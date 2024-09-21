Что скрывают руины древнего монгольского царства Хара-Хото, считаемые земными вратами в страну

Мистические города представляют собой настоящую приманку для туристов. Весьма часто у подобных мест вся их мистика оказывается выдумкой туроператоров. Но есть среди них и такие, чья реальная история ещё более таинственна и загадочна, чем о них говорят. Например, мёртвый город Хара-Хото, о котором упоминают древние китайские, монгольские и уйгурские манускрипты.
Посреди безлюдной пустыни...
Руины Хара-Хото.
В древних манускриптах разных восточных народов есть сведения о городе, который возник здесь на берегах Тёплого моря. Со временем оно высохло, превратившись в бесплодную пустыню. Из записей следует, что город основали наместники богов, именитые и выдающиеся личности. Это были представители монарших династий, знахари и мудрецы, богатые торговцы и видные военачальники. Пустое место в какой-то момент превратилось в столицу могущественного царства, которое имело все перспективы стать великой империей.
Четыре из пяти ступ династии Юань расположены на вершине северо-западного угла стен Хара-Хото.
Это место находится в западной части Монголии, посреди пустыни Гоби. В те времена Хара-Хото стал центром религиозного обучения, искусства и торговли. Всё, что осталось от него сейчас — это развалины валов, которые когда-то защищали город, несколько разрушенных глинобитных зданий и разбросанные повсюду, иссушенные беспощадным солнцем кости.
Стопки сырцовых кирпичей для ремонтных работ снаружи южной стены Хара-Хото.
Золотая орда пощадила прекрасный город
Хара-Хото на монгольском языке значит «чёрный город». Основание его датируется 1032 годом нашей эры. Изначально он был столицей династии Западная Ся (1038–1227 гг.). Вскоре город стал процветающим торговым и культурным центром. В 1226 году город захватил Чингисхан. Обычно Золотая Орда всё разрушала и опустошала на своём пути как саранча, но Хара-Хото не был уничтожен. Под властью монголов он продолжил процветать и развиваться.
Западный угол крепости Хара-Хото.
О Хара-Хото писал даже знаменитый путешественник Марко Поло. Он описывал его как прекрасный город среди пустыни. Жителей его он называл идолопоклонниками, рассказывал о том, что у них очень развито земледелие и скотоводство. Живут эти люди богато. Расположен город так, что если покидать его, то нужно запастись провизией на сорок дней вперёд, ибо вокруг на многие километры никакого жилья, а лишь бескрайняя пустыня без капли воды и травинки.
Почему город умер
Точной версии происходящего нет. Местная легенда гласит, что последний правитель Хара-Хото слишком возгордился. У него были несметные богатства, непобедимая армия, но ему показалось этого мало. Он возжелал занять трон китайского императора. Военная кампания потерпела сокрушительную неудачу. Незадачливый завоеватель укрылся в неприступной крепости Хара-Хото. Воины китайского императора осадили его. Взять город не было никакой возможности — слишком уж надёжно он был защищён. Китайцы пошли на хитрость. Воды реки Эдцин, единственного источника живительной влаги в городе, отвели от стен, изменив русло.
Потайное молельное помещение в северной стене крепости.
Местные жители умирали от палящего солнца и жажды. Правитель сошёл с ума и собственноручно убил обеих своих жён и всех детей. Он окропил их кровью крепостные стены, таким образом прокляв навсегда это место. Несметные сокровища царь закопал где-то в Хара-Хото. Есть версия о том, что сам он пробил брешь в стене и бежал. Город пал, когда туда ворвались китайцы, они вырезали всех, кто ещё был к этому времени жив, не пощадив даже грудных младенцев. В городе был уничтожен даже весь крупный и мелкий скот, лошади. После этого величественная столица великого царства Хара-Хото была заброшена и превратилась в руины. Сокровища так и не были найдены.
Заново открытый город
Это место было заново открыто в начале 20 века монголо-сычуаньской экспедицией под командованием русского исследователя Петра Кузьмича Козлова. Во время археологических раскопок учёные обнаружили огромную библиотеку, где было больше двух тысяч книг, свитков и манускриптов. Также были обнаружены буддийские статуи, гравюры на дереве, различные предметы быта и произведения искусства. Многие из этих книг и ксилографий легли в основу исследований тангутского языка, написанных тангутским письмом в последующие годы.
«Знаменитый» субурган в конце раскопок. Глиняные статуи с золоченными лицами.
Правда, легендарных несметных сокровищ экспедиция так и не нашла. Местные рассказывают о том, что иногда то тут, то там редкие смельчаки, решившиеся копать в проклятом городе землю, находили золотые и серебряные слитки, статуэтки. Также есть история, что жила когда-то старуха, которая отправилась с сыновьями на поиски бежавших во время бури лошадей.
Остатки проклятого города.
Непогода так бушевала, что им пришлось укрыться за стенами Хара-Хото. Там они провели неспокойную ночь. Наутро семья решила побродить по заброшенному городу мёртвых. Кроме высохших костей, вокруг ничего не было. Вдруг на солнце что-то блеснуло и старуха подняла с земли переливающиеся серебристые бусы. В это же время рядом проходил богатый китайский торговый караван. Когда купцы узрели ожерелье из таких крупных и превосходнейшего качества жемчужин, они заплатили за него женщине и её сыновьям содержимым всего своего каравана.
Мёртвый ныне город Хара-Хото.
К сожалению, беспощадное время и пески пустыни не щадят ничего. Всё, что осталось от этого великого города сегодня — всего лишь руины. Свои мистические тайны и баснословные сокровища древний великий город Хара-Хото пока никому не выдал.
