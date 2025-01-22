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Как быстро удалить вмятину на древесине

Прочность и твердость древесины в несколько раз меньше, чем у металлов, даже такого мягкого, как алюминий. Поэтому при работе с деревом, особенно на заключительных этапах ее обработки, следует быть особенно внимательным.
Вмятина может появиться от неосторожного обращения с тяжелым инструментом (молотком, топором, долотом и т.

д.) при обработке деревянных поверхностей. Выпав из рук, они непременно оставят след на дереве.



Также могут пострадать и готовые изделия (стол, подлокотники кресла, дверь, поверхность серванта, деревянный пол) по тем или иным причинам в процессе их эксплуатации или очередного восстановительного ремонта.
Сами по себе вмятины могут быть небольшими, но на поверхности изысканной мебели, особенно при направленном освещении, они будут производить неприятное впечатление и портить общее восприятие изделия.
Неужели из-за такого маленького дефекта менять полностью недешевую вещь? К счастью, существуют всевозможные способы, которые помогут избавиться от этого небольшого повреждения. Ниже рассмотрим один из них, который не потребует много времени, усилий и материальных затрат.

Понадобится

В нашем распоряжении должны быть:

утюг;

тонкая ткань;

немного воды.



Процесс удаления вмятин с дерева

Он совершенно прост и очевиден. При его реализации не требуется какой-либо подготовительной работы, если не считать таковым нагревание утюга его подключением к электрической розетке и набор полстакана воды из-под крана.

Итак, приступаем:

1. Наливаем небольшое количество воды на поверхность вмятины, которую нам необходимо устранить. Достаточно, чтобы вода закрывала углубление дефекта, но обычно из-за сил поверхностного натяжения, она будет возвышаться над вмятиной в виде небольшого бугорка.



2. Накрываем участок деревянной поверхности с вмятиной куском ткани в один или два слоя в зависимости от ее толщины, и выжидаем несколько секунд, чтобы вода полностью впиталась в ткань.



3. Прикладываем хорошо прогретый утюг к ткани и несколько секунд удерживаем его на одном месте. Затем некоторое время совершаем круговые движения утюгом в районе вмятины, время от времени отрывая его от ткани, чтобы не пережечь ее.



За один проход вмятина может полностью не удалиться, но заметно уменьшится.



4. Манипуляции с утюгом продолжаем до тех пор, пока ткань не станет практически сухой.
5. После этого убираем ткань и убеждаемся, что вмятина исчезла. Это произошло из-за того, что поврежденные и деформированные древесные волокна впитали горячую воду и под ее воздействием расширились и приобрели прежний объем (форму).



В завершении, чтобы довести поверхность до полного восстановления, можно несколько раз пройтись мелкой наждачной бумагой по всей поверхности.

Полный процесс восстановления в одной картинке:


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Древесина
вмятина

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