Сколько варятся яйца всмятку? Две-три минуты? А вот и неправильно. Только кажется, что приготовить что-то простейшее из яиц легче-легкого. Но от будет ли вкусно. У нас тут небольшой, но симпатичный материальчик о яйцах.

Неплохо ведь проверить свои знания. Вдруг нам удастся тебя удивить?







Я несколько раз варила яйца всмятку три-четыре минуты, как это обычно делают все остальные. И каждый раз результат отличался. Вроде бы и вода одинаково кипит, и яйца одинаковой формы. Только один раз хорошо получилось. В двух других случаях переваренные и, наоборот, с сыроватым белком. Пришлось копаться в интернетах.



СКОЛЬКО ВАРЯТСЯ ЯЙЦА ВСМЯТКУ

Яйца всмятку в обычной воде

От редакции

Как оказалось, мы упустили один способ, который, на наш взгляд, дает самый прогнозируемый результат. Это мультиварка. Но есть и другие способы, подкупающие своей исчерпывающей логичностью. Рассмотрим их все, но для начала решим, как лучше подготовить яйца. Чтобы без трещин и скорлупы, которую невозможно отодрать.Лучше всего выбирать свежий продукт. Старые яйца отличаются более вязким белком, а значит, их нужно дольше варить. И скорлупа отходит хуже, даже если предусмотрительно переложить яйца из кипятка в ледяную воду. Свежие яйца чувствуют себя намного лучше.Желательно, чтобы они были комнатной температуры, но вряд ли кто-то станет специально доставать их из холодильника. Тут два варианта. Или сразу опускать в кипяток, или класть в воду загодя.В первом случае высок риск того, что скорлупа не выдержит перепада температур и треснет. Однако это происходит и с яйцами, которые нагреваются равномерно. Дело, судя по всему, в давлении, которое увеличивается внутри яйца во время приготовления. Чтобы «дать яйцу место», в тупой части иголкой аккуратно делают маленький прокол. Обычно там находится воздушная сумка и если помочь воздуху выйти, яйцо останется целым. Попробуй, только аккуратно, чтобы не пробить пленку.Что касается соли в воде. Тут вопрос спорный, поскольку соль всего лишь поднимет точку кипения, но на сами яйца практически никак не повлияет. Разве что это будут яйца пашот. Но и тогда не советуют воду солить, лучше сделать это уже после того, как яйца отварены. Но если очень хочется, тогда подобные ограничения можно упразднить.По сути мы уже со всем разобрались. Сомнения остаются только по поводу времени, поскольку две-три минуты это слишком условный отрезок для яиц. Поэтому нужно контролировать две вещи. Это, естественно, само время, и сам процесс приготовления. Ведь недостаточно просто выключить огонь. Если оставить яйца в кипятке они продолжат вариться.Правильно считать, что яйца нужно обдать холодной водой для лучшего отслоения скорлупы. Верно. Но холодная вода нужна не только для этого. Наша задача — остановить процесс. Если яйца не остудить принудительно, они продолжат «доходить». В итоге всмятку получается не совсем всмятку. Яйца нужно оставить в холодной проточной воде на минуту или две, пусть как следует остынут.Именно поэтому один из способов приготовления выглядит так: яйца кладут в воду, затем дают им закипеть и тут же выключают огонь. Яйца остаются в кипятке минут 10, доходят, затем их нужно обдать холодной водой и — вуаля! Рекомендуем попробовать. Если ошиблись по времени, тогда интервал можно уменьшить. Или увеличить.И о времени. Не нужно полагаться на свою память: ни визуальную, ни такую, ни другую. Ставь таймер или будильник. Потому что всё равно забудешь, в каком месте циферблата находилась секундная стрелка или сколько точно было минут. Таймер с запасом в двадцать секунд, чтобы успеть добежать, схватить прихватку, включить воду и слить кипяток. Иначе никак.Сколько варятся яйца всмяткуА вот и способы, которые можно отнести к нестандартным. Например, яйца всмятку в мультиварке. И отлично работает, доложу я вам! Нужно использовать режим «на пару» и специальную подставку, она обычно идет в комплекте. Три стакана воды и таймер на две минуты. Потом всё как обычно: достать, в холодную воду, подождать, съесть.Если в семье нет мультиварки, зато есть микроволновка, можно использовать для приготовления яиц всмятку и ее. Но тут нужно соблюдать некоторые правила. Как известно просто поставить яйца внутрь нельзя (собственно, даже запрещено), поскольку они взрываются. Но их можно опустить в воду, так они могут свариться без повреждений.Мы не стали пробовать, потому что у нас в арсенале есть специальный контейнер для варки яиц. Там всё продумано, купить можно отдельно. Собственно, нас заинтересовал другой способ. Наш народ решил, что если нельзя варить яйца в скорлупе, тогда будем варить без оной. Такой себе народный пашот. Вот как это сделать.В подходящую емкость нужно добавить 200 мл воды и столовую ложку любого уксуса. Вода, естественно, кипяченая или хотя бы фильтрованная. Аккуратно вбиваем яйцо, чтобы не повредить желток. Теперь в микроволновку на мощность 800 на одну минуту. Можно достать и есть. По сути, яйцо можно сварить в стакане. Или керамической кружке. Получается четко, как в аптеке. Возможно придется приноровиться к своему аппарату.Сколько воды нужно наливать, чтобы яйца хорошо сварились? Одни говорят, что вода должна лишь накрывать яйца, другие, чтобы воды было побольше. Мы за побольше. Пусть яйца будут погружены в воду полностью. Впрочем, мы готовы выслушать любые комментарии по этому поводу. Расскажи нам, сколько варятся яйца всмятку, чтобы было идеально.