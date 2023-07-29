Кейт и Лео - дружба, которую актеры пронесли по жизни более 20 лет

Кейт и Лео после выхода фильма *Титаник*.

Леонардо Ди Капри о Кейт Уинслет.

Дружбе Кейт и Лео уже более 22 лет.

Актеры признаются, что всегда поддерживают друг друга.

После фильма *Дорога Перемен*.

Кейт и Лео в фильме *Дорога Перемен*.

Дружба двух актеров.

Лео и Кейт после съемок *Титаника*.

Актеры более 20 лет поддерживают друг друга.

Кейт и Лео.