Креативные идеи оформления новогодних ёлок

Каждый из нас имеет свой подход к оформлению новогодней елки. Кто-то придерживается собственных традиций и каждый год оформляет елку в единых цветах, например, красно-золотом, или сине-серебряном.

Кто-то предпочитает украшать праздничное дерево игрушками разной формы, размеров и цветов. Есть и те, кто каждый год выбирает новую концепцию оформления елки и превращает ее в настоящее произведение искусства.

елка-лего;вязаная елка;перевернутая елка;елка из книг;невидимая елка;елка-палка;и другие небанальные идеи.Все еще не решили, как украсить новогоднюю елку в этом году? Тогда эти оригинальные идеи для вас!