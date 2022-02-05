Загадка почтовой марки: Почему на старых письмах можно увидеть марки, разрезанные пополам

Почему во многих странах на конверты раньше клеили половинки марок.
Пришло ли бы вам в голову разрезать пополам сторублевую купюру и использовать каждую часть, как полтинник? Вряд ли. Та же история и с почтовыми марками: разрежьте ее пополам, и вот она уже недействительна. Хотя на самом деле с марками так было не всегда: не так давно в обращении некоторых почтовых компаний были разрезанные пополам марки. Их до сих пор можно найти на сохранившихся конвертах.
Марка, разрезанная пополам, и целая марка на конверте, отправленном на Кубе. 1868 год.
О разрезанных марках слышали наверняка только филателисты. Однако они действительно были в обращении: марку разрезали чаще всего по диагонали, и ее ценность равнялась половине общей стоимости. Например, марка стоимостью в 10 центов запросто могла быть разрезана на две по 5 центов каждая. Были и случаи, когда марки резали даже на три части, однако это было менее типично.
Случаи использования разрезанных марок приходятся на 1840-1850-е годы, когда почтовая система только формировалась, однако одиночные случаи встречались и гораздо позже. Разрезали марки в том случае, когда в почтовом отделении заканчивались марки нужного номинала, и тогда приходилось разрезать пополам более дорогие, чтобы оформить отправления.
Разрезанная пополам мексиканская марка. 1916 год.
В разные годы такая нехитрая технология использовалась для почтовых отправлений в Америке, Великобритании, Германии и других странах Европы, а также в Азии. В Мексике, например, марки разрезали не только пополам, но и на четыре и даже восемь частей.
Разрезанная пополам американская марка. 12 января 1852 года.
Целая и разрезанная пополам американская марка. 1925 год.
Разрезанные марки сегодня представляют интерес для коллекционеров-филателистов, однако ценны только те экземпляры, которые приклеены к конвертам и на которых стоит почтовый штамп. В противном случае нет никаких доказательств, что марка была разрезана именно для обращения.
Разрезанная пополам марка с острова Гернси. Письмо было отправлено в годы Второй мировой войны.
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