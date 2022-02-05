7 вещей, которые нужно успеть сделать осенью, чтобы не переплачивать за «коммуналку» зимой

Лето осталось позади, осень в самом разгаре. Для хозяина дома или квартиры это последний шанс подготовиться к реальным холодам.

Если в отопительный сезон не хочется тратить больше, чем нужно, следует сделать несколько вещей, предотвращающих потерю столь драгоценного в жилище тепла.

И речь идет не только о собственном кошельке, но и о том, насколько теплой и уютной будет квартира этой зимой.

1. Отражающий тепло экран за батареей

Первое, что рекомендуется сделать в квартире и доме.

Первое, что нужно сделать в доме за каждой батареей – сделать из подходящего материала теплоотражающий экран. Если покупать материалы, то потратить придется 1-2 тысячи рублей. Можно сделать экран и из того, что уже есть под рукой, например из фольги, пенофола или полирекса.

2. Терморегуляторы

Очень полезная вещь.

На все батареи в доме следует поставить термостатические головки. Одна такая обойдется в 500-1000 рублей. Установить можно и своими силами. Суть в том, что такая головка позволяет регулировать расход тепла. Она также избавит хозяев от необходимости открывать форточку во время оттепели.

3. Утепление балкона

Балкон нужно тоже подготовить к зиме.

Утепление балкона позволит решить сразу несколько задач.

4. Утепление двери

Во-первых, утепленный балкон будет терять намного меньше тепла. Во-вторых, такой балкон лучше защищен от шума с улицы. Учитывая все это, функциональность данного помещения в квартире может значительно возрасти, например, на балконе можно сделать кабинет.

Лучше вызвать специалистов.

А вот к утеплению дверей лучше привлечь специалистов. Качественно подготовленная к зиме входная дверь повышает температуру в квартире на несколько градусов.

5. Энергосберегающая пленка на окнах

Полезная будет и зимой, и летом.

Если в доме стоят современные пластиковые стеклопакеты, то на окна стоит нанести энергосберегающую пленку. Она в свою очередь сократит потери тепла зимой, предотвратит образование наледи, а летом будет отсеивать инфракрасное излучение солнечных лучей, понижая температуру воздуха в квартире.

6. Индивидуальный счетчик тепла

Если все сделано, ставим еще и счетчик.

Данный шаг имеет смысл только в том случае, если было сделано все вышеперечисленное. Обойдется эта процедура в 5-10 тысяч рублей. Она займет достаточно много времени, однако впоследствии позволит экономить многие годы.

7. Утеплить весь фасад

А почему бы и нет?

Если соседи неравнодушные, можно организовать жильцов своего дома на утепление подъезда. Речь идет об утеплении фасада, крыши и входной двери. В итоге во всем доме станет теплее.

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