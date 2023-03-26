12 французских фильмов с особым очарованием, стилем и тонким юмором

За что поклонники кино любят киноприветы из Франции? Они всегда стильные, но при этом без излишнего пафоса; сюжеты одновременно отличаются простотой и утонченностью, а музыкальная составляющая поддерживает общее очарование от просмотра. При этом если американский боевик – то это сумасшедшие перестрелки, а французские создатели безумные гонки приправляют щепоткой юмора; комедии – это в большей степени простые и понятные, но ни в коем случае не «простецкие» шутки; ну а любовные истории – это всегда невероятная чувственность. Так что запасаемся круассанами и наслаждаемся!
«Париж, я люблю тебя», 2006 год
«Париж, я люблю тебя», 2006 год
Начнем подборку с необычного фильма. Вернее, серии мини-фильмов, действие которых разворачивается в Париже. Каждая история – это все о любви, но и как сам старинный город, так и ипостаси этого сильного чувства каждый раз разные. Здесь есть и романтические новеллы, и драмы, и трагедии; их рассказывают и простые люди, и мимы, и… даже вампиры. В любой момент фильм можно поставить на паузу, но самое любопытное, что очарованная душа требует продолжения.
«Амели», 2001 год
«Амели», 2001 год
Без этой картины не мыслима ни одна подборка французских постановщиков. Романтичная и чудаковатая девушка однажды решает помочь своим близким, выбирая весьма необычные способы. Для писателя-неудачника она выбирает граффити с цитатой из его книги, садового гнома своего одинокого отца она отправляет со знакомой стюардессой и шлет фотоотчет из разных городов мира, тем самым вдохновляя родителя отправиться в путешествие, ну а для вредного соседа у нее тоже заготовлена пара-тройка мелких пакостей. Сама же Амели заинтригована странным парнем, который собирает неудавшиеся снимки. И все очарование французского фильма о любви не в том, «когда», а в том, «как» соединяться родственные души. За время картины очаровательная Одри Тоту покажет вам самые прекрасные виды Парижа, с ней вы пробежитесь по улочкам Монмартра и почувствуете вкус кофе и десерта с сахарной корочкой.
«Пятый элемент», 1997 год
«Пятый элемент», 1997 год
Фантастический боевик Люка Бессона конечно же о грядущем конце света и настоящем мужчине, который обязательно спасет мир. Но вместо супергероя здесь обычный таксист (Брюс Уиллис), а орудием спасения оказывается пятый элемент в виде идеальной женщины (Милла Йовович). Как говорится, шерше ля фам!
«Леон», 1994 год
«Леон», 1994 год
Ну где еще, как не во Франции, можно встретить профессионального киллера, таскающего за собой любимый цветок? Волею случая он спасает девочку-подростка (кстати, одна из первых ролей Натали Портман) и теперь у сентиментального убийцы уже две привязанности.
«Такси», 1998 год
«Такси», 1998 год
Если вы не бывали в Марселе, то в самый раз на бешеной скорости пронестись по его улочкам. В этой картине в обычной легкой французской манере смешались боевик, комедия, криминал, ну и, конечно же, не обошлось и без любовной линии. Два друга, один из которых лихач-таксист, а другой – скромный и соблюдающий правила полицейский, вместе разыскивают банду грабителей.
«1+1», 2012 год
«1+1», 2012 год
Это одна из самых лучших современных работ, при этом в фильме нет кадров откровенного секса, перестрелок, спецэффектов и даже отсутствует супергерой. А все дело в том, что режиссер очень правдиво поведал историю дружбы двух совершенно разных мужчин, которая, кстати, была и в реальной жизни. Аристократ Филипп вынужден проживать свою жизнь в инвалидном кресле, и ему требуется помощник. Из множества самых квалифицированных и образованных кандидатов он выбирает недавно отсидевшего Дрисса. Парень же пришел лишь за заверенным отказом, который нужен для получения пособия. Однако на спор решает задержаться на месяц, чтоб стать компаньоном. У каждого из мужчин свой взгляд на жизнь, свои принципы и мечты, однако, такие непохожие, они становятся друзьями.
