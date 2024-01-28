Держал ли иранский шах гарем с усами: Миф и правда о популярных фотографиях.
Фотографии странных полных и усатых женщин в восточных головных уборах и коротких пышных юбочках дважды всколыхнули русскоязычный интернет. Первый раз они были подписаны, как жёны иранского шаха, и вызвали удивление тем, что шаха явно устраивала их внешность (а также тем, насколько нескромно они одеты). Второй раз они были представлены как враги шаха, которых тот заставил изображать женщин в качестве позорного наказания. Где же правда?
Очарованный балетом
Вот как звучит версия, называющая усатых женщин с голыми ногами жёнами шаха. Насер ад-Дин, четвёртый шах из Каджарской династии в Иране, посетил по приглашению русского царя Александра II Санкт-Петербург. Ему устроили полную культурную программу, в том числе — показали балет. Балерины в пышных пачках совершенно очаровали шаха, и, вернувшись, он велел своим жёнам носить только короткие пышные юбочки. Жёны же оставили за собой право всякой честной мусульманки покрывать волосы.
Главное для мусульманки: носить платок.
Понравилось шаху и такое достижение прогресса, как фотоискусство. Шах научился фотографировать, а потом проявлять и печатать фотографии и немедленно принялся фиксировать свой гарем прямо в балетных юбочках — несмотря на то, что мусульманам-шиитам запрещалось в какой-либо форме создавать изображения людей. Так что фотографий усатых женщин после него осталось много-много сотен. Больше никто их фотографировать не мог: во-первых, в гарем фотографа не пустили бы, это же гарем, во-вторых, кругом было полно мусульман-шиитов, им всем было нельзя.
Кроме балетных пачек, жёны шаха научились также носить милые белые носочки с цветной каёмочкой, которые для России тоже были в новинку — они предназначались специально для занятий спортом. Надо сказать, несмотря на нелепость одеяния, все жёны шаха в кадре выглядят очень уверено, стоят, сидят и лежат спокойно и с достоинством, что зрителей удивляет особенно. Кроме того, среди фотографий жён очень много групповых, из-за чего некоторые портреты как будто сделаны на выступлении хора или на память о смене в санатории у моря.
Некоторые фотографии жён похожи на те, которые в двадцатом веке делали на память об отдыхе в санатории.
Мятежник в женском платье
Сторонники версии, что на фотографиях изображены мужчины, обращают внимание на ряд деталей. Во-первых, действительно, фотографируемые дамы в юбках на многих снимках сидят в точности так, как любой рабочий коллектив — например, театральная труппа. Во-вторых, усы. В-третьих, очень уж уверенно они держатся. В-четвёртых, ни один мусульманин не стал бы снимать лица своей жены, его же тогда все увидят! В-пятых, ни одна мусульманка в своём уме не стала бы ходить с голыми ногами даже дома. Наконец, одна из фотографий тиражируется с подписью «принцесса Анис», а анис — это растение, так что это прозвище, а не имя.
Кто же тогда изображён на популярных снимках, по этой версии? Прежде всего, актёры театра, который завёл себе шах после того, как побывал в Санкт-Петербурге. Поскольку в Иране играть на сцене женщина не могла бы, то женские роли доставались мужчинам. Так что это именно мужчины бегали по сцене в коротких юбочках, на радость своему главному зрителю. Усы зрителя совсем не смущали: на Востоке образцом красоты был юноша, так что достаточно было подстригать усы актёрам, чтобы они уже выглядели достаточно привлекательно.
А не мужчина ли на этой фотографии?
Кроме того, в актёрской труппе, изображающей принцесс и прочих жён шаха, вынуждены были играть в качестве наказания схваченные религиозные мятежники. Именно один из них будто бы носил прозвище «Анис». Женская одежда для мужчины в мусульманском мире — традиционный способ унизить врага или преступника. Вот почему у некоторых шахских жён особо непроницаемое выражение лица.
А что думают сами иранцы?
Шах, правитель страны — фигура очень заметная. Он общается с большим количеством народа, как из числа своих подданных, так и разного рода дипломатов из соседних и дальних стран. Не могло так быть, чтобы о гареме в балетных пачках или о религиозных мятежниках, играющих в театре, никто не оставил письменных воспоминаний — это ведь девятнадцатый век, одна из самых богатых на разные мемуары эпох!
Чтобы разрешить загадку фотографий иранок в пачках и платках, стоит узнать, что думали об этом современники.
