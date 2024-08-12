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Автомобильный ретро футуризм: 7 концептуальных автомобилей весьма странного дизайна


Необычный дизайн Lancia (Bertone) Stratos HF Zero.

Необычный дизайн Lancia (Bertone) Stratos HF Zero.

Автомобильные концепты могут вызывать самые разные эмоции: одни восхищают и завораживают, другие вызывают шквал негодования, а третьи и вовсе способны рассмешить. Однако, есть одна деталь, которая роднит подавляющее большинство концептуальных автомобильных проектов – они так и не вышли на дорогу. В этом обзоре пойдет о концептах авто с самым необычным дизайном прошлого века.

1. Stout Scarab


Автомобиль Stout Scarab.

Автомобиль Stout Scarab.

 

Этот автомобиль был разработан дизайнером Уильямом Стаутом в далеком 1936 году. Тогда предполагалось, что именно так должны будут выглядеть универсальные автомобили обозримого будущего. Любопытно, что концептом заинтересовались не на шутку инвесторы, однако реализовывать проект так и не стали. Как и большая часть подобных «произведений», модель оказалась невероятно дорогой в производстве.

2. Ferrari (Pininfarina) 512 S Modulo


Автомобиль Ferrari (Pininfarina) 512 S Modulo.

Автомобиль Ferrari (Pininfarina) 512 S Modulo.

 

Один из самых необычных автомобилей в истории XX века - Ferrari (Pininfarina) 512 S Modulo. Необычен в первую очередь тем, что имел все шансы на реализацию. Представлена машина была в 1970 году на Женевском автосалоне. Обладала приятным модульным дизайном и суперсовременным (по тому времени) салоном.

3. Norman Timbs Special


Автомобиль Norman Timbs Special.

Автомобиль Norman Timbs Special.

 

Автомобиль Norman Timbs Special был создан в 1947 году и позиционировался, как гоночный концепт. Нельзя не отметить, что даже по современным меркам, благодаря плавному изгибу корпуса, эту машину можно считать невероятно привлекательной.

4. General Motors Firebird 1 XP-21


Автомобиль General Motors Firebird 1 XP-21.

Автомобиль General Motors Firebird 1 XP-21.

 

Небезызвестный концептуальный суперкар General Motors Firebird 1 XP-21 успел даже побывать на дорожном полигоне. Машину создали в 1953 году. На момент своего создания Firebird 1 XP-21 входил в число самых быстрых не серийных автомобилей на Земле. На тот момент двигатель машины давал рекордные 370 лошадиных сил.

5. Chrysler (Ghia) Streamline X "Gilda"


Автомобиль Chrysler (Ghia) Streamline X

Автомобиль Chrysler (Ghia) Streamline X

 

Автомобиль Chrysler (Ghia) Streamline X "Gilda" никогда бы не вышел на большие дороги. Причина тому лежит в его конструкции. Все дело в том, что сей концепт, был заботливо оборудован реактивным двигателем. Создали образец в 1955 году, однако в действительности новинка была не более, чем развитием проекта от 1946 года.

6. Oeuf electrique


Автомобиль Oeuf electrique.

Автомобиль Oeuf electrique.

 

Автомобиль Oeuf electrique в действительности является полноценным электромобилем. Создан он был еще в 1942 году. К сожалению именно в те десятилетия, бензин окончательно утвердился, как главный тип топлива для машин всех видов. Примечательно, что спустя многие десятилетия, Oeuf electrique стал предметом вдохновения для широко известного бизнесмена и изобретателя Илона Маска.

7. Lancia (Bertone) Stratos HF Zero


Автомобиль Lancia (Bertone) Stratos HF Zero.

Автомобиль Lancia (Bertone) Stratos HF Zero.

 

Сложно поверить, но Lancia (Bertone) Stratos HF Zero был сконструирован и представлен публике в 1970 году. Даже сегодня машина выглядит весьма современно. Высота кузова автомобиля составляет всего 33 сантиметра. Стоит также добавить, что сей образец и в наше время продолжает вдохновлять целые поколения дизайнеров и конструкторов.

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