Автомобильный ретро футуризм: 7 концептуальных автомобилей весьма странного дизайна

Необычный дизайн Lancia (Bertone) Stratos HF Zero.
Автомобильные концепты могут вызывать самые разные эмоции: одни восхищают и завораживают, другие вызывают шквал негодования, а третьи и вовсе способны рассмешить. Однако, есть одна деталь, которая роднит подавляющее большинство концептуальных автомобильных проектов – они так и не вышли на дорогу.
1. Stout Scarab
Автомобиль Stout Scarab.
Этот автомобиль был разработан дизайнером Уильямом Стаутом в далеком 1936 году. Тогда предполагалось, что именно так должны будут выглядеть универсальные автомобили обозримого будущего. Любопытно, что концептом заинтересовались не на шутку инвесторы, однако реализовывать проект так и не стали. Как и большая часть подобных «произведений», модель оказалась невероятно дорогой в производстве.
2. Ferrari (Pininfarina) 512 S Modulo
Автомобиль Ferrari (Pininfarina) 512 S Modulo.
Один из самых необычных автомобилей в истории XX века - Ferrari (Pininfarina) 512 S Modulo. Необычен в первую очередь тем, что имел все шансы на реализацию. Представлена машина была в 1970 году на Женевском автосалоне. Обладала приятным модульным дизайном и суперсовременным (по тому времени) салоном.
3. Norman Timbs Special
Автомобиль Norman Timbs Special.
Автомобиль Norman Timbs Special был создан в 1947 году и позиционировался, как гоночный концепт. Нельзя не отметить, что даже по современным меркам, благодаря плавному изгибу корпуса, эту машину можно считать невероятно привлекательной.
4. General Motors Firebird 1 XP-21
Автомобиль General Motors Firebird 1 XP-21.
Небезызвестный концептуальный суперкар General Motors Firebird 1 XP-21 успел даже побывать на дорожном полигоне. Машину создали в 1953 году. На момент своего создания Firebird 1 XP-21 входил в число самых быстрых не серийных автомобилей на Земле. На тот момент двигатель машины давал рекордные 370 лошадиных сил.
5. Chrysler (Ghia) Streamline X "Gilda"
Автомобиль Chrysler (Ghia) Streamline X
Автомобиль Chrysler (Ghia) Streamline X "Gilda" никогда бы не вышел на большие дороги. Причина тому лежит в его конструкции. Все дело в том, что сей концепт, был заботливо оборудован реактивным двигателем. Создали образец в 1955 году, однако в действительности новинка была не более, чем развитием проекта от 1946 года.
6. Oeuf electrique
Автомобиль Oeuf electrique.
Автомобиль Oeuf electrique в действительности является полноценным электромобилем. Создан он был еще в 1942 году. К сожалению именно в те десятилетия, бензин окончательно утвердился, как главный тип топлива для машин всех видов. Примечательно, что спустя многие десятилетия, Oeuf electrique стал предметом вдохновения для широко известного бизнесмена и изобретателя Илона Маска.
7. Lancia (Bertone) Stratos HF Zero
Автомобиль Lancia (Bertone) Stratos HF Zero.
Сложно поверить, но Lancia (Bertone) Stratos HF Zero был сконструирован и представлен публике в 1970 году. Даже сегодня машина выглядит весьма современно. Высота кузова автомобиля составляет всего 33 сантиметра. Стоит также добавить, что сей образец и в наше время продолжает вдохновлять целые поколения дизайнеров и конструкторов.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии