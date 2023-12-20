Креативные идеи оформления новогодних ёлок

Каждый из нас имеет свой подход к оформлению новогодней елки. Кто-то придерживается собственных традиций и каждый год оформляет елку в единых цветах, например, красно-золотом, или сине-серебряном.
Кто-то предпочитает украшать праздничное дерево игрушками разной формы, размеров и цветов. Есть и те, кто каждый год выбирает новую концепцию оформления елки и превращает ее в настоящее произведение искусства.
Кто-то заходит еще дальше и вместо обычной елки придумывает что-то очень оригинальное:
елка-лего;
вязаная елка;
перевернутая елка;
елка из книг;
невидимая елка;
елка-палка;
и другие небанальные идеи.
Все еще не решили, как украсить новогоднюю елку в этом году? Тогда эти оригинальные идеи для вас!
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