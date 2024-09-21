Почему ЦРУ оценило голову легендарного кубинского лидера Фиделя Кастро всего в 2 цента

Операция «БАУНТИ»

Первая демонстрация в поддержку революции в Гаване перед старым Президентским дворцом, около 1959 года.

У ЦРУ была масса планов о том, как уничтожить коммунистов Кубы.

Сенатор Джордж Макговерн владеет документацией о 24 предполагаемых попытках ЦРУ убить Фиделя Кастро.

Заговорённый Фидель

Целью американцев было уничтожить команданте любой ценой, но не получалось.

Подрыв имиджа команданте

Выступление Фиделя Кастро.

Фидель Кастро держит в руках газету с заголовком о раскрытии заговора с целью его убийства .