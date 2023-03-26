Коричневый суррогат: что были вынуждены пить в СССР вместо традиционного кофе

В основе напитка «Золотой Колос» был ячмень с добавлением овса и ржи / Фото: m.fishki.net

В напитке «Летний» сочетались цикорий и кофе / Фото: ointeres.ru

Советские кофейные напитки по вкусу не уступали современным / Фото: zavodfoto.livejournal.com

Настоящий кофе тоже был доступен советским гражданам / Фото: drive2.com

В Советском Союзе многие не придавали значение, натуральный кофе или напиток перед ними / Фото: hochyvseznat.ru

В СССР люди могли купить кофе в зернах / Фото: uralweb.ru