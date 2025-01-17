Секреты вкусного кофе

Если вы являетесь фанатом кофе и каждый свой день начинаете с похода в любимую кофейню, тогда наверняка вас заинтересует эта статья. Мы раскроем некоторые секреты бариста, которые готовят для нас тот самый бодрящий напиток.









Есть ли в знаменитом тыквенном латте тыква, и всегда ли запах миндаля означает, что в капучино добавили орехи или сироп – ответы на эти и другие вопросы вы найдете ниже.

Секрет 1: У кофе есть срок годности

Секрет 2: Большой стакан не = большому количеству кофе

Секрет 3: Самая лучшая пенка получается на обезжиренном молоке

Секрет 4: Качество рисунка говорит о качестве латте

Секрет 5: Самый полезный кофе для организма – черный

Секрет 6: Миндальный аромат – это не всегда орехи

Секрет 7: Бариста не всегда вовремя моют кофемашину

Секрет 8: Цвет кофе зависит от количества кофеина

Секрет 9: В тыквенном латте нет тыквы

Секрет 10: Бариста редко соблюдают «правило 10 секунд»

Секрет 11: В декафе есть кофеин

Молотый кофе нужно использовать в определенный срок.А вы обращает внимание на то, мелет ли бариста кофе перед тем, как подать его? Дело в том, что кофейные зерна достигают своего пика после обжарки примерно через три дня, а затем их вкус и аромат начинают значительно ухудшаться. Именно поэтому свежеобжаренный кофе следует употреблять в течение недели. Не успели – тогда «наслаждайтесь» горьковатым или ненасыщенным вкусом.Хороший бариста не измельчает зерна наперед – он делает это по мере необходимости. Также важно соблюдать правила хранения, чтобы кофе не портился. Нужно держать его в темном, прохладном и сухом месте – тогда качество останется на высоте.Интересный факт: Вопреки распространенному мнению, кофе нельзя хранить в холодильнике или морозилке. После заморозки зерна теряют свою свежесть и интенсивность вкуса. Кроме того, они хорошо впитывают влагу и запахи лежащих рядом продуктов, что также негативно отражается на вкусовых качествах.В большом стакане больше молока, а не кофеПарадоксально, но факт: оказывается, в средних и больших чашках содержится одинаковое количество кофе, просто в последние наливают много молока.Поэтому вы не сможете увеличить дозу кофеина, заказав большой стаканчик кофе. Нужно попросить у бариста дополнительную порцию эспрессо – тогда напиток действительно получится бодрящим.Пенка из обычного молока не слишком стойкаяСейчас мы разрушим еще один распространенный стереотип. Во многих статьях пишут, что лучше всего взбивается жирное молоко, и для приготовления пенки советуют покупать напиток с жирностью не менее 3.2%. Но это неверная информация. Чтобы пенка получилась пышной, воздушной и стойкой, нужно делать ее из обезжиренного молока. Оно быстрее взбивается, так как содержит много белка – именно он придает пенке объем и форму, которые мы так любим. Попробуйте провести эксперимент: для одной чашки с кофе сделайте пенку из жирного молока, а для другой – из обезжиренного. Результат вас удивит.Обращайте внимание на четкость рисункаА вас тоже умиляют листики, сердечки и прочие рисунки, которые бариста делают на латте? Оказывается, узор не просто делает кофе красивым и вызывает желание сфотографировать, но и доказывает, что латте приготовлен правильно. Если рисунок идеально ровный и четкий, значит, эспрессо правильно приготовлен, а пена имеет нужную консистенцию. В обратном случае узор будет расплываться, и вы вряд ли сможете понять, что именно на вашем кофе рисовал бариста. Вот так, лишь по внешнему виду, можно понять, насколько качественным является ваш бодрящий напиток.Черный кофе из турки более полезный, чем напиток с молокомО качестве кофеен многие судят по ассортименту: мол, чем больше напитков она предоставляет на выбор посетителям, тем лучше. А ведь для здоровья полезен исключительно черный кофе, который заваривают с помощью бумажного фильтра. Если же он будет нефильтрованным, то в напитке будут содержаться соединения, повышающие уровень холестерина. Сахар и сливки также являются нежелательными гостями в вашем напитке. Сливки лучше заменить на растительное молоко, а количество сахара сократить до минимума или вовсе отказаться от него.Миндалем пахнет не только сироп, но и пригоревшее молокоЕсли бариста опытный, он должен точно знать, насколько горячим должно быть молоко, которое он использует для приготовления кофе. Несколько лишних секунд на плите, и вот уже молоко пригорело. Но самое интересное, что после этого оно будет пахнуть миндалем. Поэтому обязательно обращайте внимание на аромат напитка: если вы почувствовали характерный ореховых запах, но при этом не заказывали кофе с сиропом или на миндальном молоке, значит, можно смело просить бариста переделать его.Мыть кофемашину нужно каждый день.Насыщенным и вкусным бодрящий напиток делают масла, которые содержатся в кофейных зернах. Однако со временем они становятся прогорклыми. Как результат, во время приготовления эспрессо масла прилипают не только к водяному фильтру, но и к латунным элементам, оставляют пленку на фильтре, которая закупоривает отверстия. Соответственно, если вовремя не удалять такие загрязнения, вкус напитка будет испорчен.По правилам, кофемашину необходимо чистить каждый день, особенно если у кофейни хороший поток клиентов и, соответственно, большой расход кофе. Однако далеко не все работники с такой ответственностью подходят к выполнению своих обязанностей. Иногда они просто не успевают помыть кофемашину, иногда ленятся. Как бы то ни было, если вы купили кофе, а он горчит, вы знаете почему.В светлом кофе больше кофеинаБольшинство из нас считает, что в темном кофе содержится больше кофеина, чем в светлом (по аналогии с шоколадом). Но на самом деле это не так. Чем сильнее обжариваются зерна, тем меньше в них кофеина и полезных свойств. Поэтому, если вы хотите получить приличную порцию кофеина и при этом не навредить здоровью, заказывайте легкую степень обжарки, чтобы напиток получился светлым.В тыквенный латте добавляют много специй.Самым популярным напитком осенью и зимой является тыквенный латте. Многие из нас, заказывая этот напиток, надеются, что бариста положит в него хотя бы немного тыквы, но, увы, это не так. Специфического вкуса удается добиться за счет смеси специй, которые часто добавляют в тыквенные пироги и пудинги (поэтому они стойко ассоциируются с этим овощем). Бариста используют теплые и насыщенные пряности, вроде гвоздики, корицы, мускатного ореха, кардамона и пр.В экспрессо нужно добавлять кипяток или молоко в течение 10 секунд после приготовления.Процесс приготовления кофе не такой простой, как кажется на первый взгляд, в нем очень много тонкостей. Например, порция эспрессо пригодна к использованию в течение 10 секунд после приготовления – за это время бариста должен успеть добавить в него кипяток, если он готовит американо, или молоко, если клиент заказал капучино. По истечении этого времени эспрессо прокисает. Однако, когда кофейня переполнена, «правило 10 секунд» часто игнорируют. Поэтому если вы ощущаете кислый привкус кофе, скорее всего, бариста нарушил технологию приготовления напитка.В декафе около 2 мг кофеина.По официальным данным декаф – это кофе без кофеина. Однако на самом деле кофеин в нем все-таки содержится – примерно 3% от общего количества, но все же. К примеру, если в обычной чашке бодрящего напитка 95 мг, то в декафе – около 2 мг. Так что если у вас сложные отношения с кофеином, советуем не испытывать судьбу, и вовсе отказаться от употребления кофе.