Лайфхаки, с которыми быту можно уделять в два раза меньше времени

Чтобы бытовые задачи всегда решались легко и просто, нужно пользоваться различными хитростями, которыми часто делятся опытные хозяйки на просторах интернета. Если вы давно не пополняли свою копилку с такими приемами, советуем внимательно прочитать нашу статью и выписать то, что покажется вам наиболее полезным.

Лайфхак 1: Обрабатывайте линолеум уксусом и льняным маслом

Лайфхак 2: Выбирайте лимон по блеску кожуры

Лайфхак 3: Добавьте в блюдо соль и сахар

Лайфхак 4: Чистите серебро луком

Лайфхак 5: Кладите очистки от фруктов в компот

Лайфхак 6: Храните во втулках от туалетной бумаги провода

Лайфхак 7: Застилайте мусорное ведро газетами

Лайфхак 8: Убирайте шерсть с дивана веником

Лайфхак 9: «Купайте» рыбу в холодной и горячей воде

Смесь уксуса и льняного масла подарит линолеуму блескОдним из самых популярных видов напольных покрытий является линолеум. Он бюджетный, красивый, практичный и простой в уходе, поэтому выбор многих людей в его пользу является очевидным. Если вы хотите, чтобы линолеум как можно дольше сохранял свой презентабельный внешний вид, примерно раз в месяц обрабатывайте его смесью уксуса и льняного масла. После высыхания раствора напольное покрытие приобретет блеск, гладкость и эластичность.А чтобы убрать въевшиеся пятна, сделайте мыльный раствор из 100 граммов хозяйственного мыла, измельченного на терке, и одного литра воды. Протрите полученной жидкостью линолеум и наслаждайтесь результатом. Если же это средство не справляется с какими-либо из загрязнений, тогда смешайте одну чайную ложку жидкого мыла с 200 миллилитрами водки и одним литром воды. Обработайте раствором проблемные участки, а затем протрите пол влажной тряпкой и его вытрите насухо.Обращайте внимание на кожуру лимона.Пословица «Не все то золото, что блестит» работает со многими вещами, но только не с лимоном, ведь именно по блеску кожуры можно определить, насколько качественным является плод. Чем он интенсивнее, тем более спелым является лимон. Причем, результат будет одним и тем же вне зависимости от сорта цитрусового. Что касается неспелых лимонов, то их кожура матовая.В целом, в хозяйстве пригодится и один, и другой плод. Например, если вам нужно, чтобы лимон полежал подольше, берите матовый, а если вы планируете готовить с ним блюдо или напиток сегодня – тогда с блестящей кожурой.Соль и сахар усиливают вкусВне зависимости от того, какое именно блюдо вы собираетесь готовить, обязательно добавьте в него и соль, и сахар. Они не только делают еду сладкой или соленой, но также усиливают ее вкус. Поэтому если вам кажется, что в блюде чего-то не хватает, возможно, проблему смогут решить именно белые кристаллики.Смешайте соль и сахар в небольшом количестве воды. Пропорции определяйте самостоятельно – важно, чтобы вы не смогли определить на вкус, какого компонента больше. Далее добавьте полученный раствор в гарнир, десерт или основное блюдо минут за десять до готовности. Результат вас приятно удивит.Разрежьте лук на две части и протрите ложки.О том, что серебро можно чистить зубной пастой или с помощью фольги, знают, пожалуй, все. А как вам новость о том, что этот металл вполне можно привести в порядок с помощью обычного лука? Разрежьте его на две части, возьмите половинку и обработайте почерневшие участки на столовых приборах или ювелирных изделиях. Затем оставьте их примерно на 15-20 минут, чтобы луковый сок подействовал наиболее эффективно, и в конце промойте теплой водой. Серебро будет сиять, как новое. Единственный минус такого лайфхака состоит в том, что на изделиях может сохраниться аромат лука. Чтобы убрать неприятный запах, прополощите их в мыльном растворе или воде с лимонным соком.Положите яблочную кожуру в кастрюлю.Если вы любите домашние соки и часто делаете их из фруктов и овощей, то наверняка на кухне остается большое количество очистков. Обычно хозяйки их выбрасывают, так как не могут найти им применение, однако это не совсем правильном. Практически любую кожуру можно использовать в своих целях. Например, из яблочных шкурок получается отличный компот. Просто прокипятите кожуру вместе с остальными ингредиентами компота нужное время, а затем процедите готовый напиток.Провода во втулках не будут путаться.До сих пор считаете, что втулкам от туалетной бумаги самое место в мусорном ведре? Очень зря – они могут стать отличными помощниками в быту. Так, опытные хозяйки уже давно используют их для хранения различных проводов. Смотайте их и поместите внутрь цилиндра, который остался после туалетной бумаги. А чтобы не запутаться в том, где какой провод, подписывайте картон. Это отличная возможность грамотно организовать шнуры и провода, чтобы они не путались между собой и поиск нужного занимал минимум времени. Если же вас смущает внешний вид втулок, просто не держите их на виду или спрячьте в плетеную корзину/красивую коробку.Газеты будут впитывать всю влагу из ведра.Хозяйки часто сталкиваются с тем, что из мусорного ведра начинает доноситься ужасный запах. Особенно характерно это для семей, которые не практикуют раздельный сбор расходов. К счастью, проблема решается просто – достаточно положить в ведро несколько газетных разворотов, и аромат будет появляться гораздо реже.Дело в том, что газеты впитают в себя всю жидкость, которая будет протекать из пакета. Так и ведро будет гораздо суше, и запахи не станут распространяться по всей квартире. Но все же лучше сортировать отходы на пищевые и непищевые, ведь плохо пахнут и протекают именно первые. Если вы будете ежедневно их выбрасывать, то сможете забыть про неприятный запах.Наденьте на веник пакетЕсли у вас в квартире есть домашние животные, вы не понаслышке знаете о том, какое количество шерсти скапливается на коврах и мягкой мебели. Причем, даже если вы регулярно вычесываете своих любимцев, шерсть все равно остается во всех уголках дома. Чтобы устранить ее, можно использовать специальные щетки, а можно обойтись подручными средствами.Например, надеть на веник обычный полиэтиленовый пакет и пройтись по проблемным участкам. Благодаря статическому напряжению он соберет всю шерсть, даже самую мелку. Другой вариант борьбы с многочисленными волосками – резиновая перчатка. Наденьте ее на руку, хорошо смочите водой и обработайте всю мягкую мебель и ковры в квартире.А чтобы не доводить ситуация до момента, когда все комнаты будут покрыты шерстью, советуем регулярно пылесосить в квартире, а также проводить влажную уборку. Идеальным решением станет робот-пылесос с функцией влажной уборки – он будет делать всю работу за вас.Устройте рыбе «контрастный душ».Рыбные блюда часто отсутствуют в меню, не потому что члены семьи не любят рыбу, а потому что хозяйкам просто лень с ней возиться. Такой подход не совсем верный – в этом продукте содержится большое количество витаминов и микроэлементов, поэтому он обязательно должен присутствовать в рационе.А чтобы процесс чистки доставлял вам минимум хлопот, возьмите на заметку следующий лайфхак. Устройте рыбе своеобразный контрастный душ? Сначала окуните в кипяток, а затем – в холодную воду. После такой процедуры вы сможете снять чешую даже без нога – обычной губкой для мытья посуды.