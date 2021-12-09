Мелочи, из-за которых гости примут хозяев за нерях

Когда мы принимаем гостей, всегда подсознательно ожидаем, что человек будет рассматривать детали нашего жилища. И, бесспорно, всем приятно находиться в доме, где поддерживается порядок и не пахнет затхлостью.

Но не всегда удается навести безупречную чистоту, что-то может просто вылететь из головы.

Однако есть вещи, которым стоит уделить пристальное внимание, готовясь к встрече гостей, даже если времени впритык.

Мы любим принимать гостей, поэтому выяснили, какие важные мелочи иногда в суматохе ускользают из поля зрения.



Грязный коврик у входа

Неприятный запах

Недостаточное количество вешалок

Немытый кухонный пол

Захламленный рабочий стол

Беспорядок в холодильнике

Грязная посуда

Давно не мытый стакан для воды

Отсутствие места для грязного белья

Недостаток предметов первой необходимости

Далеко запрятанный пароль от Wi-Fi

Одежда на кровати или диване

Давно не чищенная раковина

Белье на балконе

Прихожая — это место, в которое гость попадает в первую очередь и которое видит в последнюю. Если пространство возле двери пыльное и захламленное, то у человека моментально сложится неприятное впечатление о доме. Нужно позаботиться о чистоте коврика, а также убедиться в том, что около двери не нагромождена обувь. В противном случае гостям просто негде будет разуться.А еще здесь можно поставить пуфик или тумбочку, на которую люди смогут поставить свои сумки. Так они будут аккуратно сложены в одном месте, ничего не потеряется и не будет валяться под ногами по всей квартире.Запах — это, пожалуй, второе, что привлечет внимание того, кто зайдет в дом.Проживая долгое время в своей квартире, где к тому же есть питомцы, мы перестаем замечать некоторые запахи. Нам кажется, что проблемы нет, но стороннему человеку они могут быть неприятны. Поэтому важно следить за тем, чем пахнет в каждой комнате.Существует много способов поддержания в помещении приятного аромата. Например, можно поставить свежие цветы, использовать освежитель воздуха, свечи и ароматические лампы. А в туалете капнуть немного эфирного масла внутрь рулона туалетной бумаги. Если вы не любите слишком резкие стойкие ароматы, то достаточно просто вскипятить кастрюлю с водой и апельсиновой кожурой.Вместо того чтобы вешать верхнюю одежду гостей на свою, лучше иметь несколько свободных плечиков. Так и куртки будут в аккуратном состоянии, и вешалки не придут в негодность из-за тяжести. Кроме того, гость не будет чувствовать неловкость, если ему вдруг понадобится его пальто. Ведь так оно не окажется под чьими-то вещами и его без проблем можно будет взять из шкафа.Конечно, все мы моем полы перед приходом гостей, но ведь после уборки хозяева отправляются на кухню готовить еду. Поэтому покрытию на кухне надо уделить особое внимание. Вряд ли кому-то понравится почувствовать босой ногой крошки или наступить на что-то липкое.Легкий хаос на рабочем столе вполне приемлем, но только для вас. Постороннему человеку обязательно бросятся в глаза стопки писем, бумаг, блокнотов, бесконечные торчащие провода. Хорошо, если кто-то из домочадцев поможет навести порядок: он окинет стол свежим взглядом и точно скажет, что стоит спрятать на время званого вечера.Казалось бы, кто может полезть в холодильник, когда вся еда приготовлена и уже стоит на столе. Но в течение вечера обязательно понадобится что-нибудь оттуда взять, и тогда уже взглядов в его сторону не избежать. А когда у баночек, тюбиков и контейнеров нет своего места, создается не самое приятное впечатление. Необходимо регулярно проверять срок годности всех упаковок, наводить порядок внутри холодильника, а заодно протирать полки.Вряд ли кто-нибудь встречает гостей, оставив гору немытой посуды. Но в процессе ужина раковина постепенно наполняется, поэтому, чтобы грязные тарелки никого не смущали, можно накрыть ее разделочной доской. Этот лайфхак также сработает, если гости пришли неожиданно или вы не успеваете домыть последнюю чашку.Речь не идет о том, что кто-то может предложить гостю напиток в грязном стакане. Проблема может возникнуть в незаметно стоящей посуде, из которой пьют воду уже не первый день. Увидев ее, посетитель может подумать, что хозяин не слишком чистоплотен, раз на его стакане для воды столько пятен и отпечатков губ и он этого даже не замечает.Если гости остаются ночевать, то, помимо всего прочего, стоит учитывать несколько важных моментов, чтобы всем было комфортно. Один из них — это забота о грязном белье. Во многих отелях практикуется предоставление мешков для одежды, в своем доме это тоже можно применить. Необязательно покупать специальные пакеты для грязного белья, можно просто предоставить место, куда гости смогут сложить его, чтобы потом забрать с собой.Будет неудобно, если гости захотят воспользоваться ванной комнатой, а там нет туалетной бумаги или закончилось мыло. Важно следить за тем, чтобы всего было достаточно. Если придется делить остатки мыла, будет неловко и хозяину, и гостю.Также может оказаться, что гости неожиданно решили остаться ночевать или же просто что-то забыли. На этот случай хорошо бы иметь небольшую корзинку с новой зубной щеткой и пастой, шампунем, гелем для душа, салфетками, можно добавить туда раствор для контактных линз и так далее.Нередко гостей интересует возможность подключения к Wi-Fi. И довольно часто возникает проблема: никто не помнит пароль. В итоге вместо того, чтобы общаться и угощаться, все занимаются поиском нужной комбинации знаков. Можно просто распечатать пароль и повесить его на видном месте, чтобы такие вопросы даже не возникали. Если это не вариант, то стоит хотя бы держать его в заметках на телефоне.Кровать или диван стандартно привлекают внимание многих посетителей дома, поэтому нужно позаботиться о том, за что цепляется глаз. Пусть это будут пледы и подушки, возможно, даже книга, но ни в коем случае не неразобранная куча белья, носки или пижама.Никто не захочет случайно увидеть в раковине кусочки еды, жирные разводы или другие признаки недавнего мытья посуды. Такая картина не вызовет никаких эмоций, кроме отвращения. Нельзя забывать регулярно чистить раковину: протирать стенки и вынимать из слива мусор, который может засорить трубы.Как никто не оставляет на виду у гостей гору грязного белья, так же не стоит выставлять и чистое. Висящие на балконе вещи могут испортить атмосферу вечера, потому что гости не захотят выйти подышать свежим воздухом среди свисающей одежды. Кроме того, она мешает естественному свету попадать в комнату.