Шах Насер ад-Дин из Каджарской династии был очень современным для своего региона правителем, хотя для того, чтобы принимать действительно прогрессивные шаги, ему не хватало систематического образования и природной смекалки. Зато он очень активно перенимал из европейской жизни то, что мог. Например, устраивал приёмы для иностранцев, на которых гостей встречала его главная жена.Анис аль-Даула (да, Анис — нормальное мусульманское женское имя; мы же не удивляемся, если видим девушку по имени Роза или Виолетта, хотя эти имена тоже происходят от растений).
Фотографий Анис аль-Даулы сохранилось очень много, далеко не на всех она — в балетной пачке. Анис нравились европейские платья, и она ввела моду на них среди иранских женщин из богатых семей. Живший в то время в Иране русский очевидец описывает Анис как высокую брюнетку с заметными усиками. Усики были не просто нормальны на востоке — считалось, что женщине они придают пикантность, оттеняя яркие губы словно обводкой и показывая, что у неё — страстный темперамент.
Анис была не главной, но самой любимой женой шаха, он считал её умной и красивой, и его гости тоже хорошо отзывались об Анис.
Женщин в пачках из гарема шаха регулярно видели жёны европейских дипломатов, заходя в гости. Некоторое время шах, подобно тому, как Анис помогала принимать мужчин, оставался с гаремом, чтобы любезно принимать женщин. Правда, любезность его не чувствовала стеснённой европейскими правилами, и во время разговора Насер ад-Дин мог кидать через голову собеседницы в окно косточки ягод, которые ел при ней. Через некоторое время шах уходил, оставляя женщин общаться друг с другом.
Так вот, жёны дипломатов отмечали, что гаремные жительницы действительно ходят в пачках. Одно время балетные пачки надевались прямо на голые ноги, но, заметив смущение европеек, иранки стали поддевать облегающие трико разных пастельных цветов: розовые, сиреневые, бирюзовые.
Иранки в балетных пачках не выглядели так уж неприлично, они быстро сообразили закрывать ноги трико.
Если посмотреть внимательно на фотографии из гарема Насера ад-Дина, то можно увидеть, что женщины на них не только торжественно стоят кучкой или по одной, но и часто обнимают детей, пишут что-то своё, перекусывают, курят кальян и так далее. Это плохо сочетается с теорией актёров театра, только переодетых в женскую одежду: на фотографиях явно запечатлена самая обычная, повседневная жизнь.
Кстати, фотоаппарат шаху подарила королева Виктория, когда ему было всего одиннадцать лет. Именно с этого подарка началось увлечение Насера ад-Дина фотоискусством. Женщины были его увлечением номер три, после фотографии и охоты. Только четыре обитательницы гарема имели статус постоянных жён, остальные официально считались временными. Женился шах просто: где бы он ни показался, перед его взглядом все девушки и молодые вдовы в доме должны были предстать с незакрытым лицом. Собственно, так он женился на Анис (имя до замужества у неё было непримечательное — Фатима): она была дочерью мельника.
На фотографиях Насера ад-Дина часто явно непринуждённая семейная атмосфера.
Всех своих жён шах, естественно, считал красивыми — он ведь и выбрал их за красоту — и не находил в них мужеподобия. Уверенное выражение лица приличествовало им по статусу, полнота считалась желанной, про усики и темперамент мы уже упомянули. Пачки — не единственное, чем шах заставлял услаждать жён свой взор. Он приказал построить в саду горку наподобие детской. С этой горки, растопырив ноги так, чтобы видно было волнующее шаха местечко, прямо к его ногам должны были съезжать голышом жёны, когда у шаха было игривое и страстное настроение провести время с одной из них именно в садочке.
Причуда Насера ад-Дина настолько общеизвестны в Иране, что на эту тему прохаживаются в карикатурах и мультфильмах, и никому из иранцев даже в голову не приходит, что жён шаха можно выдавать за мужчин: несколько десятков фотографий из гарема Насера ад-Дина выставлены официально, как музейная ценность, и на них всегда можно сходить посмотреть. Так что авторы версии про переодетых мужчин просто сыграли на современных европейских предрассудках о том, как может и как не может выглядеть женщина, да ещё супруга монарха, который может себе позволить буквально всё. И позволяет.
Карикатуры на семейные фотографии шаха от Бозоргмера Хоссейнпура.
Текст: Лилит Мазикина
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