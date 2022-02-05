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Загадка почтовой марки: Почему на старых письмах можно увидеть марки, разрезанные пополам


Почему во многих странах на конверты раньше клеили половинки марок.

Почему во многих странах на конверты раньше клеили половинки марок.

Пришло ли бы вам в голову разрезать пополам сторублевую купюру и использовать каждую часть, как полтинник? Вряд ли. Та же история и с почтовыми марками: разрежьте ее пополам, и вот она уже недействительна. Хотя на самом деле с марками так было не всегда: не так давно в обращении некоторых почтовых компаний были разрезанные пополам марки. Их до сих пор можно найти на сохранившихся конвертах.

Марка, разрезанная пополам, и целая марка на конверте, отправленном на Кубе. 1868 год.

Марка, разрезанная пополам, и целая марка на конверте, отправленном на Кубе. 1868 год.

 

О разрезанных марках слышали наверняка только филателисты. Однако они действительно были в обращении: марку разрезали чаще всего по диагонали, и ее ценность равнялась половине общей стоимости. Например, марка стоимостью в 10 центов запросто могла быть разрезана на две по 5 центов каждая. Были и случаи, когда марки резали даже на три части, однако это было менее типично.
Случаи использования разрезанных марок приходятся на 1840-1850-е годы, когда почтовая система только формировалась, однако одиночные случаи встречались и гораздо позже. Разрезали марки в том случае, когда в почтовом отделении заканчивались марки нужного номинала, и тогда приходилось разрезать пополам более дорогие, чтобы оформить отправления.

Разрезанная пополам мексиканская марка. 1916 год.

Разрезанная пополам мексиканская марка. 1916 год.

 

В разные годы такая нехитрая технология использовалась для почтовых отправлений в Америке, Великобритании, Германии и других странах Европы, а также в Азии. В Мексике, например, марки разрезали не только пополам, но и на четыре и даже восемь частей.
Разрезанная пополам американская марка. 12 января 1852 года.

Разрезанная пополам американская марка. 12 января 1852 года.

 
Целая и разрезанная пополам американская марка. 1925 год.

Целая и разрезанная пополам американская марка. 1925 год.

 

Разрезанные марки сегодня представляют интерес для коллекционеров-филателистов, однако ценны только те экземпляры, которые приклеены к конвертам и на которых стоит почтовый штамп. В противном случае нет никаких доказательств, что марка была разрезана именно для обращения.
Разрезанная пополам марка с острова Гернси. Письмо было отправлено в годы Второй мировой войны.

Разрезанная пополам марка с острова Гернси. Письмо было отправлено в годы Второй мировой войны.

 

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Загадка почтовой марки: Почему на старых письмах можно увидеть марки, разрезанные пополам

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Загадка почтовой марки: Почему на старых письмах можно увидеть марки, разрезанные пополамПодписаться на мой Instagram
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