Кем были друиды и правда ли, что они приносили людей в жертву?

Друиды были людьми в древней Британии и Франции, которые выполняли самые разнообразные роли. Они были философами, учителями, судьями, хранителями общественной мудрости о мире природы и человеческих традициях, посредниками между людьми и богами, - пишет Барри Канлифф в своей книге "Друиды: очень краткое введение". Новости СМИ2

Почти все, что мы знаем о друидах, получено из вторых рук. Сохранившиеся тексты, в которых они упоминаются, были написаны недруидами. Это проблема для современных историков, пытающихся понять, кем они были и как их роль менялась с течением времени. Действительно, Юлий Цезарь, завоевавший Галлию, считается одним из основных источников информации о друидах. Он писал, что друиды предпочитали устное обучение письму.

Независимо от того, кем именно были друиды, ясно, что их часто почитали. Писатель Дион Хрисостом, живший около 1900 лет назад, сравнивал друидов с магами и брахманами Индии.

Когда зародился друидизм?

Когда зародился друидизм, неизвестно. Канлифф, почетный профессор европейской археологии в Оксфордском университете, отмечает, что самое раннее письменное упоминание о них было примерно 2400 лет назад. Хотя друидизм, безусловно, восходит к гораздо более раннему периоду, неизвестно, насколько далекому.

Древний друидизм постепенно вытеснялся христианством. Существует движение возрождения современных друидов; однако Канлифф, среди других ученых, осторожно указывает, что существует разрыв почти в тысячелетие между кончиной древних друидов и появлением этой группы возрождения.