраняемых лососевых рек в этом районе. Для многих он стал за эти годы, практически, другом и люди не могут смириться с его потерей. В Сети пишут, что теперь в Катмае образовалась дыра размером с Отиса, которую невозможно ничем заполнить.
Медведь ловит лосося. / Фото: fineartamerica.com
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