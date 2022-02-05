Загадка почтовой марки: Почему на старых письмах можно увидеть марки, разрезанные пополам

Почему во многих странах на конверты раньше клеили половинки марок.

Марка, разрезанная пополам, и целая марка на конверте, отправленном на Кубе. 1868 год.

Разрезанная пополам мексиканская марка. 1916 год.

Разрезанная пополам американская марка. 12 января 1852 года.

Целая и разрезанная пополам американская марка. 1925 год.

Разрезанная пополам марка с острова Гернси. Письмо было отправлено в годы Второй мировой войны .