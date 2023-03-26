Коричневый суррогат: что были вынуждены пить в СССР вместо традиционного кофе

Достать высококачественный кофе во времена СССР нельзя было априори. Нет, конечно же, ряд «избранных» имели доступ к этому многими любимому напитку, но среднестатистический гражданин был вынужден пить всякий суррогат в виде индийского порошка, жженку из наших отечественных желудей и многое другое. Хорошими или плохими эти продукты были, сказать сложно. Их покупали, пили и никто не умер, а многим даже нравился этот вкус. Это был достаточно немаленький ассортимент группы товаров, который в наше время отнесли бы к «кофезаменителям». Напитки были и заварными, и растворимыми.
В основе напитка «Золотой Колос» был ячмень с добавлением овса и ржи / Фото: m.fishki.net
Основа таких напитков тоже отличалась между собой. Один из таких под названием «Золотой Колос» делался из зерен ячменя, изображение которого было и на коробке. Похожим по составу был и второй напиток – «Ячменный».
В напитке «Летний» сочетались цикорий и кофе / Фото: ointeres.ru
«Летний» – здесь в определенных процентных соотношениях были цикорий и кофе. «Наша марка» – по некоторым данным в этом напитке содержание кофе было целых тридцать пять процентов.
Советские кофейные напитки по вкусу не уступали современным / Фото: zavodfoto.livejournal.com
В большинстве общепитовских заведений в советское время, в определенный его период, готовили именно один из таких напитков. Самым распространенным из них был ячменный. А самое интересное, что он ничем не был хуже того, что предлагается сейчас с формулировкой «три в одном».
Настоящий кофе тоже был доступен советским гражданам / Фото: drive2.com
Но и настоящий кофе был доступным. Покупался он в зернах, нередко их перед тем, как молоть, нужно было обжаривать. Аромат по квартире разносился умопомрачительный, как утверждают очевидцы. Такой же аромат можно было ощутить в кафетериях, магазинах, в которых было еще и маленькое кафе, в кинотеатрах и театрах в буфетах.
В Советском Союзе многие не придавали значение, натуральный кофе или напиток перед ними / Фото: hochyvseznat.ru
Здесь были установлены кофемашины, в которых и готовился очень ароматный и вкусный кофе. Естественно, нравился он не всем, но и в наше время то, что для одного человека идеально, для другого не представляет интереса. Вкусы у всех разные, как и понимание качественного и некачественного продукта.
В СССР люди могли купить кофе в зернах / Фото: uralweb.ru
Одни предпочитают горький напиток, другие – без ума от кофе с кислинкой, третьи любят мягкий вкус, а кто-то вообще его не пьет, потому что не нравится. Если уж подходить к вопросу более тщательно, то проблемы в СССР были только с растворимым кофе. Он действительно являлся дефицитным продуктом. Но если люди хотели, они всегда могли купить зерна. А кофезаменители есть и сейчас, и продаются они в отделах со здоровым питанием. Даже состав их практически с тех пор не изменился.
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