Дети голливудских звезд, которые пошли по стопам родителей (они почти также круты, как и их отцы)

Каждый родитель хочет того, чтобы его ребенок преуспел в жизни и был счастлив. Стоит ли удивляться тому, что многие из детей голливудских звезд в той или иной мере решают идти по стопам своих отцов. Некоторые из них дублируют опыт родителей даже в большей степени, чем может показаться на первый взгляд.
1. Колин Хэнкс
Чета Хэнксов. /Фото: fototelegraf.ru.
У обладателя двух «Оскаров» Тома Хэнкса четверо детей. Тем не менее, по стопам отца в кинематограф пошел только его старший сын – Колин. Именно первенец знаменитого актера решил закрепить династию в Голливуде. На сегодняшний день молодой человек принял участие уже в нескольких проектах, в том числе снялся в сериале «Фарго».
Активно снимается в кино. /Фото: elespanol.com.
Возможно, будет режиссером. /Фото: baskino.me.
2. Джейден Смит
В Голливуд пришел благодаря отцу. /Фото: sm-news.ru.
Хорошо известный отечественному зрителю Уилл Смит также решил привести детей в Голливуд. Сын Смита-старшего Джейден снялся уже в нескольких фильмах вместе с отцом, в том числе в картине «После нашей эры», в фильме «В погоне за счастьем», а также в сериале «Отжиг». Кроме того, Джейден регулярно составляет отцу компанию в его проектах.
Любимый сын отца. /Фото: gq.com.
Снялся уже в нескольких фильмах. /Фото: ktotakoj.ru.
3. Скотт Иствуд
Звездный сын. /Фото: baskino.me.
У голливудской легенды Клинта Иствуда семеро детей. Тем не менее, по стопам отца главным образом решил пойти лишь Скотт. Как это часто бывает, дебютировал голливудский сын в фильме своего отца - «Флаги наших отцов». После этого Скотт появлялся и в некоторых других проектах. В 2015 году начинающий актер исполнил одну из самых ярких своих ролей в фильме «Дальняя дорога» Николаса Спаркса.
Очень похожи. /Фото: woman.ru.
Весь в отца. /Фото: ok-magazine.ru.
4. Дакота Джонсона
Звезда с родителями. /Фото: happyimage.xyz.
Если вы не знаете, кто такой Дон Джонсон, то в 1980-1990 годы вы наверняка еще ходили в детский садик, ведь именно тогда титул самого сексуального мужчины планеты носил именно этот человек. У Дона есть дочь по имени Дакота и она также пошла по стопам отца. Одной из самых заметных работ начинающей актрисы стала экранизация эротического триллера Э. Л. Джеймс «Пятьдесят оттенков серого», где она исполнила роль Анастейши Стил.
Сыграла Анастейшу Стилл. /Фото: wallpaperzoom.net.
Занимается модельным бизнесом. /Фото: woman.ua.
5. Патрик Шварценеггер
Арни и Патрик. /Фото: pagesix.com.
У Арнольда Шварценеггера пятеро детей, однако, самым знаменитым на сегодняшний день является его сын Патрик. Молодой человек является актером и моделью, а также занимается собственным бизнесом в области производства модной одежды. Патрик снялся нескольких фильмах, последний с его участием вышел в прошлом году.
Модель, актер, бизнесмен. /Фото: papa-film.ru.
Не очень-то похож. /Фото: justjaredjr.com.
6. Лили-Роуз Мелоди Депп
Любимая дочка. /Фото: 7sisters.ru.
Старшая дочь Джонни Деппа активно скрывает свою частную жизнь от прессы. При этом она является преуспевающей молодой актрисой и моделью. Кроме того, она активно занимается общественной деятельностью.
Актриса и модель. /Фото: goodfon.ru.
Не часто общается с прессой. /Фото: sheknows.com.
7. Ида Лундгрен и Бьянка Ван Варенберг
Еще и подруги. /Фото: masterokblog.ru.
Дольф Лундгрен и Жан-Клод Ван Дамм уже очень давно являются коллегами по съемочной площадке и друзьями в жизни. Не менее интересно, что обоим повезло на дочерей. От яблонь эти яблоки также упали не далеко. Обе девушки активно занимаются спортом и единоборствами, время от времени снимаются в кино, а самое главное – являются подругами.
Совместная фотосессия. /Фото: globalinform.net.
Когда отец - тренер. /Фото: masterokblog.ru.
Похожа на отца. /Фото: masterokblog.ru.
Не разлей вода. /Фото: limon.postimees.ee.
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