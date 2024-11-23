Как медведь с Аляски стал суперзвездой, и Почему миллионы людей со всего мира наблюдают за ним

Ленивый Отис

Отис практикует свою фирменную технику рыбной ловли «Дзен» в бассейне, который его поклонники называют его «офисом», 2 июля 2018 года. / Фото: smithsonianmag.com

Отис, справа, охотится на лосося в своём любимом месте для рыбалки, известном как его «офис», недалеко от водопадов Брукс в национальном парке и заповеднике Катмай на Аляске в августе 2022 года. / Фото: smithsonianmag.com

Куда пропал Отис?

Отис исследует низовья реки Брукс на закате 4 сентября 2022 года. / Фото: smithsonianmag.com

Трагедия на водопадах Брукс

Медведи соперничают между собой за добычу. / Фото: globalnews.ca

Грейзер — не только один из самых толстых медведей в национальном парке и заповеднике Катмай, но и победитель 2023 года. / Фото: eu.usatoday.com

Медведь ловит лосося. / Фото: fineartamerica.com