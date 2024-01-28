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С нами не соскучишься!

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Эти исландские презервативы просто взорвут ваш мозг (и не только)

Извергающиеся вулканы, скалы и гейзеры — исландская природа действительно очень «взрывная». Как, впрочем, и презервативы из этой чудесной страны: бренд «Nature Condoms» предлагает мужчинам приобрести и использовать резиновые изделия разного дизайна: тут вам и скала, и извержение вулкана, и даже гейзеры.



Создатели этих необычных средств контрацепции — обладатели главного приза Reykjavik Souvenir Design Competition (Рейкьявикского конкурса дизайна сувениров), а чтобы произнести их имена может потребоваться предварительная тренировка: Фридгердур Гудмундсдоттир и Кристин Бирна Бьярнадоттир.

Эти исландские презервативы просто взорвут ваш мозг (и не только)

Эти исландские презервативы просто взорвут ваш мозг (и не только)

Эти исландские презервативы просто взорвут ваш мозг (и не только)

Эти исландские презервативы просто взорвут ваш мозг (и не только)

Эти исландские презервативы просто взорвут ваш мозг (и не только)

Эти исландские презервативы просто взорвут ваш мозг (и не только)

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