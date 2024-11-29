Кем были друиды и правда ли, что они приносили людей в жертву?

Друиды были людьми в древней Британии и Франции, которые выполняли самые разнообразные роли. Они были философами, учителями, судьями, хранителями общественной мудрости о мире природы и человеческих традициях, посредниками между людьми и богами, - пишет Барри Канлифф в своей книге "Друиды: очень краткое введение".
Почти все, что мы знаем о друидах, получено из вторых рук. Сохранившиеся тексты, в которых они упоминаются, были написаны недруидами. Это проблема для современных историков, пытающихся понять, кем они были и как их роль менялась с течением времени. Действительно, Юлий Цезарь, завоевавший Галлию, считается одним из основных источников информации о друидах. Он писал, что друиды предпочитали устное обучение письму.
Независимо от того, кем именно были друиды, ясно, что их часто почитали. Писатель Дион Хрисостом, живший около 1900 лет назад, сравнивал друидов с магами и брахманами Индии.
Когда зародился друидизм?
Когда зародился друидизм, неизвестно. Канлифф, почетный профессор европейской археологии в Оксфордском университете, отмечает, что самое раннее письменное упоминание о них было примерно 2400 лет назад. Хотя друидизм, безусловно, восходит к гораздо более раннему периоду, неизвестно, насколько далекому.
Древний друидизм постепенно вытеснялся христианством. Существует движение возрождения современных друидов; однако Канлифф, среди других ученых, осторожно указывает, что существует разрыв почти в тысячелетие между кончиной древних друидов и появлением этой группы возрождения.
Люди сегодня часто связывают Стоунхендж с друидизмом. Однако Стоунхендж был построен примерно 4-5 тысяч лет назад, тогда как самые ранние письменные упоминания о друидах относятся к периоду примерно 2400 лет назад. Итак, опять же, есть разрыв во времени: к тому же, вопрос о том, существовал ли друидизм, когда был построен Стоунхендж, и если да, то в какой форме, все еще открытый.
Насколько широко был распространен друидизм?
Это тоже загадка. Он определенно процветал на Британских островах и в Галлии. Юлий Цезарь утверждал, что друидизм изначально пришел из Британии.
«Предполагается, что это учение было изобретено в Британии и перенесено из нее в Галлию; и теперь те, кто желает получить более точное понимание этой системы, обычно отправляются в Британию с целью ее изучения», — говорится в цифровой библиотеке Perseus.
Неизвестно, действительно ли друидизм возник в Британии. Друидизм часто ассоциируется с кельтами. Их поселения были найдены на востоке на территории вплоть до современной Турции. Кроме того, кельтские наемники служили даже в Египте (во времена правления Клеопатры VII) и даже в Иудее.
Омела и луна
Древние источники дают несколько неясных намеков на то, чему друиды придавали большое значение. В одном отрывке Плиний Старший (который жил почти 2000 лет назад) говорит о важности омелы и пятого лунного дня.
Он уточняет, что омелу «собирают с помощью обрядов, полных религиозного благоговения. Это делается, в частности, на пятый лунный день, день, который является началом их месяцев и лет, а также их веков...».
Друиды практиковали человеческие жертвоприношения?
Сегодня часто говорят, что друиды могли приносить в жертву людей. Доказательств этому нет. Человек по имени Диодор Сицилийский, живший более 2000 лет назад, зафиксировал, что, хотя друиды всегда присутствовали во время человеческих жертвоприношений, сам этот процесс совершала другая группа, известная как «ваты» (vates).
Насколько широко были распространены человеческие жертвоприношения среди культур, которым служили друиды, — еще одна загадка. Важно отметить, что большая часть сохранившихся произведений создана римскими писателями, которые могли враждебно относиться к друидам и культурам, которые они почитали.
Например, в 60 г. н.э. друиды присоединились к восстанию против римлян на острове Мона (современный Англси) в Уэльсе. Корнелий Тацит сообщил, что после того, как римляне разгромили повстанцев, они обнаружили свидетельства человеческих жертвоприношений. Но надо понимать, что они, возможно, были преувеличены, чтобы представить друидов в негативном свете.
«Они действительно считали своим долгом покрывать свои алтари кровью пленников и общаться со своими божествами через человеческие внутренности», — писал Тацит.
Конец друидизма
По мере распространения христианства по Европе друидизм постепенно исчезал. Канлифф отмечает, что друиды все еще были в Ирландии в восьмом веке нашей эры, но их было явно меньше, чем прежде.
«Сейчас друиды считаются изготовителями любовных зелий и заклинателями, но не более того, — пишет Канлифф. — Их суть была уловлена автором одной из песен 8-го века — лирический герой в ней просит у Бога защиты от чар женщин, кузнецов и друидов!»
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