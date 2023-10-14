Как Александр Македонский устроил алкогольное соревнование и почему оно плохо закончилось

Скульптура Александра Македонского.

Аристотель, философ из македонского города Стагир, обучает молодого Александра в королевском дворце Пелла.

Бракосочетания Статиры II с Александром Македонским и ее сестры Дрипетиды с Гефестионом в Сузах в 324 г. до н.э. Гравюра конца XIX века

Александр Македонский, получивший известие о смерти от самосожжения индийского гимнософист Калана. Картина Жана-Батиста де Шампань, 1672 г.

Александр III Великий.

Деталь мозаики Александра с изображением битвы при Иссе. Мозаика находится в Доме Фавна в Помпеях

III век до н.э. Статуя Александра Македонского, подписанная «Менас». Стамбульский археологический музей

Дионис, протягивающий чашу для питья (канфар), конец VI века до нашей эры.