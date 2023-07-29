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Кейт и Лео - дружба, которую актеры пронесли по жизни более 20 лет


Кейт и Лео - дружба, которую актеры пронесли по жизни более 20 лет

Впервые Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет встретились при съемках уже легендарного фильма «Титаник» в 1996 году. На тот момент Лео было 22 года, а Кейт была на год его младше. Сейчас, более 20 лет спустя дружба этих двух актеров по-прежнему прочна, все эти годы они поддерживали друг друга в трудную минуту и не разделяли друг с другом самые радостные периоды в жизни.

Кейт и Лео после выхода фильма *Титаник*.

Кейт и Лео после выхода фильма *Титаник*.


Съемки «Титаника» не были простыми — это было семь изнурительных месяцев работы, они стали большим испытанием для всей команды. Но, возможно, именно сложности и скрепили дружбу Кейт и Лео.
Леонардо Ди Капри о Кейт Уинслет.

Леонардо Ди Капри о Кейт Уинслет.

 

Долгое время Кейт сильно комплексовала по поводу своего веса. «Когда мне было 14 лет, учитель по актерскому мастерству сказал мне, что у меня может что-то и получится, но только если я согласна играть толстушек». Именно Лео помогал актрисе перебороть свою низкую самооценку. «Я помню, во время съемок „Титаника“, Лео сказал мне: „Слушай, да оставь ты уже эту тему с лишним весом в прошлом“».
Дружбе Кейт и Лео уже более 22 лет.

Дружбе Кейт и Лео уже более 22 лет.

 

Однажды в интервью Кейт призналась, что каждый раз, когда они с Лео встречаются, они могут позволить себе говорить самые глупые вещи, и второй никогда не осудит. «А иногда мы даже цитируем друг друга из Титаника. Мы можем себе это позволить».
Актеры признаются, что всегда поддерживают друг друга.

Актеры признаются, что всегда поддерживают друг друга.

 

«Лео очень справедливый и надежный человек. Он отличный друг, и всегда им был, да и не только для меня, со всеми вокруг. Он до сих пор дружит с теми, с кем дружил во время съемок „Титаника“», — говорит о своем коллеге Кейт. Уже после фильма почти все таблоиды писали, что актеры, видимо, и в реальной жизни встречаются — не могут же они появляться так часто на публике вместе просто так. Однако на многочисленные вопросы журналистов оба отвечали просто, что они «очень хорошие друзья».
После фильма *Дорога Перемен*.

После фильма *Дорога Перемен*.

 

Десять лет спустя Кейт и Лео снова сыграли вместе в фильме «Дорога перемен». При этом оба актера сказали, что работать вместе на одной площадке для них кажется настолько правильным, настолько естественным, что, кажется, по-другому и быть не могло. В итоге оба актера были удостоены за свои роли в этом фильме номинации в «Золотом глобусе», и Кейт даже привезла свою статуэтку домой. Стоя на сцене, Кейт со слезами на глазах поблагодарила Лео. «Лео, я очень рада, что я могу стоять здесь, на сцене с наградой и сказать как сильно я люблю тебя и как я любила тебя все эти 13 лет. Ты великолепный актер, и твоя игра в этом фильме великолепна. Я люблю тебя всем своим сердцем, правда люблю».

 
Кейт и Лео в фильме *Дорога Перемен*.

Кейт и Лео в фильме *Дорога Перемен*.

 

После второго развода Кейт было сложно совмещать работу и воспитание детей — на тот момент у нее была дочь от первого брака и сын от второго. Леонардо перестроил свой график, чтобы помочь Кейт с детьми. И потому когда в декабре 2012 году Кейт в секрете от всех в третий раз вышла замуж — за миллионера Неда Рокнролла — она провели церемонию тайно от всех. На эту свадьбу даже не были приглашены родители актрисы. А вот Леонардо там присутствовал. Более того, именно он повел невесту под алтарь.
Дружба двух актеров.

Дружба двух актеров.

 

В 2016 году вокруг премии «Оскар» разгорелся скандал — тогда были номинированы только белые актеры, и многие сопричастные к киноиндустрии объявили церемонии награждения бойкот. Кейт в тот год пришла в зал. «Я чувствовала, что это год Лео. Он мой самый лучший друг в мире и я просто не могла себе представить, что меня там не будет, чтобы поддержать его». И правда — в тот где Лео впервые получил награду «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» в фильме «Выживший». Когда актер уже стоял на сцене с заветной наградой, операторы выловили реакцию Кейт — она плакала от радости

 
Лео и Кейт после съемок *Титаника*.

Лео и Кейт после съемок *Титаника*.

 

В тот же год на церемонии награждения Golden Globes у Лео спросили, не хотел бы он снова сыграть с Кейт Уинслет в одном фильме. «Я бы с удовольствием. Она моя самая любимая актриса», — ответил тогда Лео.
Актеры более 20 лет поддерживают друг друга.

Актеры более 20 лет поддерживают друг друга.

 

Еще в 2009 году на шоу у Опры Лео признался, что они с Кейт все еще самые лучшие друзья друг для друга. «Мы с кейт буквально вместе выросли в этой индустрии, и все это время мы были единым механизмом, части которого постоянно поддерживают друг друга. Мы всегда могли полагаться друг на друга и всегда помогали друг другу».
Кейт и Лео.

Кейт и Лео.

 

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Кейт и Лео - дружба, которую актеры пронесли по жизни более 20 лет

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Кейт и Лео - дружба, которую актеры пронесли по жизни более 20 летПодписаться на мой Instagram
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