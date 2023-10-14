С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 374 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Профилактика пластиковых окон для долгой службы

Чтобы пластиковые окна служили вам долго верой и правдой, раз в год им желательно проводить профилактику. Это просто и в то же время важно — особенно перед зимним периодом.

Профилактика пластиковых окон для долгой службы

Что понадобится:

WD-40;

универсальное моторное масло;

силиконовое масло для авто.

Первым делом окна следует помыть: внутри и снаружи. Следом необходимо смазать все движущие элементы с помощью WD-40. Оставляем на 20 минут, затем переходим ко второму окну.

Профилактика пластиковых окон для долгой службы

После этого те же элементы смазываем универсальным маслом.

Профилактика пластиковых окон для долгой службы

А уплотнитель — силиконовым маслом (внутри и снаружи). Профилактика окон проведена — просто и эффективно!

Профилактика пластиковых окон для долгой службы
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Окнауход

Картина дня

наверх