Профилактика пластиковых окон для долгой службы

Чтобы пластиковые окна служили вам долго верой и правдой, раз в год им желательно проводить профилактику. Это просто и в то же время важно — особенно перед зимним периодом.







Что понадобится:



WD-40;



универсальное моторное масло;



силиконовое масло для авто.



Первым делом окна следует помыть: внутри и снаружи. Следом необходимо смазать все движущие элементы с помощью WD-40. Оставляем на 20 минут, затем переходим ко второму окну.







После этого те же элементы смазываем универсальным маслом.







А уплотнитель — силиконовым маслом (внутри и снаружи). Профилактика окон проведена — просто и эффективно!





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