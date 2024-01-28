Держал ли иранский шах гарем с усами: Миф и правда о популярных фотографиях.

Очарованный балетом

Главное для мусульманки: носить платок.

Некоторые фотографии жён похожи на те, которые в двадцатом веке делали на память об отдыхе в санатории.

Мятежник в женском платье

А не мужчина ли на этой фотографии?

А что думают сами иранцы?

Чтобы разрешить загадку фотографий иранок в пачках и платках, стоит узнать, что думали об этом современники.

Анис была не главной, но самой любимой женой шаха, он считал её умной и красивой, и его гости тоже хорошо отзывались об Анис.

Иранки в балетных пачках не выглядели так уж неприлично, они быстро сообразили закрывать ноги трико.

На фотографиях Насера ад-Дина часто явно непринуждённая семейная атмосфера.

Карикатуры на семейные фотографии шаха от Бозоргмера Хоссейнпура.