«Игрушка», 1976 год
«Игрушка», 1976 год
У Франсуа затянувшийся период неудач – он уже более года нуждается в деньгах, перебиваясь случайными заработками. И вот однажды крупное издательство предлагает ему написать статью о магазине игрушек. По случайности именно в эту торговую точку заходит отпрыск богатого бизнесмена, который из всех новинок и суперсовременных роботов выбирает… Франсуа. Бедный журналист и рад бы отказаться, но оказывается, что избалованный мальчуган – сын его босса. Стараясь не потерять собственного достоинства, бедняга становится игрушкой. На самом деле капризы мальчика – это плач об одиночестве, но именно французы умудрились драму превратить в легкую комедию и непринужденно показать, как дети нуждаются в нашем внимании.
«Невезучие», 1981 год
«Невезучие», 1981 год
И снова обаятельный комик Пьер Ришар в картине о человеке, который вечно находит для себя приключения. У него все не ладится: то стеклянная дверь окажется на его пути, то загорится галстук, но именно под ним падет единственный сломанный стул из множества исправных. Пользуясь теорией притяжения подобных, частный детектив (Жерар Депардье) предлагает именно с помощью этого неудачника выйти на след пропавшей такой же невезучей дочери миллионера. А чем черт не шутит? Зрителей ждут минуты доброго смеха; а может, в фильме заложена и философская мысль: чтобы с нами трагическое не происходило, не стоит вешать нос и впадать в уныние.
«Большая прогулка», 1966 год
«Большая прогулка», 1966 год
Давно ли вы не смотрели фильмы о военном времени, от просмотра которых можно надорвать живот от смеха? Эта французская комедия с неподражаемым Луи де Фюнесом именно из разряда таких лент. Сюжет разворачивается во время Второй мировой войны, когда группа британских летчиков терпит крушение над оккупированной немцами Франции. Отряду необходимо не только спастись, но и выполнить тайное задание. Конечно же бравые англичане находят поддержку среди местных жителей: вместе со сторожем зоопарка, маляром и дирижером им все удается.
«Мужчина и женщина», 1966 год
«Мужчина и женщина», 1966 год
И конечно же нельзя не вспомнить о французских мелодрамах: таких живых, таких завораживающих. Простая история любви двух одиноких сердец. У каждого из них в жизни была драма, каждый переживает потерю, у обоих есть дети. Но истории в этой картине повествуются не как длинные рассказы, а посредством чувственного восприятия: черно-белые тона, чарующая музыка и прекрасная игра актеров.
«Как прогулять школу с пользой», 2017 год
«Как прогулять школу с пользой», 2017 год
Замечательный семейный фильм, который с удовольствием посмотрят и взрослые, и дети. Время повествования – несколько лет спустя окончания Первой мировой войны. Сироту Поля решает приютить знакомая его матери. Мальчик поселяется в настоящем графском замке, окруженном вековым лесом. Городскому ребенку этот мир совсем не знаком. У него есть выбор: остаться с добродушным лесником, подружиться со свободолюбивым браконьером или же подружиться с надменным графом? Фильм наполнен картинами дикой природы, красоте кадров которого может позавидовать «В мире животных».
«8 женщин», 2002 год
«8 женщин», 2002 год
А теперь детектив. И снова с французской изюминкой: как и любая история, здесь не обошлось без женщины. В ночь под Рождество убивают единственного в доме мужчину. Вокруг бушевала метель, поэтому сделать это могла любая из 8 оставшихся в поместье женщин. И, как не странно, у каждой из них находится свой мотив для преступления. Помимо любопытных и неожиданных историй, в фильме вы найдете много юмора и замечательных песен.
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