Чтобы пластиковые окна служили вам долго верой и правдой, раз в год им желательно проводить профилактику. Это просто и в то же время важно — особенно перед зимним периодом.
Что понадобится:
WD-40;
универсальное моторное масло;
силиконовое масло для авто.
Первым делом окна следует помыть: внутри и снаружи. Следом необходимо смазать все движущие элементы с помощью WD-40. Оставляем на 20 минут, затем переходим ко второму окну.
После этого те же элементы смазываем универсальным маслом.
А уплотнитель — силиконовым маслом (внутри и снаружи). Профилактика окон проведена — просто и эффективно!
Читать далее →
Профилактика пластиковых окон для долгой службы
Чтобы пластиковые окна служили вам долго верой и правдой, раз в год им желательно проводить профилактику. Это просто и в то же время важно — особенно перед зимним периодом.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии