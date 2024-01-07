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Секрет возрождения орхидеи

Поникшие, желтоватые листья, потерявшие тургор, плохая корневая система… Орхидея умирает на глазах. Можно ли что-то предпринять в такой ситуации? Конечно же, да, и это по силам каждому! Не торопитесь выбрасывать орхидею — подарите ей вторую жизнь.


Осмотр и обрезка орхидеи



Удалите сгнившие листья, оставьте 2 самых жизнеспособных. Выньте цветок из горшка и осмотрите корневую систему. Все сухие, безжизненные корни обрежьте.



Промойте орхидею, осмотрите ещё раз. Если плохих корней больше не осталось, положите её на полотенце (или подвесьте на верёвку) и оставьте на 2 часа.


Питательный настой для увядающей орхидеи



Пока орхидея подсыхает, сделайте питательный настой. В 500 мл воды замочите 3 ч. л. белого риса (любого). После этого хорошенько перемешайте воду с рисом и процедите.



Затем возьмите 1 лист алоэ, нарежьте на кусочки, залейте 500 мл воды, измельчите в блендере. Процедите и смешайте с отстоянной рисовой водой.



Орхидею установите в небольшой стакан, в котором она будет держаться и не падать. Залейте питательным настоем так, чтобы он не попадал на корневую шейку и в пазухи листьев. Оставьте на 30 минут.


Пересадка и преображение



Пересадите орхидею в новый грунт, сверху проложите мхом Сфагнум. Перелейте оставшийся настой риса и алоэ, увлажните листья с обеих сторон из пульверизатора. Пазухи листьев орхидеи закройте кусочком ваты.



Увлажняйте листья и корни из пульверизатора таким настоем 1 раз в неделю. Буквально за 1,5-2 месяца орхидея преобразится!



У неё начнут активно расти новые корешки и листочки. Результат можно оценить самостоятельно. Настой риса и алоэ содержит все необходимые вещества для правильного роста и развития даже увядающей орхидеи!
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Орхидеяуход

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