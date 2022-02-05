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15 самонадеянных личностей, которые решили обойтись без помощи специалистов


Последствия ремонта, сделанного своими руками.

Последствия ремонта, сделанного своими руками.

Уж сколько раз твердили миру о том, что самодеятельность хороша только в сельском клубе, а все важные дела лучше доверять профессионалам. Но всё же находятся энтузиасты, которые считают, что могут совершенно со всем справиться самостоятельно. Вот, правда, заканчивается это порой весьма плачевно.

1. «Ну что же, похоже, придется ждать пока лак не высохнет, часов 5-8...»


15 самонадеянных личностей, которые решили обойтись без помощи специалистов

«Помогите, спасите, я в ловушке ремонта!»

 

2. «Наверное, не стоило самому подключать машинку...»


Когда сам подключил стиральную машину.

Когда сам подключил стиральную машину.

 

3. «Водить-то я умею, а вот выбираться из узких пролетов - нет!»


Заложник двух домов.

Заложник двух домов.

 

4. «Похоже что-то не так... Хотя, кто знает, как оно должно быть!?»


Оставлю как есть, вдруг никто не заметит!

Оставлю как есть, вдруг никто не заметит!

 

5. «Наверное, нужно было глянуть, что там снаружи, но уже поздно...»


Да ну, и так сойдет!

Да ну, и так сойдет!

 

6. «Я переживаю за этих мастеров, они хоть выживут?»


15 самонадеянных личностей, которые решили обойтись без помощи специалистов

«Какая техника безопасности, вы вообще о чем?»

 

7. Когда решил подключить кондиционер самостоятельно...


15 самонадеянных личностей, которые решили обойтись без помощи специалистов

«Спасите! Я больше так не буду!»

 

8. Ручки не будет, зато будет глазок!


Отменная установка двери.

Отменная установка двери.

 

9. «Зато сюда всегда можно будет легко забраться, если что...»


Забыл лестницу.

Забыл лестницу.

 

10. «Смотри дорогая, круто я придумал?
»


Неординарное решение.

Неординарное решение.

 

11. «Я сильная, независимая женщина! Я все могу сама!»


Сильная независимая женщина и гвоздь.

Сильная независимая женщина и гвоздь.

 

12. «Смотрите-ка, держится и гораздо дешевле, чем на СТО!»


Голь на выдумку хитра.

Голь на выдумку хитра.

 

13. «А вы уверены, что клейкая лента поможет в этой ситуации?»


Плановый ремонт дома.

Плановый ремонт дома.

 

14. «Я починил, но есть маленькая проблемка...»


На память о ремонте.

На память о ремонте.

 

15. «А как вы хотели, чтобы и красиво, и аккуратно, и работало...»


Как смог, так и подключил.

Как смог, так и подключил.

 

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15 самонадеянных личностей, которые решили обойтись без помощи специалистов

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15 самонадеянных личностей, которые решили обойтись без помощи специалистовПодписаться на мой Instagram
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